Часть жителей Днепра осталась без газоснабжения: адреса

Во вторник, 18 августа, в Днепре в Соборном районе на четыре дня отключили газ.

Голубое топливо отключено в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Днепрогаз".

С сегодняшнего дня, 18 августа, для жителей Соборного района города частично ограничили распределение природного газа. Ремонт газовых сетей планируют завершить 21 августа. После этого подачу топлива возобновят.

По каким адресам отключат газ:

Отключение ориентировочно продлится четыре дня Пресс-служба АО "Днепрогаз"

В Соборном районе Днепра не будет газа Пресс-служба АО "Днепрогаз"

"Значительно ускорит возобновление газоснабжения выполнение потребителями требований Правил безопасности систем газоснабжения, а именно: устранение выявленных технических нарушений, предоставление доступа для осмотра газопроводов и газовых приборов в каждом домовладении, соответствие установленных газовых приборов проекту газификации, наличие актов проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов, отсутствие задолженности за доставку газа перед АО "Днепрогаз" и за газ перед поставщиком", – сказано в сообщении АО "Днепрогаз".

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