Часть Днепра останется без света: названы адреса

В Днепре 20 октября жители Новокодакского района останутся без света.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 20 октября wallpaperscraft.ru

Свет отключат по таким адресам:

ул. Рыльского, 2 — 38, 1 — 15, 8 — 30;

ул. Электрическая, 2 — 20, 7;

ул. Рожкова, 1 — 11, 16 — 30, 1 — 15, 2, 4, 10, 14;

ул. Сохача, 2, 6, 35 — 47;

ул. Шмидта, 1а — 23, 2 — 68;

ул. Болбочана, 1 — 25, 2 — 12;

пер. Минеральный, 1 — 13, 2 — 6;

ул. Минеральная, 23 — 49, 12 — 34, 1 — 21, 2 — 10;

ул. Степная, 7 — 17;

пер. Красина, 3 — 9;

ул. Ромодановская, 1 — 5, 2 — 14.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром на улице нашли тело мужчины. Труп был повешен на высоковольтной опоре. Погибшему на вид около 30 лет.

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