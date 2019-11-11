Часть Днепра останется без света: названы адреса

В Днепре, 12 ноября, не будет электричества в нескольких районах.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света 06239

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Щукина, 59-115;

ул. Ингульская, 1-57;

ул. Новочеркасская, 88-211б;

ул. Гусиная, 2-140;

ул. Делегатская, 118-168;

ул. Робеспьера, 11-27;

пер. Ингульский, 1-30;

пер. Новочеркасский, 1-29;

пер. Поленова, 1-62;

пер. Робеспьера, 1-29, 5, 7, 9.

Индустриальный район:

ул. Калиновая, 100, 102, 104;

ул. П.Калнышевского, 45, 47, 49, 51, 53, 59, 61;

ул. Б.Хмельницкого, 25, 25а, 25б, 27;

ул. Бердянская, 7-101;

просп. Слобожанский, 4, 6, 6а.

Соборный район:

пр. Героев, 21, 21а, 23, 23д;

б-р Славы 3а, 7, 9, 11, 13, 15;

ул. Лабораторная №2-18;

ул. Лешко-Попеля №2-12, 7А,11,11в/2;

просп. Гагарина №71-91;

ул. Академика Баха №1, 2-10;

ул. Белгородская;

ул. Севастопольская №34-48, 23-27;

ул. Олеся Гончара 10-14,10-14.

Шевченковский район:

ул. Сечевых Стрельцов 1-3,2;

ул. Шевченко 36;

просп. Дмитрия Яворницкого 51-53;

ул. Дарвина 47-69,40-52;

ул. Короленко 49-67, 30.

Новокодакский район:

ул. Метробудовская, 2, 4М, 4Л;

пер. Парусный, 3, 3г;

пер. Парусный, 10, 12, 14а;

ул. Гидропарковая, 1;

ул. Дарвина, 7-97, 33, 35, 39а, 41, 47, 36, 38, 62, 64, 72, 82-88;

пер. Исполкомовский, 3, 15;

ул. Кулишова, 18, 48;

пер. Лояна 4, 8;

ул. Лесная, 7а, 7б, 7в, 7г;

пер. Лесной, 9-71, 16-92;

ул. Савкина, 6, 8;

ул. Степная, 1-33, 2-24, 28, 30, 34, 70-80;

ул. Фермерская, 24-84, 1-71;

ул. Рыжкова, 11а, 13-21, 28в;

ул. Шевченко, 2-86, 1-99;

ул. Шмидта, 31а, 37, 70-74;

ул. Новая, 2-66, 1-27.

Чечеловский район:

ул. Шмидта,26;

ул. Бардина, 1-2, 3-10;

ул. Шмидта, 30-42, 45-53;

ул. Философская, 51-55, 62-70.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пяти районах Днепра и в Новомосковскепредупредили о масштабном отключении воды.

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