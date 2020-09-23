Часть жителей Днепра осталась без воды: адреса

В среду, 23 сентября, в Днепре на правом берегу на двух участках проводят аварийные ремонтные работы.

В связи с этим ряд абонентов остался без водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Днепрводоканал", передает "Днепр оперативный".

Из-за ремонтных работ по улицам Гусенко и Моссаковского вода отключена по таким адресам:

улица Гоголя, 47-53;

улица В. Моссаковского, 26-38;

улица Гусенко, 2, 2а.

Также аварийные работы проводят на проспекте Александра Поля, 42. В связи с этим воды нет по следующим адресам:

проспект А. Поля, 64, 44г, 44в, 44б, 44а, 44, 42, 42а, 42б(Д/К), 40, 28а, 28б, 36, 24, 22, 35, 37б, 43, 45, 57, 59;

улице Михаила Драгоманова, 54, 52, 50;

улице Менахем-Мендл Шнеерсона, 11, 13а(Д/К), 7, 9, 5, 19, 19а.

улице Н. Руденко, 4-60.

Водоснабжение будет восстановлено в течение дня.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепропетровской области ужесточили карантин. Дополнительные ограничения связаны с резким ростом количества больных COVID-19.