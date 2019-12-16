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16 декабря • обновлено в 16:20
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Алина Рашевская

Часть Днепра останется без света: список адресов

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Во вторник, 17 декабря, несколько районов Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ, техобслуживания и монтажа оборудования, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 17 декабря

В Днепре отключат свет 17 декабря

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Света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

  • улица Коробова, 3, 3а, 8;

  • улица Михаила Лояна, 118-148;

  • улица Лермонтова, 1-13, 2-24;

  • улица Першотравнева, 1-17, 2-26;

  • улица Железнодорожная, 1-9, 15-85, 2-78 85;

  • переулок Железнодорожный, 2-54;

  • улица Ломаная, 1-31, 2-18;

  • переулок Спускной, 2-6;

  • улица Терновская, 1-29, 2-32;

  • улица Золотоосенняя, 1а;

  • улица Генерала Воливача, 23.

Соборный район:

  • улица Ивана Акинфиева, 1/3, 5;

  • улица Сергея Ефремова, 14-24, 21, 21а, 21б;

  • переулок Евгения Коновальца, 9;

Центральный район:

  • улица Новосельная, 48-82,19;

  • улица Кулигина, 2-46,1-79;

  • улица Никопольская, 2-30,1-25;

  • улица Ужгородская, 1-35, 2-50;

  • улица Закарпатская 2-58,1-21;

  • улица Ушакова 4-16;

  • проспект Богдана Хмельницкого, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 12в, 14;

Шевченковский район:

  • улица Сечевых Стрельцов, 12-20, 13-19;

  • улица Исполкомовская, 24, 24а;

  • улица Троицкая, 20а;

  • улица Паникахи 91;

  • жилмассив Тополь-3, 18;

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в центре Днепра отключат воду. Отключение связано с неотложными аварийно-восстановительными работами предприятия по теплоснабжению.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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