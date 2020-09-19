Часть жителей Днепра останется без газа: кого коснется

В Днепре в Амур-Нижнеднепровском районе с 22 сентября временно ограничат распределение газа в жилых домах.

Отключение газоснабжения связано с выполнением ремонтных работ на газовых сетях. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Днепрогаз".

Жители Днепра останутся без голубого топлива по таким адресам:

ул. Е. Пчелки, 7, 9, 11, 13/1, 13/2, 19, 24, 32, 35, 40/1, 40/2, 42/1, 42/2, 44, 45, 47, 48, 49/1, 49/2, 50/1, 51, 54, 56, 56/2, 56/3, 56/1;

ул. Н. Махно, 41, 41а, 41/2, 43, 45, 45а, 47, 51, 55;

ул. Бердянская, 38/2, 40, 44, 44, 50, 52, 52/3, 55, 56, 57;

ул. Любарского, 49, 55, 61/1, 61/3, 63.

Подачу газа возобновят после окончания регламентных работ. Чтобы ускорить этот процесс, потребители должны обеспечить работникам газовой компании доступ в каждое газифицированное помещение. Также днепрянам необходимо устранить выявленные в ходе проверок нарушения и не иметь задолженностей за газ и его доставку.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре и Днепровском районе временно ограничат распределение газа в жилых домах.