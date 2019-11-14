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14 ноября • обновлено в 14:12
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Алина Рашевская
Алина Рашевская

Часть Днепра останется без света: названы адреса

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В пятницу, 15 ноября, в нескольких районах Днепра отключат электричество.

Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Часть Днепра останется без света 15 ноября

Часть Днепра останется без света 15 ноября

ryazan.life

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Света не будет по таким адресам:

Новокодакский район

  • поселок Новый, 17, 21, 23;

  • ул. Аральская, 8-30, 50, 13-49;

  • пер. Черкасский, 1-21, 15, 15б, 45, 49, 57-95, 145-159, 181, 193, 16а, 16-20, 28-40, 164-186, 212, 214;

  • ул. Черкасская, 1-101, 2-20, 66-90; 14д;

Соборный район

  • ул. Набережная Победы 42в, 44д

  • ул. Мандрыковская 54-80, 47-63;

  • спуск Севастопольский 5, 8

  • ул. Космическая, 115, 16б, 35

  • пер. Мандрыковский 2-42, 5-43;

  • пер. Тольятти 12-54, 3-75;

  • спуск Кодацкий 1-75, 6-54;

  • пр. Героев, 4;

  • ул. Космическая, 10а;

  • ул. Мандрыковская, 246

  • ул. Набережная Победы 37б, 39А, 50а

  • ул. Жуковского, 4-6,

  • ул. Паторжинского, 6а, 6б, 10, 11, 14/16,

  • ул. В. Моссаковского, 6а-24

  • ул. Архитектора

  • ул. Дольника 3, 8а.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцев ждет резкое повышение цены на газ. В ноябре текущего года цены на газ для украинцев вырастут, поскольку облгазы установили новые тарифы за транспортировку голубого топлива. Уточняется, что тарифы в разных областях подорожают по-разному, а в некоторых регионах стоимость перекачки газа вырастет вчетверо.

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Автор
Алина Рашевская Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
ЖКХ коммунальные услуги
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Привыкайте попрошайки к нищите.
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