Часть Днепра останется без воды: кого коснется

В пятницу, 20 декабря, на нескольких улицах в Днепре с 10:00 до 16:00 не будет воды.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

В Днепре отключат воду 20 декабря Комсомольская правда

Воды не будет по следующим адресам:

улица Михновского, 2, 4;

проспект Мира, 2, 2А.

Предприятие рекомендует запастись водой заранее.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 19 декабря на улице Янтарной под дверью жилого дома обнаружили мужчину, который не подавал признаков жизни. Испуганные соседи вызвали полицию. Их опасения подтвердились – мужчина был мертв.

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