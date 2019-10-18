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18 октября • обновлено в 17:49
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Часть Днепра останется без света: названы адреса

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В Днепре 20 октября жители Новокодакского района останутся без света.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 20 октября

В Днепре отключат свет 20 октября

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Свет отключат по таким адресам:

  • ул. Рыльского, 2 — 38, 1 — 15, 8 — 30;

  • ул. Электрическая, 2 — 20, 7;

  • ул. Рожкова, 1 — 11, 16 — 30, 1 — 15, 2, 4, 10, 14;

  • ул. Сохача, 2, 6, 35 — 47;

  • ул. Шмидта, 1а — 23, 2 — 68;

  • ул. Болбочана, 1 — 25, 2 — 12;

  • пер. Минеральный, 1 — 13, 2 — 6;

  • ул. Минеральная, 23 — 49, 12 — 34, 1 — 21, 2 — 10;

  • ул. Степная, 7 — 17;

  • пер. Красина, 3 — 9;

  • ул. Ромодановская, 1 — 5, 2 — 14.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром на улице нашли тело мужчины. Труп был повешен на высоковольтной опоре. Погибшему на вид около 30 лет.

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Место
Украина Днепр
Теги
коммунальные услуги ЖКХ тарифы
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