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20 ноября • обновлено в 16:20
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София Ковнир
София Ковнир

Часть Днепра останется без света: список адресов

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В Днепре, 21 ноября, не будет электричества в нескольких районах.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

Vgorode.ua

Света не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

  • ул. Василия Кука №1-39, 2-36;

  • ул. Терпигорева;

  • пер. Терпигорева;

  • ул. Семена Скляренко №37-72, 11а, 11в, 46г, 39,49,35,59;

  • ул. Тонконог;

  • пер. Тонконог;

  • ул. Бориса Познанского №21-37, 28-48;

  • пер. Бориса Познанского.

Новокодакский район:

  • ул. Ногинская, 22, 24, 26-38, 37-49;

  • ул. Дунаевского, 1, 3, 2-16, 20;

  • ул. Авиационная, 2, 4в, 1-23;

  • ул. Матлахова, 4, 17, 19, 23, 25;

  • ул. Военно-Морская, 1-7, 2, 4, 8, 8а, 11, 13-17;

  • ул. Волжская, 1, 2-12;

  • ул. Каменская 2, 9;

  • ул. Вильямса;

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Новопрудная, 2-66;

  • ул. Рабкоровская, 105-129, 166-194;

  • ул. Березановская, 1-65;

  • ул. Полтавское шоссе.

Индустриальный район:

  • просп. Слобожанський, 6а, 8;

  • ул. Артельная.

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Центральный район:

  • ул. Антоновича, 20а, 22, 24, 26, 37.

Чечеловский район:

  • ул. Виноградова 2;

  • ул. Кавалерийская 3-26;

  • ул. Рабочая 1 - 17;

  • ул. Владимира Антоновича 83А, 85.

Соборный район:

  • ул. Владимира Сосюры 1-29, 4-42;

  • ул. Мильмана 25-85, 66-150;

  • ул. Байкова, 69-88;

  • ул. Лоцманская 1-53, 2-42;

  • ул. Садовая 1-39, 2-52;

  • п-к Дружинников 1-6;

  • п-к Садовый 3, 6, 7, 11, 16, 20;

  • п-к Камский 2-28;

  • п-к Лоцманский;

  • Днепровский спуск 2-6;

  • пр. Героев 46 (п. 1-14) 48; 50; 40 (п.16, 17, 18, 19); 44; 37а; 37к;

  • ул. Набережная Победы, 130.

Как сообщал OBOZREVATEL, тарифы на электроэнергию для населения в Украине могут вырасти в 2021 году на 10-15%.

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Автор
София Ковнир София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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