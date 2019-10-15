Часть Днепра останется без света: список адресов

В Днепре 16 октября жители семи районов останутся без электричества.
Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
В Днепре отключат свет 16 октября
РБК-Украина
Адреса, где не будет света:
Центральный район:
ул. Петра Григоренко, 3 — 35, 4 — 12;
ул. Николая Руденко, 4 — 26;
ул. Ульяновская, 29;
ул. Юрия Савченко, 18 — 62, 19 — 43;
ул. Михаила Грушевского, 5/7;
ул. Староказацкая, 5, 7, 9, 12а, 15;
ул. Сечевых Стрельцов, 10.
Новокодакский район:
ул. Хотинская, 1 — 9, 2 — 28, 13 — 23;
ул. Шишкина, 50 — 88, 53 — 87;
ул. Проектная, 1 — 21, 2 — 16, 20 — 32, 21 — 33, 34 — 74, 31 — 63, 67 — 73;
пер. Проектный, 1 — 33, 2 — 36;
ул. Сеченова, 9 — 49, 34 — 66;
ул. Владимира Корецкого, 16 — 34, 33 — 61;
ул. Тупиковая, 9 — 29, 40 — 78;
просп. Металлургов, 12 — 38, 67 — 105;
ул. Сиверянская, 1 — 19, 2 — 18;
ул. Погодина, 1, 2 — 24;
ул. Краснодонская, 62 — 98, 73 — 107.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Девичья, 5а, 6, 8, 10, 11, 12, 14;
ул. Путиловская, 2 — 14, 18 — 56;
ул. Калиновая, 17 — 19;
ул. Артековская, 11 — 17, 15 — 19;
ул. Мохова, 92 — 106, 95 — 97,101 — 179, 124 — 158, 108 — 126а, 115а;
пер. Моховый, 5, 10, 12;
ул. Рабкоровская, 26 — 106, 35 — 73, 70д, 72б, 72р.
Индустриальный район:
ул. Тверская, 1, 2, 6б, 10;
ул. Богдана Хмельницкого, 11, 11б.
Шевченковский район:
ул. Князя Владимира Великого, 3, 5, 8;
ул. Владимира Мономаха, 5, 8.
Самарский район:
ул. Космонавта Волкова, 1 — 5, 2в, 6б, 13 — 23;
ул. Кантемировская, 3, 5;
ул. Вознюка, 1 — 7, 1в, 4 — 10, 7а;
ул. Гаванская, 1;
ул. Героев Чернобыля, 2 — 84, 3 — 29, 31 — 41;
ул. Дрогобыческая, 1 — 11, 5а;
ул. Марии Приймаченко, 69 — 87, 136;
ул. Рассветная, 18 — 22, 18а;
ул. Кольская, 4 — 44, 9 — 15, 9д;
ул. Рудниченко, 2, 4, 10;
ул. Энергетиков, 8 — 12;
ул. Василия Симоненко, 3 — 9, 10 — 16;
ул. Карагандинская, 7а;
ул. Мирная, 71;
ул. Электрическая, 36.
Чечеловский район:
ул. Поточная, 2ж;
ул. Новопоточная, 1 — 35, 2а, 2б, 2г, 6 — 8;
ул. Зеркальная, 1 — 27, 16 — 50, 35 — 47, 50а, 54 — 72;
ул. Окружная, 1 — 31а, 2 — 62, 35;
ул. Зональная, 1 — 19, 2, 4;
ул. Январская, 1а — 7, 2а — 66;
ул. Кипучая, 1, 1а — 5, 2;
ул. Зеленогорская, 74 — 100;
пер. Тепличный, 1 — 13, 2 — 6;
пер. Жасминовый, 1 — 9, 2 — 4;
ул. Новошахтинская, 1 — 11, 4 — 12;
пер. Кривой Яр, 1 — 13, 8, 8а.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцам пересчитали тариф на газ и предупредили о взлете. По сравнению с прошлым месяцем, стоимость снизилась на 3,4%. Однако уже в октябре очередной перерасчет, отмечают и в "Нафтогазе", и в экспертной среде, приведет к подорожанию.
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