Часть Днепра останется без света: названы адреса

В Днепре 2 августа отключат свет в нескольких районах.
Это связано с проведением ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщает пресс-служба ДТЭК "Днепровский электросети".
Отключение света
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Адреса, по которым не будет электричества:
Новокодакский район:
пер. Минеральный, 1-13, 2-6;
ул. Минеральная, 2-34, 1-49;
ул. Степовая 7-17;
пер. Красный, 3-9;
ул. Ромодановская, 1-5, 2-14;
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. В.Дубовика, 16;
ул. Петрозаводская, 458а, 500а/1;
ул. 230 Стрелковой Дивизии, 1а-43, 8-42;
ул. Черниговская, 351а, 359а, 357а;
Шевченковский район:
просп. Д.Яворницкого 51-53а,55,
ул. Сечевых Стрельцов 1,2,3,3а,
ул. Шевченка 36а.
ул. Сечевых Стрельцов, 21-31;
ул. Бородинская, 26,28;
ул. С.Хороброго, 13,15;
ул. М.Грушевского, 15а
Соборный район:
ул. Дружинников №1,2Б, 2А, 4,6;
пер. Камский №29, 30-38, №19-27; 24 / 2-28;
пер. Лоцманский;
ул. Садовая;
пров. Садовый 3-23,4-20;
ул. Лоцманская;
ул. Володимира Сосюри 76-146,25- 69, 2-34;
ул. Мильмана №76-150, 25-85;
спуск Днепровский;
пер. Камский № 19-27, 24-38
Самарский район:
ул. Автодорожная №27-31,28-36
ул. Керамическая №17а-21,32-40-38
ул. Отдыха №80-120,75,91-131,
ул. Князя Константина Острожского,33/2,
ул. Романовского №33-57,61-75,36-78-80 ,
ул. Северодонецкая, №7.
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