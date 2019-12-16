Часть Днепра останется без света: список адресов

Во вторник, 17 декабря, несколько районов Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ, техобслуживания и монтажа оборудования, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 17 декабря Пикабу

Света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

улица Коробова, 3, 3а, 8;

улица Михаила Лояна, 118-148;

улица Лермонтова, 1-13, 2-24;

улица Першотравнева, 1-17, 2-26;

улица Железнодорожная, 1-9, 15-85, 2-78 85;

переулок Железнодорожный, 2-54;

улица Ломаная, 1-31, 2-18;

переулок Спускной, 2-6;

улица Терновская, 1-29, 2-32;

улица Золотоосенняя, 1а;

улица Генерала Воливача, 23.

Соборный район:

улица Ивана Акинфиева, 1/3, 5;

улица Сергея Ефремова, 14-24, 21, 21а, 21б;

переулок Евгения Коновальца, 9;

Центральный район:

улица Новосельная, 48-82,19;

улица Кулигина, 2-46,1-79;

улица Никопольская, 2-30,1-25;

улица Ужгородская, 1-35, 2-50;

улица Закарпатская 2-58,1-21;

улица Ушакова 4-16;

проспект Богдана Хмельницкого, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 12в, 14;

Шевченковский район:

улица Сечевых Стрельцов, 12-20, 13-19;

улица Исполкомовская, 24, 24а;

улица Троицкая, 20а;

улица Паникахи 91;

жилмассив Тополь-3, 18;

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в центре Днепра отключат воду. Отключение связано с неотложными аварийно-восстановительными работами предприятия по теплоснабжению.

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