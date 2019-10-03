Часть Днепра останется без света: названы адреса

В Днепре 4 октября в трех районах отключат электричество.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 4 октября ОТВ

Адреса, где не будет света:

Центральный район:

просп. Богдана Хмельницького, 4б, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е;

просп. Пушкина, 18 — 264;

ул. Философская, 32;

ул. Надежды Алексеенко, 15 — 17, 16 — 20.

Самарский район:

ул. Молодогвардейская, 1, 32;

ул. Маршала Малиновского, 32, 124;

ЧАО "Киевстар";

ООО "Магрок";

ООО "Синтез";

ЧП Кониченко А. М.;

ЧП "ПКФ "Лиос";

ЧП Кочура;

ЧП Зуйков.

Чечеловский район:

просп. Сергея Нигояна, 3а, 3в, 3г, 3/4, 3/4а, 5а, 5в, 5г, 7/2;

ул. Романа Шухевича, 14, 18/1, 18/2.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцам пересчитали тариф на газ и предупредили о взлете. По сравнению с прошлым месяцем, стоимость снизилась на 3,4%. Однако уже в октябре очередной перерасчет, отмечают и в "Нафтогазе", и в экспертной среде, приведет к подорожанию.

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