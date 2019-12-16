Часть Днепра останется без света: список адресов

Во вторник, 17 декабря, несколько районов Днепра останутся без электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных работ, техобслуживания и монтажа оборудования, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
В Днепре отключат свет 17 декабря
Пикабу
Света не будет по следующим адресам:
Новокодакский район:
улица Коробова, 3, 3а, 8;
улица Михаила Лояна, 118-148;
улица Лермонтова, 1-13, 2-24;
улица Першотравнева, 1-17, 2-26;
улица Железнодорожная, 1-9, 15-85, 2-78 85;
переулок Железнодорожный, 2-54;
улица Ломаная, 1-31, 2-18;
переулок Спускной, 2-6;
улица Терновская, 1-29, 2-32;
улица Золотоосенняя, 1а;
улица Генерала Воливача, 23.
Соборный район:
улица Ивана Акинфиева, 1/3, 5;
улица Сергея Ефремова, 14-24, 21, 21а, 21б;
переулок Евгения Коновальца, 9;
Центральный район:
улица Новосельная, 48-82,19;
улица Кулигина, 2-46,1-79;
улица Никопольская, 2-30,1-25;
улица Ужгородская, 1-35, 2-50;
улица Закарпатская 2-58,1-21;
улица Ушакова 4-16;
проспект Богдана Хмельницкого, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 12в, 14;
Шевченковский район:
улица Сечевых Стрельцов, 12-20, 13-19;
улица Исполкомовская, 24, 24а;
улица Троицкая, 20а;
улица Паникахи 91;
жилмассив Тополь-3, 18;
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в центре Днепра отключат воду. Отключение связано с неотложными аварийно-восстановительными работами предприятия по теплоснабжению.
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