Часть Днепра останется без воды на целый день: адреса

В Днепре, 8 августа, с 9:00 до 21:00 отключат воду на нескольких улицах.
Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети, сообщает коммунальное предприятие "Днепрводоканал".
Отключение воды в Днепре
euroradio.fm
Водоснабжения не будет по следующим адресам:
• ул. Южная;
• пер. Шевченко.
На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды.
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