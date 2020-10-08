Часть Днепра останется без света: найди свой адрес

В пятницу, 9 октября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Айвазовская, 1 — 23, 2 — 12;

улица Волочаевская, 1 — 7;

улица Голубовская, 1 — 9, 2 — 10;

улица Яна Гуса, 9 — 97, 6 — 82;

улица Заводская, 1 — 7, 2 — 12;

улица Портовая, 2 — 4, 18 – 28, 34 — 40;

переулок Портовой, 1, 2 — 4;

улица Обходная, 2 — 4, 5;

переулок Обходной, 1 — 7, 4 — 6;

улица Халтурина, 1 — 27, 2 — 28;

улица Васнецова, 1 — 11, 2 — 10;

улица Искры, 1 — 5, 2 — 10;

улица Николая Кузьменко 1 — 5;

улица Минакова, 3 — 7, 4 — 8;

улица Новороссийская, 1 — 9, 2 — 74;

улица Пожарная, 1 — 33, 2 — 38;

улица Осетинская, 3;

улица Промежуточная, 2 — 8;

улица Сызранская, 1 – 19, 4 — 20;

улица Тагильская, 3 — 41, 4 — 40;

улица Тобольская, 1 — 19, 2 — 16;

улица Узловая, 3 — 19, 8 — 18;

улица Халтурина, 7 — 27, 4 — 28;

улица Чапаева, 1 — 13, 4 — 10;

улица Афанасьева-Чужбинского, 2 — 8, 1 — 23;

улица Опанаса Ковпака, 4 — 32;

переулок Шатурский, 1 — 7, 2 — 8;

улица Шефская, 1 — 13, 2 — 22;

улица Широкая, 221, 45 — 71, 16 — 36;

улица Казахстанская, 1 — 7, 2 — 24;

улица Заярская, 1 — 47;

переулок Казахстанский, 5 — 23, 2 — 36;

улица Минусинская, 15 – 141б, 22 — 174;

переулок Минусинский, 14, 16, 30 — 34, 38, 54, 56;

переулок Окопный, 25;

улица Майская, 1 — 9;

улица Одесская, 105 — 155, 6 — 104;

улица Вологодская, 2 — 12, 5 — 7;

улица Смольская, 1 — 137, 4 — 6;

улица Холодильная, 4 — 8;

улица Дальневосточная, 129 — 143;

улица Гребенки, 1 — 35, 8 — 42;

улица Волоколамская, 3 — 31, 2 — 24;

улица Андрющенко, 2 — 34, 1 — 27;

улица Крылова, 4 — 12, 1 — 17;

улица Раздельная, 1 — 35, 2 — 26;

улица Тургенева, 1 — 35, 2 — 30;

улица Кольцевая, 1 — 27, 2 — 30;

улица Таганрогская, 105 — 217, 126 — 226, 283 — 361, 306 — 374;

переулок Таганрогский, 8 — 12, 13 — 17;

улица Терновая, 5, 4а;

улица Штормовая, 115 — 213, 120 — 222;

переулок Штормовой, 5, 17 — 23, 4, 10 — 32;

улица Чайковского, 103.

Самарский район:

улица Прибрежная, 34;

улица Сергея Кульчицкого, 41 – 119, 76 – 106;

улица Полевая, 21 – 79, 64 — 118а;

улица Чаплинская, 387 – 265, 218 – 290.

Новокодакский район:

улица Рубежная, 1, 1a, 1б, 2 — 34;

улица Юрия Кондратюка, 87 — 99, 103 — 109, 113 — 147, 112, 114, 122 — 140, 144 — 244, 151 — 169; 209 – 231, 252, 256а, 235-241;

переулок Малахитовый, 1 — 15, 2 — 14, 26, 32а;

улица Гвоздичная, 20 — 46, 29 — 57;

улица Кармелюка, 46/2 — 58, 59/2 — 63;

улица Можайского, 25 — 69, 40 — 84;

переулок Больничный, 33;

улица Черногорская, 100 — 108, 35 — 75, 36 — 92, 79, 81, 96;

проспект Сергея Нигояна, 53, 18 — 26, 4, 10, 14, 16, 40 — 42;

улица Футбольная, 2 — 64, 3 — 55;

улица Народная, 2 — 34;

переулок Ивана Сохача, 16, 21 — 31;

улица Славная, 1 — 49, 2 — 46;

переулок Возрождения, 33 — 127, 2 — 118, 1 — 29;

улица Лавандовая, 1 — 115, 2 – 46/1, 58 — 70;

улица Большая Диевская, 465 — 543;

переулок Вагнера, 2 — 22;

улица Мукачевская, 31 — 53, 46 – 154, 57 – 119;

улица Наливайко, 1 — 9, 2 — 10;

переулок Яблочный, 1 — 7а, 4 — 10;

улица Яблочная, 1 — 19, 2 — 22;

улица Железнодорожная, 17, 19;

улица Щепкина, 3 — 15, 6;

переулок Железнодорожный, 9 — 15, 12 — 14;

переулок Чумацкий, 2 — 4, 3 — 5, 9, 14 — 26;

улица Тесная, 1 — 29, 2 — 34;

улица Весенняя, 1 — 109, 4 — 98;

переулок Неманский, 1 – 13, 2 — 24;

переулок Тюменский, 1 — 31, 2 — 38;

улица Коллективная, 1 — 35, 2 — 42;

переулок Зенитный, 1 — 15, 2 — 12;

улица Можайского, 1 — 21, 2 — 26, 34, 36;

переулок Курсовой, 1 — 21, 21а, 4 — 20/2;

улица Ватутина, 49 — 53а, 58/2 — 64;

улица Билецкого, 4 — 42, 5;

улица Ясеневая, 1 — 49, 2 — 80, 80а;

улица Григория Сковороды, 1 — 111, 2 — 124;

улица Лысенко, 1, 3ж, 3д, 2 – 10б, 10в;

улица Цветущая, 1 — 25, 2 — 42;

улица Энтузиастов, 1 — 37, 2 — 30;

улица Солнечная, 1 — 7, 2 — 22;

улица Ильюшина, 1 — 53, 2 — 44;

улица Гайдамацкая, 30/2 — 86, 35 — 89;

улица Пороховая, 2 — 66, 1 — 83;

улица Жигулевская, 1 — 37, 2 — 38;

улица Мытищинская, 1 — 39, 2 — 34;

улица Писемского, 21/1;

улица Юпитерная, 1 — 19, 2 — 16;

улица Грузинская, 1 — 25, 2 — 36;

улица Барвинок, 1 — 27, 66 — 98;

переулок Грузинский, 1 — 3, 2 — 4;

улица Корсунская, 1 — 5, 2 — 18;

улица Семена Бардадима, 31 — 69, 58 — 74, 75 — 133, 78 — 118;

улица Погорелая, 66 — 72, 3 — 59, 10 — 62;

улица Старобазарная, 71 — 79, 26 — 40;

площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4 — 12;

улица Фортечная, 98 — 106, 101 — 111;

улица Речная, 1 — 29, 4 — 24;

улица Алеутская, 12/1;

улица Тарана, 6 — 28, 9 — 41;

улица Хвылевого, 40 — 78, 39 — 85;

улица Гвардейская, 11 — 33, 24 — 50, 117;

улица Андрейченко, 2 — 52, 1 — 65; 66 – 126, 89 — 123

переулок Андрейченко, 18 — 52, 35 — 65, 1 — 15, 2 — 14;

улица Сахалинская, 1а — 33, 2 — 26;

переулок Крутой, 1 — 15, 2 — 26;

улица Покровская, 1 — 33, 2 — 16;

улица Дорогобужская, 13 — 21, 12 — 14;

улица Криштофа Косинского, 23 — 51, 32 — 60, 1, 2 — 4;

переулок Двинский, 1 — 17, 2 — 20;

переулок Герцена, 2 — 24, 5 — 25;

улица Герцена, 1 — 61, 2 — 48;

улица Вагнера, 44 — 48, 59 — 63, 1 — 21;

улица Садовского, 1 — 47, 47a, 4 — 26;

улица Геологическая, 2а, 34 — 64;

переулок Покровский, 1, 1а — 9а, 2 — 16;

улица Двинская, 1, 3, 3а, 5;

улица Докучаева, 38;

улица Клубничная, 2 — 28, 3 — 37;

улица Демократическая, 27 — 39, 34 — 42;

улица Сумская, 28 — 84, 31 — 91;

тупик Шишкина, 1 — 17, 2 — 8;

улица Шишкина, 1 — 51, 4 — 48;

улица Беринга, 1 — 79, 2 – 128, 115 — 119;

улица Сеченова, 1 — 7, 2 — 32;

улица Тупиковая, 18 — 38;

улица Краснодонская, 38 — 60, 15, 57 — 71;

улица Ковельская, 40 — 118, 41 — 53, 59 — 109;

проспект Металлургов, 45 — 65;

улица Десантная, 1 — 23, 2 — 72;

улица Десняка, 1;

улица Модеста, 2;

улица Полесская, 1 — 19, 2 — 76, 23/1 — 91;

улица Звездная, 1 — 65, 2 — 66;

переулок Варяжский, 1 — 13, 4 — 18;

переулок Полесский, 2 — 4, 5;

улица Абая, 33 — 65, 40 — 565;

переулок Белорусский, 1 — 23, 2 — 26;

улица Заслонова, 1 — 9, 22 — 26;

улица Дружбы, 1 — 7, 2 — 20;

улица Кедровая, 1 — 43, 2 — 36;

улица Курильская, 1 — 33, 2 — 36;

переулок Товарищеский, 1 — 3, 2 — 6;

улица Вишенского, 1 — 21, 2 — 18;

улица Товарищеская, 1 — 25, 2 — 32.

Чечеловский район:

улица Глубокая, 1 — 47, 2 — 26, 71;

улица Новопавелецкая, 21 — 51, 24 — 54;

улица Павелецкая, 72 — 90, 127 — 169;

улица Новошкольная, 75 — 105, 26а — 58г, 35 — 63;

улица Высокогорная, 70 — 98, 73 — 99в;

улица Стадионная, 38 — 64;

переулок Малый, 1 — 9, 15 — 27, 31 — 41, 54 — 70а, 72, 2 — 16, 167a, 169б, 169г;

улица Юности, 135а — 179б, 94 — 150, 105 — 131;

улица Докучаева, 33;

улица Тупиковая, 7а;

улица Ставропольская;

улица Революции;

проспект Металлургов, 1 — 39;

улица Угольная, 2а;

улица Зеркальная, 1;

улица Богдановская, 2 — 22, 11 — 59;

улица Канатная, 21 — 39;

улица Нарымская, 4 — 60, 21 — 43;

улица Романа Шухевича, 22, 24;

улица Щепкина, 8 — 12, 17;

проспект Сергея Нигояна, 7;

улица Владимира Антоновича, 42, 59;

улица Бардина, 1 — 2, 3 — 10;

улица Шмидта, 30 — 42, 45 — 53;

улица Философская, 51 — 55, 62 — 70.

Соборный район:

улица Ивана Акинфиева, 1а, 1/3, 5;

переулок Урицкого, 9;

улица Сергея Ефремова, 14-26, 21, 21а, 21б;

улица Мильмана, 89 — 147, 156 — 230;

улица Байкова, 81 — 113, 90 — 162;

переулок Ракетный;

улица Верхоянская;

улица Дружинников;

переулок Феодосия Макаревского, 4;

площадь Соборная, 1б, 2а, 4.

Шевченковский район:

улица Паникахи, 53, 59, 61, 61д;

улица Старокозацкая, 44, 45/18, 46а, 48, 48а, 57;

улица Андрея Фабра, 13, 15;

улица Мечникова, 11;

улица Сечевых Стрельцов, 73, 88, 90;

проспект Богдана Хмельницкого, 1, 3;

улица Михаила Драгоманова, 2 — 18, 1 — 15;

улица Михаила Грушевского, 54, 67 — 77;

улица Украинская, 13 — 19;

улица Александра Конинского, 52, 54, 56а, 15а — 73;

улица Сергея Подолинского, 10;

улица Короленко, 46-50,87-91.

Индустриальный район:

улица Звонкая, 2 — 24, 3 — 23;

улица Журавлиная, 1 — 17, 2 – 18.

Центральный район:

улица Воскресенская, 23 — 29;

улица Игоря Сикорского, 21 — 37, 18 – 28;

улица Старокозацкая, 25 — 33, 22 — 32.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре срочно собирают деньги для помощи 23-летнему Руслану Ширинову.