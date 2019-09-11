Часть Днепра останется без света: список адресов

В Днепре 12 сентября на некоторых улицах не будет электричества.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Нижний Новгород

Света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

ул. Большая Диевская, 222, 241, 263, 224-358;

ул. Таганская, 1-11, 10-22;

ул. Власенко, 1-39, 2-34;

ул. Мусоргского, 1-39, 2-34;

ул. Цветочная, 2-38, 3-43;

ул. Вильямса, 27-43, 38-66, 45-93, 68-88;

ул. Заливная, 1, 2-4, 3а;

пер. Короленко 1-21, 2-26;

ул. Днепрельстановская, 2,7-55, 8-62;

ул. Макарова, 62, 62а, 72-100, 73-105 а;

ул. Академика Белелюбского, 36Т;

ул. Ближняя, 31;

ул. Каменская, 8-22, 11,13, 19, 23-27;

ул. Коксовая, 4а, 6а, 8, 8а, 10, 20, 21;

ул. Владимира Ивасюка, 40.

Чечеловский район:

ул. Богданова, 1-5, 17 — 59, 2 — 20;

ул. Игоря Клюева, 8, 8Б, 10, 16, 18;

ул. Канатная, 17, 21 — 55;

ул. Нарымская, 1-9, 23 — 45; 2-20, 22 , 22 А, 60, 33;

ул. Ньютона, 4, 4/1, 4/2, 8 -12;

ул. Патона, 11-13, 10 — 12;

ул. Рабочая, 8, 1 — 17, 19, 21, 23, 23 а, 18, 20, 20А, 24 а, 24 а,64;

ул. Виноградова, 2, 7 — 11, 14 — 20;

ул. Охтырская, 1 — 5, 2 — 14;

ул. Владимира Антоновича, 83 а, 85, 52-62,61-69;

ул. Кавалерийская 3-7, 26;

ул. Философская, 1-11а, 11-21,18-32, 33-37,46-56,40-44;

ул. Боброва, 5;

ул. Академика Белелюбського, 13;

ул. Павлова, 7-9, 13-17;

ул. Бр.Бестужевых, 3-5, 2-6, 8;

ул. Ивана Эзау, 2-6, 10;

ул. Бр.Бестужевих 8, 10;

ул. Гаршина, 22;

ул. Перекопская, 2, 15.

Центральный район:

пер. Кооперативный, 1 — 27, 2 — 26, 46, 46а, 29, 29а;

ул. Юрия Савченко, 31, 35, 37, 39, 46, 45-67, 75, 77, 79, 81, 83 а, 97 б, 51, 64, 72, 74, 76, 78, 80, 86;

ул. Николая Руденко, 46 — 76 — 96, 100 — 104, 106, 108, 20 — 136: 127, 131,67 а, 67 б, 67 в, 67 з, 67 ж, 110, 112; 120 а, 120 б, 124, 126 — 136, 75 — 137;

ул. Петра Григоренко, 14 — 18, 37-79;

ул. Бардина, 1-10;

ул.Философская, 58 — 70,62;

ул. Шмидта,20, 22, 23, 31 — 43, 30 — 42, 43 в, 53, 38;

ул. Кавалерийская, 2 — 12, 12 б;

ул. Кошута, 9.

Соборный район:

пл. Соборна, 5, 6;

ул Е. Коновальца, 6, 8, 8 б, 9, 10,11;

ул.С. Ефремова, 21а;

ул. Муромская, 2-56, 1-57;

пр. Пермский, 2а-60, 1-55;

ул. Соколиная, 1, 2-10;

ул. Тунельная, 19 а;

ул. Евпаторийская, 51-137, 30-114;

ул. Гарина, 1-57, 2-52;

ул.Писарева, 47-55.

Самарский район:

ул. Автодорожная, 27-31, 28-36;

ул. Керамическая, 17 а- 21, 32-40-38;

ул. Отдыха, 80-120, 75, 91-131;

ул. Князя Константина Острожского, 33, 2, 41-43;

ул. Романовского, 33-57, 61-75, 36-78, 8;

ул. Северо-Донецкая, 7;

ул. Зоопарковая, 8-72,7-63, 8-72, 7-63;

ул. Таджикская, 17-33, 10-24, 17-33, 10-24;

ул. Сердюкова, 5-49,8-52;

ул.Косогорная, 7-13, 50-92, 77-115;

ул. Прохорова, 50-100, 55-109;

ул. Луцкая, 2-8, 3-17;

ул. Чебоксарская, 42-74, 51-83;

ул. Псковская, 1-57, 2-58;

ул. Андрея Сахарова, 35-73, 58-74, 2-32, 3-35;

ул. Дачная, 13, 2-76, 1-67, 69 а-73, 78-86;

ул. Оранжерейная, 26-54, 51-83/2, 16-24,29-43;

ул. Пшеничная, 1-9,2-14;

ул. Героев Днепра, 1-79,2-90;

ул. Железнодорожная, 3-55, 2-74;

ул. Активистов, 3, 11, 15, 11а;

ул. Богородицкая, 45, 77, 84, 86, 88, 38, 78, 42, 40, 6, 2;

ул. Олешковская, 2, 26, 12, 50, 50, 82, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 78, 90, 94, 72;

пер. Ягодный, 5, 7, 13, 45, 33, 2, 16, 18, 24, 34, 46, 52, 56;

ул. Александра Серебрякова, 4-16,1-13.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Юрьевская, 14-38; 19-41;

ул. Дарницкая, 5-9; 11;

ул. Временная, 11-23; 2-8;

ул. Новосамарская, 5-13;6-10;

ул. Шухлінська, 12-20;

ул.Углическая, 15-21, 24-28;

ул. Полтавськая, 3;2;8;

пр. Слобожанский, 15, 15 а;

ул. Арктическая, 34 б, 50, 66, 68;

ул. Передовая, 429, 455, 457, 528-544, 597;

ул. Таежная, 1а-21,2а-24;

ул.Водопроводная, 135-141, 77, 1-131, 46-84;

пер.Балканский, 37-41, 53;

ул. Моторная, 29-51 а, 34-44;

ул. Гуртовая, 90-110 а-116 а;

ул. Каруны, 83-93 а, 54-78;

ул. Бажова, 32, 34, 36, 39;

ул. Донецкое шоссе, 120,124.

Шевченковский район:

ул. Казакова, 1 а;

пр. Гагарина, 105, 105 а, 107, 109, 111, 111 а, 115, 115 а;

пр. Д. Яворницкого, 46;

ул. Харьковськая, 5, 7 а, 10.

Как сообщал OBOZREVATEL, патрульные полицейские обнаружили на детской площадке в Днепре мужчину, распивавшего алкоголь, и изъяли у него гранату.

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