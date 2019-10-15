Часть Днепра останется без света: список адресов

В Днепре 16 октября жители семи районов останутся без электричества.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 16 октября РБК-Украина

Адреса, где не будет света:

Центральный район:

ул. Петра Григоренко, 3 — 35, 4 — 12;

ул. Николая Руденко, 4 — 26;

ул. Ульяновская, 29;

ул. Юрия Савченко, 18 — 62, 19 — 43;

ул. Михаила Грушевского, 5/7;

ул. Староказацкая, 5, 7, 9, 12а, 15;

ул. Сечевых Стрельцов, 10.

Новокодакский район:

ул. Хотинская, 1 — 9, 2 — 28, 13 — 23;

ул. Шишкина, 50 — 88, 53 — 87;

ул. Проектная, 1 — 21, 2 — 16, 20 — 32, 21 — 33, 34 — 74, 31 — 63, 67 — 73;

пер. Проектный, 1 — 33, 2 — 36;

ул. Сеченова, 9 — 49, 34 — 66;

ул. Владимира Корецкого, 16 — 34, 33 — 61;

ул. Тупиковая, 9 — 29, 40 — 78;

просп. Металлургов, 12 — 38, 67 — 105;

ул. Сиверянская, 1 — 19, 2 — 18;

ул. Погодина, 1, 2 — 24;

ул. Краснодонская, 62 — 98, 73 — 107.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Девичья, 5а, 6, 8, 10, 11, 12, 14;

ул. Путиловская, 2 — 14, 18 — 56;

ул. Калиновая, 17 — 19;

ул. Артековская, 11 — 17, 15 — 19;

ул. Мохова, 92 — 106, 95 — 97,101 — 179, 124 — 158, 108 — 126а, 115а;

пер. Моховый, 5, 10, 12;

ул. Рабкоровская, 26 — 106, 35 — 73, 70д, 72б, 72р.

Индустриальный район:

ул. Тверская, 1, 2, 6б, 10;

ул. Богдана Хмельницкого, 11, 11б.

Шевченковский район:

ул. Князя Владимира Великого, 3, 5, 8;

ул. Владимира Мономаха, 5, 8.

Самарский район:

ул. Космонавта Волкова, 1 — 5, 2в, 6б, 13 — 23;

ул. Кантемировская, 3, 5;

ул. Вознюка, 1 — 7, 1в, 4 — 10, 7а;

ул. Гаванская, 1;

ул. Героев Чернобыля, 2 — 84, 3 — 29, 31 — 41;

ул. Дрогобыческая, 1 — 11, 5а;

ул. Марии Приймаченко, 69 — 87, 136;

ул. Рассветная, 18 — 22, 18а;

ул. Кольская, 4 — 44, 9 — 15, 9д;

ул. Рудниченко, 2, 4, 10;

ул. Энергетиков, 8 — 12;

ул. Василия Симоненко, 3 — 9, 10 — 16;

ул. Карагандинская, 7а;

ул. Мирная, 71;

ул. Электрическая, 36.

Чечеловский район:

ул. Поточная, 2ж;

ул. Новопоточная, 1 — 35, 2а, 2б, 2г, 6 — 8;

ул. Зеркальная, 1 — 27, 16 — 50, 35 — 47, 50а, 54 — 72;

ул. Окружная, 1 — 31а, 2 — 62, 35;

ул. Зональная, 1 — 19, 2, 4;

ул. Январская, 1а — 7, 2а — 66;

ул. Кипучая, 1, 1а — 5, 2;

ул. Зеленогорская, 74 — 100;

пер. Тепличный, 1 — 13, 2 — 6;

пер. Жасминовый, 1 — 9, 2 — 4;

ул. Новошахтинская, 1 — 11, 4 — 12;

пер. Кривой Яр, 1 — 13, 8, 8а.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцам пересчитали тариф на газ и предупредили о взлете. По сравнению с прошлым месяцем, стоимость снизилась на 3,4%. Однако уже в октябре очередной перерасчет, отмечают и в "Нафтогазе", и в экспертной среде, приведет к подорожанию.

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