Часть Днепра останется без света: названы адреса

Жители 4 районов Днепра 20 августа останутся без электричества.
Отключение электроснабжения связано с выполнением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
В Днепре отключат свет 20 августа
kp.ua
Так, света не будет по следующим адресам:
Шевченковский район:
ул. Чередниченко, 1-5,4-10;
пер. Стасова, 1-45,2-46;
ул. Антона Синявского, 103-179;
ул. Добра;
ул. Стасова, 44-82, 1-45, 1а-45а;
пер. Садовниченко, 5а;
ул. Ткаченко, 60, 62, 59, 57
ул. Паникахи, 121, 119, 117;
Запорожское шоссе, 80 (бл. 1-12), 82; 55, 55а, 55к;
Новокодакский район:
ул. Воздухофлотская, 6;
ул. Караваева, 19 — 25, 68
ул. Василия Сидоренка, 7;
ул. Виктора Мерзленко, 4 — 14.
просп. Ивана Мазепы, 51б;
Амур-нижнеднепровский район:
ул. Вяземская, 40/1,40/2;
ул. Иркутская, 1-69, 2-58;
ул. М. Вовчок, 45;
ул. Новосибирская, 1-23, пивбар;
ул. Оренбургская, 1-25, 2-62;
ул. С. Ковалевской, 70;
ул. Тихоокеанская, 2;
ул. Хабаровская, 39-101, 56-64;
ул. Гусиная, 15-91, 6-142;
ул. Делегатская, 129-163, 118-168;
пер. Кировоградский, 2-8 ;
пер. Робеспьера, 1-17, 27-29;
Центральный район:
просп. А.Поля, 85,87,89,91.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцам вернули "зеленый" тариф для домашних солнечных электростанций. Теперь до 2030 года украинцы смогут пользоваться ЗТ, как для крышных, так и для наземных домашних СЭС.
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