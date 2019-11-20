Часть Днепра останется без света: список адресов

В Днепре, 21 ноября, не будет электричества в нескольких районах.
Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Vgorode.ua
Света не будет по следующим адресам:
Шевченковский район:
ул. Василия Кука №1-39, 2-36;
ул. Терпигорева;
пер. Терпигорева;
ул. Семена Скляренко №37-72, 11а, 11в, 46г, 39,49,35,59;
ул. Тонконог;
пер. Тонконог;
ул. Бориса Познанского №21-37, 28-48;
пер. Бориса Познанского.
Новокодакский район:
ул. Ногинская, 22, 24, 26-38, 37-49;
ул. Дунаевского, 1, 3, 2-16, 20;
ул. Авиационная, 2, 4в, 1-23;
ул. Матлахова, 4, 17, 19, 23, 25;
ул. Военно-Морская, 1-7, 2, 4, 8, 8а, 11, 13-17;
ул. Волжская, 1, 2-12;
ул. Каменская 2, 9;
ул. Вильямса;
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Новопрудная, 2-66;
ул. Рабкоровская, 105-129, 166-194;
ул. Березановская, 1-65;
ул. Полтавское шоссе.
Индустриальный район:
просп. Слобожанський, 6а, 8;
ул. Артельная.
Центральный район:
ул. Антоновича, 20а, 22, 24, 26, 37.
Чечеловский район:
ул. Виноградова 2;
ул. Кавалерийская 3-26;
ул. Рабочая 1 - 17;
ул. Владимира Антоновича 83А, 85.
Соборный район:
ул. Владимира Сосюры 1-29, 4-42;
ул. Мильмана 25-85, 66-150;
ул. Байкова, 69-88;
ул. Лоцманская 1-53, 2-42;
ул. Садовая 1-39, 2-52;
п-к Дружинников 1-6;
п-к Садовый 3, 6, 7, 11, 16, 20;
п-к Камский 2-28;
п-к Лоцманский;
Днепровский спуск 2-6;
пр. Героев 46 (п. 1-14) 48; 50; 40 (п.16, 17, 18, 19); 44; 37а; 37к;
ул. Набережная Победы, 130.
Как сообщал OBOZREVATEL, тарифы на электроэнергию для населения в Украине могут вырасти в 2021 году на 10-15%.
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