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11 ноября • обновлено в 12:20
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Часть Днепра останется без света: названы адреса

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В Днепре, 12 ноября, не будет электричества в нескольких районах.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

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Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Щукина, 59-115;

  • ул. Ингульская, 1-57;

  • ул. Новочеркасская, 88-211б;

  • ул. Гусиная, 2-140;

  • ул. Делегатская, 118-168;

  • ул. Робеспьера, 11-27;

  • пер. Ингульский, 1-30;

  • пер. Новочеркасский, 1-29;

  • пер. Поленова, 1-62;

  • пер. Робеспьера, 1-29, 5, 7, 9.

Индустриальный район:

  • ул. Калиновая, 100, 102, 104;

  • ул. П.Калнышевского, 45, 47, 49, 51, 53, 59, 61;

  • ул. Б.Хмельницкого, 25, 25а, 25б, 27;

  • ул. Бердянская, 7-101;

  • просп. Слобожанский, 4, 6, 6а.

Соборный район:

  • пр. Героев, 21, 21а, 23, 23д;

  • б-р Славы 3а, 7, 9, 11, 13, 15;

  • ул. Лабораторная №2-18;

  • ул. Лешко-Попеля №2-12, 7А,11,11в/2;

  • просп. Гагарина №71-91;

  • ул. Академика Баха №1, 2-10;

  • ул. Белгородская;

  • ул. Севастопольская №34-48, 23-27;

  • ул. Олеся Гончара 10-14,10-14.

Шевченковский район:

  • ул. Сечевых Стрельцов 1-3,2;

  • ул. Шевченко 36;

  • просп. Дмитрия Яворницкого 51-53;

  • ул. Дарвина 47-69,40-52;

  • ул. Короленко 49-67, 30.

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Новокодакский район:

  • ул. Метробудовская, 2, 4М, 4Л;

  • пер. Парусный, 3, 3г;

  • пер. Парусный, 10, 12, 14а;

  • ул. Гидропарковая, 1;

  • ул. Дарвина, 7-97, 33, 35, 39а, 41, 47, 36, 38, 62, 64, 72, 82-88;

  • пер. Исполкомовский, 3, 15;

  • ул. Кулишова, 18, 48;

  • пер. Лояна 4, 8;

  • ул. Лесная, 7а, 7б, 7в, 7г;

  • пер. Лесной, 9-71, 16-92;

  • ул. Савкина, 6, 8;

  • ул. Степная, 1-33, 2-24, 28, 30, 34, 70-80;

  • ул. Фермерская, 24-84, 1-71;

  • ул. Рыжкова, 11а, 13-21, 28в;

  • ул. Шевченко, 2-86, 1-99;

  • ул. Шмидта, 31а, 37, 70-74;

  • ул. Новая, 2-66, 1-27.

Чечеловский район:

  • ул. Шмидта,26;

  • ул. Бардина, 1-2, 3-10;

  • ул. Шмидта, 30-42, 45-53;

  • ул. Философская, 51-55, 62-70.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пяти районах Днепра и в Новомосковскепредупредили о масштабном отключении воды.

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Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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