Часть Днепра останется без света: список адресов

В Днепре 2 октября несколько районов останутся без электричества.
Отключение связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
В Днепре отключат свет 2 октября
Zachem.com.ua
Света не будет по следущим адресам:
Новокодакский район:
ул. Минеральная, 1 — 21, 2 — 10, 23 — 49, 12 — 36;
пер. Минеральный, 1 — 13, 2 — 6;
пер. Косынский, 2, 3 — 9;
ул. Ромодановская, 1 — 15, 2 — 14;
ул. Степная Сухачевка, 7 — 17;
ул. Доблестная, 254 — 402, 275 — 359;
ул. Мостовая, 226 — 234, 241 — 253;
ул. Молодежная, 376;
ул. Фосфорная, 5а;
ул. Данила Галицкого, 14а.
Самарский район:
ул. Молодогвардейская, 1, ПрАТ "ДКХК";
ул. Молодогвардейская, 32д, ТОВ "Магрок";
ул. Малиновского, 140, ТОВ "УСПОТ ЛТД";
ул. Малиновского, 124, ТОВ "Синтез";
ул. Малиновского, КП"Днепроводоканал";
ул. Молодогвардейская, 32, ПП Кониченко А.М.
Индустриальный район:
пер. Базавлуцкий, 3а — 9, 15 — 25, 6 — 26;
пер. Протавчанский, 1 — 17, 10 — 14;
пер. Кальмиуский, 7 — 25, 6 — 22;
пер. Дуговой, 3 — 26, 9;
ул. Ашхабадская, 149, 192.
Соборный район:
пр. Гагарина, 104, 106, 108, 112, 128.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре отключат воду на целый день. Часть жителей Днепра 2 октября останется без водоснабжения. Воды не будет с 9:00 до 16:00.
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