Часть Днепра останется без воды: список адресов

В Днепре с 22:00 28 августа до 9:00 29 августа будет прекращено водоснабжение для жителей 16 улиц.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ, сообщает коммунальное предприятие "Днепрводоканал".

В Днепре отключат водоснабжение SmolNews.ru

Воды не будет по следующим адресам:

пер. Любарского, 2, 4, 4А, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

ул. Любарского, 2 (Высшее профессиональное училище № 55)

ул. Любарского, 6;

ул. Маршала Малиновского, 6, 8, 10, 12;

ул. Маршала Малиновского, 20А (детский сад № 269);

ул. Прогрессивная, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 17;

ул. Прогрессивная, 3А (средняя общеобразовательная школа № 57);

ул. Прогрессивная, 5 (детский сад № 86)

ул. Ванцетти;

ул. Степана Разина;

ул. Бердянская, 1, 5А;

ул. Бердянская, 5 (Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара)

пр. Слобожанский, 2, 4, 6, 6А, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 14, 14А, 16, 18;

пр. Слобожанский, 4А (детский сад № 270);

ул. Короткая;

ул. Артельная.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у части украинцев заберут субсидии. В Украине после проверки всех, кто незаконно получал субсидию, обяжут вернуть ее в государственный бюджет.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал