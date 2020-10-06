Часть жителей Днепра осталась без воды: адреса
Во вторник, 6 октября, в Днепре жители ряда улиц остались без водоснабжения.
Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ, сообщили в пресс-службе КП "Днепрводоканал".
Воды не будет с 10:00 до 18:00 по следующим адресам:
ул. Черногорская;
ул. Сирко;
пер. Сирко;
ул. Ясная;
ул. Кольцова;
ул. Телевизионная (от ул. Полигонная до ул. Сирко)
ул. Акмолинская;
ул. Баскетбольная;
пер. Прилуцкий;
ул. Полигонная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине несколько поселков останутся без воды. Водоснабжения не будет с 02:00 ночи до 22:00.