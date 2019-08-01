Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Часть Днепра останется без света: названы адреса

320 Читать материал на украинском

В Днепре 2 августа отключат свет в нескольких районах.

Это связано с проведением ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщает пресс-служба ДТЭК "Днепровский электросети".

Новости
Тарифы вырастут: украинцы будут платить за электроэнергию по-новому

Отключение света

Отключение света

Оren.aif

Адреса, по которым не будет электричества:

Новокодакский район:

  • пер. Минеральный, 1-13, 2-6;

  • ул. Минеральная, 2-34, 1-49;

  • ул. Степовая 7-17;

  • пер. Красный, 3-9;

  • ул. Ромодановская, 1-5, 2-14;

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. В.Дубовика, 16;

  • ул. Петрозаводская, 458а, 500а/1;

  • ул. 230 Стрелковой Дивизии, 1а-43, 8-42;

  • ул. Черниговская, 351а, 359а, 357а;

Шевченковский район:

  • просп. Д.Яворницкого 51-53а,55,

  • ул. Сечевых Стрельцов 1,2,3,3а,

  • ул. Шевченка 36а.

  • ул. Сечевых Стрельцов, 21-31;

  • ул. Бородинская, 26,28;

  • ул. С.Хороброго, 13,15;

  • ул. М.Грушевского, 15а

Соборный район:

  • ул. Дружинников №1,2Б, 2А, 4,6;

  • пер. Камский №29, 30-38, №19-27; 24 / 2-28;

  • пер. Лоцманский;

  • ул. Садовая;

  • пров. Садовый 3-23,4-20;

  • ул. Лоцманская;

  • ул. Володимира Сосюри 76-146,25- 69, 2-34;

  • ул. Мильмана №76-150, 25-85;

  • спуск Днепровский;

  • пер. Камский № 19-27, 24-38

Самарский район:

  • ул. Автодорожная №27-31,28-36

  • ул. Керамическая №17а-21,32-40-38

  • ул. Отдыха №80-120,75,91-131,

  • ул. Князя Константина Острожского,33/2,

  • ул. Романовского №33-57,61-75,36-78-80 ,

  • ул. Северодонецкая, №7.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине введут второй тариф на газ и пересчитают тепло: сколько заплатим.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина Днепр
Теги
Днепр ЖКХ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel