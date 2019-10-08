Часть Днепра останется без света: список адресов

В Днепре 9 октября в четырех районах отключат электричество.
Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
В Днепре отключат свет 9 октября
forpostsevastopol.ru
Адреса, где не будет света:
Центральный район:
ул. Староказацкая 76-78, 78а;
ул. Шмидта 9;
просп. Д. Яворницкого 80-82;
ул. Мостовая 2-8;
Амур-Нижнеднепровский район:
туп. Тютюнника, 1-7;
ул. Шепетовская, 1-12;
просп. Слобожанский, 17;
ул. Котляревского, 2,7,11;
Индустриальный район:
ул. Енисейская, 1;
ул. Вяземская, 1-39;
ул. Вологодская, 1-10;
ул. Калиновая, 28-62;
ул. Обоянская, 2, 4-47
ул. Решетиловская, 33, 5, 18;
ул. Лисичанская, 1-32;
ул. С. Ковалевской, 17-72;
ул. Серебряная, 1-32;
ул. Хабаровская, 24-52;
ул. Осенняя, 2д; 4;
Новокодакский район:
ул. Киевская, 1а, 1Ц;
ул. Западная, 1-7, 2-18;
ул. Давидова, 71;
ул. Фланговая, 3;
пр. Металлургов, 2-10;
ул. Воздухофлотская, 1, 2, 3, 5, 6, 7;
пр. Ивана Мазепы, 39-43;
ул. Караваева, 54-58;
ул. Кутузова, 2-6, 2а;
ул. Вышиванная, 22, 26, 29, 33, 45, 1, 2, 7, 9, 10, 11, 21, 27;
ул. Попова, 75-51, 26-50;
ул. Гастелло, 42-74а, 94, 53-75а;
ул. Хорольская, 35-59, 48-86;
ул. Печати, 33-83, 28-84;
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцам пересчитали тариф на газ и предупредили о взлете. По сравнению с прошлым месяцем, стоимость снизилась на 3,4%. Однако уже в октябре очередной перерасчет, отмечают и в "Нафтогазе", и в экспертной среде, приведет к подорожанию.
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