Часть Днепра останется без света: названы адреса

В Днепре 2 августа отключат свет в нескольких районах.

Это связано с проведением ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщает пресс-служба ДТЭК "Днепровский электросети".

Отключение света Оren.aif

Адреса, по которым не будет электричества:

Новокодакский район:

пер. Минеральный, 1-13, 2-6;

ул. Минеральная, 2-34, 1-49;

ул. Степовая 7-17;

пер. Красный, 3-9;

ул. Ромодановская, 1-5, 2-14;

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. В.Дубовика, 16;

ул. Петрозаводская, 458а, 500а/1;

ул. 230 Стрелковой Дивизии, 1а-43, 8-42;

ул. Черниговская, 351а, 359а, 357а;

Шевченковский район:

просп. Д.Яворницкого 51-53а,55,

ул. Сечевых Стрельцов 1,2,3,3а,

ул. Шевченка 36а.

ул. Сечевых Стрельцов, 21-31;

ул. Бородинская, 26,28;

ул. С.Хороброго, 13,15;

ул. М.Грушевского, 15а

Соборный район:

ул. Дружинников №1,2Б, 2А, 4,6;

пер. Камский №29, 30-38, №19-27; 24 / 2-28;

пер. Лоцманский;

ул. Садовая;

пров. Садовый 3-23,4-20;

ул. Лоцманская;

ул. Володимира Сосюри 76-146,25- 69, 2-34;

ул. Мильмана №76-150, 25-85;

спуск Днепровский;

пер. Камский № 19-27, 24-38

Самарский район:

ул. Автодорожная №27-31,28-36

ул. Керамическая №17а-21,32-40-38

ул. Отдыха №80-120,75,91-131,

ул. Князя Константина Острожского,33/2,

ул. Романовского №33-57,61-75,36-78-80 ,

ул. Северодонецкая, №7.

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