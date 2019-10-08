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8 октября • обновлено в 19:03
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Часть Днепра останется без света: список адресов

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В Днепре 9 октября в четырех районах отключат электричество.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 9 октября

В Днепре отключат свет 9 октября

forpostsevastopol.ru

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Адреса, где не будет света:

Центральный район:

  • ул. Староказацкая 76-78, 78а;

  • ул. Шмидта 9;

  • просп. Д. Яворницкого 80-82;

  • ул. Мостовая 2-8;

Амур-Нижнеднепровский район:

  • туп. Тютюнника, 1-7;

  • ул. Шепетовская, 1-12;

  • просп. Слобожанский, 17;

  • ул. Котляревского, 2,7,11;

Индустриальный район:

  • ул. Енисейская, 1;

  • ул. Вяземская, 1-39;

  • ул. Вологодская, 1-10;

  • ул. Калиновая, 28-62;

  • ул. Обоянская, 2, 4-47

  • ул. Решетиловская, 33, 5, 18;

  • ул. Лисичанская, 1-32;

  • ул. С. Ковалевской, 17-72;

  • ул. Серебряная, 1-32;

  • ул. Хабаровская, 24-52;

  • ул. Осенняя, 2д; 4;

Новокодакский район:

  • ул. Киевская, 1а, 1Ц;

  • ул. Западная, 1-7, 2-18;

  • ул. Давидова, 71;

  • ул. Фланговая, 3;

  • пр. Металлургов, 2-10;

  • ул. Воздухофлотская, 1, 2, 3, 5, 6, 7;

  • пр. Ивана Мазепы, 39-43;

  • ул. Караваева, 54-58;

  • ул. Кутузова, 2-6, 2а;

  • ул. Вышиванная, 22, 26, 29, 33, 45, 1, 2, 7, 9, 10, 11, 21, 27;

  • ул. Попова, 75-51, 26-50;

  • ул. Гастелло, 42-74а, 94, 53-75а;

  • ул. Хорольская, 35-59, 48-86;

  • ул. Печати, 33-83, 28-84;

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцам пересчитали тариф на газ и предупредили о взлете. По сравнению с прошлым месяцем, стоимость снизилась на 3,4%. Однако уже в октябре очередной перерасчет, отмечают и в "Нафтогазе", и в экспертной среде, приведет к подорожанию.

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Место
Украина
Теги
ЖКХ коммунальные услуги тарифы
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