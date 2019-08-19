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Часть Днепра останется без света: названы адреса

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Жители 4 районов Днепра 20 августа останутся без электричества.

Отключение электроснабжения связано с выполнением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 20 августа

В Днепре отключат свет 20 августа

kp.ua

Новости
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Так, света не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

  • ул. Чередниченко, 1-5,4-10;

  • пер. Стасова, 1-45,2-46;

  • ул. Антона Синявского, 103-179;

  • ул. Добра;

  • ул. Стасова, 44-82, 1-45, 1а-45а;

  • пер. Садовниченко, 5а;

  • ул. Ткаченко, 60, 62, 59, 57

  • ул. Паникахи, 121, 119, 117;

  • Запорожское шоссе, 80 (бл. 1-12), 82; 55, 55а, 55к;

Новокодакский район:

  • ул. Воздухофлотская, 6;

  • ул. Караваева, 19 — 25, 68

  • ул. Василия Сидоренка, 7;

  • ул. Виктора Мерзленко, 4 — 14.

  • просп. Ивана Мазепы, 51б;

Амур-нижнеднепровский район:

  • ул. Вяземская, 40/1,40/2;

  • ул. Иркутская, 1-69, 2-58;

  • ул. М. Вовчок, 45;

  • ул. Новосибирская, 1-23, пивбар;

  • ул. Оренбургская, 1-25, 2-62;

  • ул. С. Ковалевской, 70;

  • ул. Тихоокеанская, 2;

  • ул. Хабаровская, 39-101, 56-64;

  • ул. Гусиная, 15-91, 6-142;

  • ул. Делегатская, 129-163, 118-168;

  • пер. Кировоградский, 2-8 ;

  • пер. Робеспьера, 1-17, 27-29;

Центральный район:

  • просп. А.Поля, 85,87,89,91.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцам вернули "зеленый" тариф для домашних солнечных электростанций. Теперь до 2030 года украинцы смогут пользоваться ЗТ, как для крышных, так и для наземных домашних СЭС.

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Место
Украина Днепр
Теги
коммунальные услуги ЖКХ ДТЭК
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