Часть Днепра останется без воды: кого коснется

В пятницу, 20 декабря, на нескольких улицах в Днепре с 10:00 до 16:00 не будет воды.
Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.
В Днепре отключат воду 20 декабря
Комсомольская правда
Воды не будет по следующим адресам:
улица Михновского, 2, 4;
проспект Мира, 2, 2А.
Предприятие рекомендует запастись водой заранее.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 19 декабря на улице Янтарной под дверью жилого дома обнаружили мужчину, который не подавал признаков жизни. Испуганные соседи вызвали полицию. Их опасения подтвердились – мужчина был мертв.
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