Часть Днепра останется без воды на целый день: адреса

В Днепре, 8 августа, с 9:00 до 21:00 отключат воду на нескольких улицах.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети, сообщает коммунальное предприятие "Днепрводоканал".

Отключение воды в Днепре euroradio.fm

Водоснабжения не будет по следующим адресам:

• ул. Южная;

• пер. Шевченко.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды.

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