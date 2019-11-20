Часть Днепра останется без света: список адресов

В Днепре, 21 ноября, не будет электричества в нескольких районах.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Vgorode.ua

Света не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

ул. Василия Кука №1-39, 2-36;

ул. Терпигорева;

пер. Терпигорева;

ул. Семена Скляренко №37-72, 11а, 11в, 46г, 39,49,35,59;

ул. Тонконог;

пер. Тонконог;

ул. Бориса Познанского №21-37, 28-48;

пер. Бориса Познанского.

Новокодакский район:

ул. Ногинская, 22, 24, 26-38, 37-49;

ул. Дунаевского, 1, 3, 2-16, 20;

ул. Авиационная, 2, 4в, 1-23;

ул. Матлахова, 4, 17, 19, 23, 25;

ул. Военно-Морская, 1-7, 2, 4, 8, 8а, 11, 13-17;

ул. Волжская, 1, 2-12;

ул. Каменская 2, 9;

ул. Вильямса;

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Новопрудная, 2-66;

ул. Рабкоровская, 105-129, 166-194;

ул. Березановская, 1-65;

ул. Полтавское шоссе.

Индустриальный район:

просп. Слобожанський, 6а, 8;

ул. Артельная.

Центральный район:

ул. Антоновича, 20а, 22, 24, 26, 37.

Чечеловский район:

ул. Виноградова 2;

ул. Кавалерийская 3-26;

ул. Рабочая 1 - 17;

ул. Владимира Антоновича 83А, 85.

Соборный район:

ул. Владимира Сосюры 1-29, 4-42;

ул. Мильмана 25-85, 66-150;

ул. Байкова, 69-88;

ул. Лоцманская 1-53, 2-42;

ул. Садовая 1-39, 2-52;

п-к Дружинников 1-6;

п-к Садовый 3, 6, 7, 11, 16, 20;

п-к Камский 2-28;

п-к Лоцманский;

Днепровский спуск 2-6;

пр. Героев 46 (п. 1-14) 48; 50; 40 (п.16, 17, 18, 19); 44; 37а; 37к;

ул. Набережная Победы, 130.

Как сообщал OBOZREVATEL, тарифы на электроэнергию для населения в Украине могут вырасти в 2021 году на 10-15%.

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