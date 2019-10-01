Часть Днепра останется без света: список адресов

В Днепре 2 октября несколько районов останутся без электричества.

Отключение связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 2 октября Zachem.com.ua

Света не будет по следущим адресам:

Новокодакский район:

ул. Минеральная, 1 — 21, 2 — 10, 23 — 49, 12 — 36;

пер. Минеральный, 1 — 13, 2 — 6;

пер. Косынский, 2, 3 — 9;

ул. Ромодановская, 1 — 15, 2 — 14;

ул. Степная Сухачевка, 7 — 17;

ул. Доблестная, 254 — 402, 275 — 359;

ул. Мостовая, 226 — 234, 241 — 253;

ул. Молодежная, 376;

ул. Фосфорная, 5а;

ул. Данила Галицкого, 14а.

Самарский район:

ул. Молодогвардейская, 1, ПрАТ "ДКХК";

ул. Молодогвардейская, 32д, ТОВ "Магрок";

ул. Малиновского, 140, ТОВ "УСПОТ ЛТД";

ул. Малиновского, 124, ТОВ "Синтез";

ул. Малиновского, КП"Днепроводоканал";

ул. Молодогвардейская, 32, ПП Кониченко А.М.

Индустриальный район:

пер. Базавлуцкий, 3а — 9, 15 — 25, 6 — 26;

пер. Протавчанский, 1 — 17, 10 — 14;

пер. Кальмиуский, 7 — 25, 6 — 22;

пер. Дуговой, 3 — 26, 9;

ул. Ашхабадская, 149, 192.

Соборный район:

пр. Гагарина, 104, 106, 108, 112, 128.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре отключат воду на целый день. Часть жителей Днепра 2 октября останется без водоснабжения. Воды не будет с 9:00 до 16:00.

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