Часть Днепра останется без света: названы адреса

В Днепре, 12 ноября, не будет электричества в нескольких районах.
Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
06239
Света не будет по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Щукина, 59-115;
ул. Ингульская, 1-57;
ул. Новочеркасская, 88-211б;
ул. Гусиная, 2-140;
ул. Делегатская, 118-168;
ул. Робеспьера, 11-27;
пер. Ингульский, 1-30;
пер. Новочеркасский, 1-29;
пер. Поленова, 1-62;
пер. Робеспьера, 1-29, 5, 7, 9.
Индустриальный район:
ул. Калиновая, 100, 102, 104;
ул. П.Калнышевского, 45, 47, 49, 51, 53, 59, 61;
ул. Б.Хмельницкого, 25, 25а, 25б, 27;
ул. Бердянская, 7-101;
просп. Слобожанский, 4, 6, 6а.
Соборный район:
пр. Героев, 21, 21а, 23, 23д;
б-р Славы 3а, 7, 9, 11, 13, 15;
ул. Лабораторная №2-18;
ул. Лешко-Попеля №2-12, 7А,11,11в/2;
просп. Гагарина №71-91;
ул. Академика Баха №1, 2-10;
ул. Белгородская;
ул. Севастопольская №34-48, 23-27;
ул. Олеся Гончара 10-14,10-14.
Шевченковский район:
ул. Сечевых Стрельцов 1-3,2;
ул. Шевченко 36;
просп. Дмитрия Яворницкого 51-53;
ул. Дарвина 47-69,40-52;
ул. Короленко 49-67, 30.
Новокодакский район:
ул. Метробудовская, 2, 4М, 4Л;
пер. Парусный, 3, 3г;
пер. Парусный, 10, 12, 14а;
ул. Гидропарковая, 1;
ул. Дарвина, 7-97, 33, 35, 39а, 41, 47, 36, 38, 62, 64, 72, 82-88;
пер. Исполкомовский, 3, 15;
ул. Кулишова, 18, 48;
пер. Лояна 4, 8;
ул. Лесная, 7а, 7б, 7в, 7г;
пер. Лесной, 9-71, 16-92;
ул. Савкина, 6, 8;
ул. Степная, 1-33, 2-24, 28, 30, 34, 70-80;
ул. Фермерская, 24-84, 1-71;
ул. Рыжкова, 11а, 13-21, 28в;
ул. Шевченко, 2-86, 1-99;
ул. Шмидта, 31а, 37, 70-74;
ул. Новая, 2-66, 1-27.
Чечеловский район:
ул. Шмидта,26;
ул. Бардина, 1-2, 3-10;
ул. Шмидта, 30-42, 45-53;
ул. Философская, 51-55, 62-70.
Как сообщал OBOZREVATEL, в пяти районах Днепра и в Новомосковскепредупредили о масштабном отключении воды.
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