Часть Днепра останется без света: названы адреса

В Днепре 4 октября в трех районах отключат электричество.
Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
В Днепре отключат свет 4 октября
ОТВ
Адреса, где не будет света:
Центральный район:
просп. Богдана Хмельницького, 4б, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е;
просп. Пушкина, 18 — 264;
ул. Философская, 32;
ул. Надежды Алексеенко, 15 — 17, 16 — 20.
Самарский район:
ул. Молодогвардейская, 1, 32;
ул. Маршала Малиновского, 32, 124;
ЧАО "Киевстар";
ООО "Магрок";
ООО "Синтез";
ЧП Кониченко А. М.;
ЧП "ПКФ "Лиос";
ЧП Кочура;
ЧП Зуйков.
Чечеловский район:
просп. Сергея Нигояна, 3а, 3в, 3г, 3/4, 3/4а, 5а, 5в, 5г, 7/2;
ул. Романа Шухевича, 14, 18/1, 18/2.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцам пересчитали тариф на газ и предупредили о взлете. По сравнению с прошлым месяцем, стоимость снизилась на 3,4%. Однако уже в октябре очередной перерасчет, отмечают и в "Нафтогазе", и в экспертной среде, приведет к подорожанию.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram