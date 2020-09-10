Часть Днепра перекроют на День города: куда не стоит ехать

В Днепре 12 и 13 сентября будут отмечать День города. Поэтому частично будет перекрыто движение транспорта.

Соответствующее распоряжение подписал городской голова Борис Филатов, сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

В частности, изменено время перекрытия по ул. Сичеславская Набережная от Государственного цирка до Мерефо-Херсонского моста; ул. Литейной; ул. Поля; спуск Крутогорный; ул. Ниринберга от ул. Сичеславская Набережная – 12 сентября с 8:00 до 00:00.

Также движение будет перекрыто на следующих участках:

По пр. Яворницкого от ул. Фабра до ул. Грушевского (нечетная сторона), от ул. Короленко до ул. Грушевского (в обоих направлениях) – 12 сентября с 8:00 до 22:30.

По ул. Шолохова от дома № 15 до дома № 27 11 сентября с 15:00 до 19:00 и 12 сентября с 17:00 до 23:00.

По пр. Калнышевского от ул. Батумской до ул. Богдана Хмельницкого; ул. Калиновой от пр. Слобожанского до пр. Калнышевского; ул. Королевой от дома № 7 до пр. Калнышевского – 12 сентября с 13:30 до 18:00.

По ул. Шевченко от ул. Ефремова до ул. Яворницкого – 9 сентября с 9:00 до 13 сентября 22:00.

Кроме того, будет перекрыто движение транспорта и пешеходов по Центральному мосту в направлении левого берега 12 сентября с 12:00 до завершения праздничных мероприятий.

Двустороннее движение по мосту будет осуществляться по полосам в направлении правого берега. При этом, полностью движение переправой будет перекрыто с 20:00 до 22:30.

Также будет ограничено движение плавсредств по акватории реки Днепр, которые не участвуют в водном шоу, от правого берега к середине реки на участке от Центрального моста до Мерефо-Херсонского моста – 12 сентября с 10:00 до 21:00.

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