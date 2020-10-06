Часть жителей Днепра осталась без воды: адреса

София Закревская Жизнь города 11:10, 6.10.2020

Во вторник, 6 октября, в Днепре жители ряда улиц остались без водоснабжения.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ, сообщили в пресс-службе КП "Днепрводоканал".

Воды не будет с 10:00 до 18:00 по следующим адресам:

  • ул. Черногорская;

  • ул. Сирко;

  • пер. Сирко;

  • ул. Ясная;

  • ул. Кольцова;

  • ул. Телевизионная (от ул. Полигонная до ул. Сирко)

  • ул. Акмолинская;

  • ул. Баскетбольная;

  • пер. Прилуцкий;

  • ул. Полигонная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине несколько поселков останутся без воды. Водоснабжения не будет с 02:00 ночи до 22:00.

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Днепр Жизнь города

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