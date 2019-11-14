Часть Днепра останется без света: названы адреса

В пятницу, 15 ноября, в нескольких районах Днепра отключат электричество.

Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Часть Днепра останется без света 15 ноября ryazan.life

Света не будет по таким адресам:

Новокодакский район

поселок Новый, 17, 21, 23;

ул. Аральская, 8-30, 50, 13-49;

пер. Черкасский, 1-21, 15, 15б, 45, 49, 57-95, 145-159, 181, 193, 16а, 16-20, 28-40, 164-186, 212, 214;

ул. Черкасская, 1-101, 2-20, 66-90; 14д;

Соборный район

ул. Набережная Победы 42в, 44д

ул. Мандрыковская 54-80, 47-63;

спуск Севастопольский 5, 8

ул. Космическая, 115, 16б, 35

пер. Мандрыковский 2-42, 5-43;

пер. Тольятти 12-54, 3-75;

спуск Кодацкий 1-75, 6-54;

пр. Героев, 4;

ул. Космическая, 10а;

ул. Мандрыковская, 246

ул. Набережная Победы 37б, 39А, 50а

ул. Жуковского, 4-6,

ул. Паторжинского, 6а, 6б, 10, 11, 14/16,

ул. В. Моссаковского, 6а-24

ул. Архитектора

ул. Дольника 3, 8а.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцев ждет резкое повышение цены на газ. В ноябре текущего года цены на газ для украинцев вырастут, поскольку облгазы установили новые тарифы за транспортировку голубого топлива. Уточняется, что тарифы в разных областях подорожают по-разному, а в некоторых регионах стоимость перекачки газа вырастет вчетверо.

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