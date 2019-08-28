Часть Днепра останется без воды: список адресов

В Днепре, 29 августа, с 9:00 до 19:00 не будет воды на жилмассиве Тополь.

Отключение связано с неотложными аварийно-восстановительными работами на водопроводной сети, сообщили в КП "Днепрводоканал".

Отключение воды TV Губерния

Воды не будет по следующим адресам:

ж/м Тополь 2, д. 7, 7А, 12, 14, 43;

ул. Тополиная, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43н;

ул. Авиаторов (пос. Опытное).

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре с 28 августа по 2 сентября объявили предупреждение о пожарной опасности.

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