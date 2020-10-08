Часть Днепра останется без света: найди свой адрес
В пятницу, 9 октября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Айвазовская, 1 — 23, 2 — 12;
улица Волочаевская, 1 — 7;
улица Голубовская, 1 — 9, 2 — 10;
улица Яна Гуса, 9 — 97, 6 — 82;
улица Заводская, 1 — 7, 2 — 12;
улица Портовая, 2 — 4, 18 – 28, 34 — 40;
переулок Портовой, 1, 2 — 4;
улица Обходная, 2 — 4, 5;
переулок Обходной, 1 — 7, 4 — 6;
улица Халтурина, 1 — 27, 2 — 28;
улица Васнецова, 1 — 11, 2 — 10;
улица Искры, 1 — 5, 2 — 10;
улица Николая Кузьменко 1 — 5;
улица Минакова, 3 — 7, 4 — 8;
улица Новороссийская, 1 — 9, 2 — 74;
улица Пожарная, 1 — 33, 2 — 38;
улица Осетинская, 3;
улица Промежуточная, 2 — 8;
улица Сызранская, 1 – 19, 4 — 20;
улица Тагильская, 3 — 41, 4 — 40;
улица Тобольская, 1 — 19, 2 — 16;
улица Узловая, 3 — 19, 8 — 18;
улица Халтурина, 7 — 27, 4 — 28;
улица Чапаева, 1 — 13, 4 — 10;
улица Афанасьева-Чужбинского, 2 — 8, 1 — 23;
улица Опанаса Ковпака, 4 — 32;
переулок Шатурский, 1 — 7, 2 — 8;
улица Шефская, 1 — 13, 2 — 22;
улица Широкая, 221, 45 — 71, 16 — 36;
улица Казахстанская, 1 — 7, 2 — 24;
улица Заярская, 1 — 47;
переулок Казахстанский, 5 — 23, 2 — 36;
улица Минусинская, 15 – 141б, 22 — 174;
переулок Минусинский, 14, 16, 30 — 34, 38, 54, 56;
переулок Окопный, 25;
улица Майская, 1 — 9;
улица Одесская, 105 — 155, 6 — 104;
улица Вологодская, 2 — 12, 5 — 7;
улица Смольская, 1 — 137, 4 — 6;
улица Холодильная, 4 — 8;
улица Дальневосточная, 129 — 143;
улица Гребенки, 1 — 35, 8 — 42;
улица Волоколамская, 3 — 31, 2 — 24;
улица Андрющенко, 2 — 34, 1 — 27;
улица Крылова, 4 — 12, 1 — 17;
улица Раздельная, 1 — 35, 2 — 26;
улица Тургенева, 1 — 35, 2 — 30;
улица Кольцевая, 1 — 27, 2 — 30;
улица Таганрогская, 105 — 217, 126 — 226, 283 — 361, 306 — 374;
переулок Таганрогский, 8 — 12, 13 — 17;
улица Терновая, 5, 4а;
улица Штормовая, 115 — 213, 120 — 222;
переулок Штормовой, 5, 17 — 23, 4, 10 — 32;
улица Чайковского, 103.
Самарский район:
улица Прибрежная, 34;
улица Сергея Кульчицкого, 41 – 119, 76 – 106;
улица Полевая, 21 – 79, 64 — 118а;
улица Чаплинская, 387 – 265, 218 – 290.
Новокодакский район:
улица Рубежная, 1, 1a, 1б, 2 — 34;
улица Юрия Кондратюка, 87 — 99, 103 — 109, 113 — 147, 112, 114, 122 — 140, 144 — 244, 151 — 169; 209 – 231, 252, 256а, 235-241;
переулок Малахитовый, 1 — 15, 2 — 14, 26, 32а;
улица Гвоздичная, 20 — 46, 29 — 57;
улица Кармелюка, 46/2 — 58, 59/2 — 63;
улица Можайского, 25 — 69, 40 — 84;
переулок Больничный, 33;
улица Черногорская, 100 — 108, 35 — 75, 36 — 92, 79, 81, 96;
проспект Сергея Нигояна, 53, 18 — 26, 4, 10, 14, 16, 40 — 42;
улица Футбольная, 2 — 64, 3 — 55;
улица Народная, 2 — 34;
переулок Ивана Сохача, 16, 21 — 31;
улица Славная, 1 — 49, 2 — 46;
переулок Возрождения, 33 — 127, 2 — 118, 1 — 29;
улица Лавандовая, 1 — 115, 2 – 46/1, 58 — 70;
улица Большая Диевская, 465 — 543;
переулок Вагнера, 2 — 22;
улица Мукачевская, 31 — 53, 46 – 154, 57 – 119;
улица Наливайко, 1 — 9, 2 — 10;
переулок Яблочный, 1 — 7а, 4 — 10;
улица Яблочная, 1 — 19, 2 — 22;
улица Железнодорожная, 17, 19;
улица Щепкина, 3 — 15, 6;
переулок Железнодорожный, 9 — 15, 12 — 14;
переулок Чумацкий, 2 — 4, 3 — 5, 9, 14 — 26;
улица Тесная, 1 — 29, 2 — 34;
улица Весенняя, 1 — 109, 4 — 98;
переулок Неманский, 1 – 13, 2 — 24;
переулок Тюменский, 1 — 31, 2 — 38;
улица Коллективная, 1 — 35, 2 — 42;
переулок Зенитный, 1 — 15, 2 — 12;
улица Можайского, 1 — 21, 2 — 26, 34, 36;
переулок Курсовой, 1 — 21, 21а, 4 — 20/2;
улица Ватутина, 49 — 53а, 58/2 — 64;
улица Билецкого, 4 — 42, 5;
улица Ясеневая, 1 — 49, 2 — 80, 80а;
улица Григория Сковороды, 1 — 111, 2 — 124;
улица Лысенко, 1, 3ж, 3д, 2 – 10б, 10в;
улица Цветущая, 1 — 25, 2 — 42;
улица Энтузиастов, 1 — 37, 2 — 30;
улица Солнечная, 1 — 7, 2 — 22;
улица Ильюшина, 1 — 53, 2 — 44;
улица Гайдамацкая, 30/2 — 86, 35 — 89;
улица Пороховая, 2 — 66, 1 — 83;
улица Жигулевская, 1 — 37, 2 — 38;
улица Мытищинская, 1 — 39, 2 — 34;
улица Писемского, 21/1;
улица Юпитерная, 1 — 19, 2 — 16;
улица Грузинская, 1 — 25, 2 — 36;
улица Барвинок, 1 — 27, 66 — 98;
переулок Грузинский, 1 — 3, 2 — 4;
улица Корсунская, 1 — 5, 2 — 18;
улица Семена Бардадима, 31 — 69, 58 — 74, 75 — 133, 78 — 118;
улица Погорелая, 66 — 72, 3 — 59, 10 — 62;
улица Старобазарная, 71 — 79, 26 — 40;
площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4 — 12;
улица Фортечная, 98 — 106, 101 — 111;
улица Речная, 1 — 29, 4 — 24;
улица Алеутская, 12/1;
улица Тарана, 6 — 28, 9 — 41;
улица Хвылевого, 40 — 78, 39 — 85;
улица Гвардейская, 11 — 33, 24 — 50, 117;
улица Андрейченко, 2 — 52, 1 — 65; 66 – 126, 89 — 123
переулок Андрейченко, 18 — 52, 35 — 65, 1 — 15, 2 — 14;
улица Сахалинская, 1а — 33, 2 — 26;
переулок Крутой, 1 — 15, 2 — 26;
улица Покровская, 1 — 33, 2 — 16;
улица Дорогобужская, 13 — 21, 12 — 14;
улица Криштофа Косинского, 23 — 51, 32 — 60, 1, 2 — 4;
переулок Двинский, 1 — 17, 2 — 20;
переулок Герцена, 2 — 24, 5 — 25;
улица Герцена, 1 — 61, 2 — 48;
улица Вагнера, 44 — 48, 59 — 63, 1 — 21;
улица Садовского, 1 — 47, 47a, 4 — 26;
улица Геологическая, 2а, 34 — 64;
переулок Покровский, 1, 1а — 9а, 2 — 16;
улица Двинская, 1, 3, 3а, 5;
улица Докучаева, 38;
улица Клубничная, 2 — 28, 3 — 37;
улица Демократическая, 27 — 39, 34 — 42;
улица Сумская, 28 — 84, 31 — 91;
тупик Шишкина, 1 — 17, 2 — 8;
улица Шишкина, 1 — 51, 4 — 48;
улица Беринга, 1 — 79, 2 – 128, 115 — 119;
улица Сеченова, 1 — 7, 2 — 32;
улица Тупиковая, 18 — 38;
улица Краснодонская, 38 — 60, 15, 57 — 71;
улица Ковельская, 40 — 118, 41 — 53, 59 — 109;
проспект Металлургов, 45 — 65;
улица Десантная, 1 — 23, 2 — 72;
улица Десняка, 1;
улица Модеста, 2;
улица Полесская, 1 — 19, 2 — 76, 23/1 — 91;
улица Звездная, 1 — 65, 2 — 66;
переулок Варяжский, 1 — 13, 4 — 18;
переулок Полесский, 2 — 4, 5;
улица Абая, 33 — 65, 40 — 565;
переулок Белорусский, 1 — 23, 2 — 26;
улица Заслонова, 1 — 9, 22 — 26;
улица Дружбы, 1 — 7, 2 — 20;
улица Кедровая, 1 — 43, 2 — 36;
улица Курильская, 1 — 33, 2 — 36;
переулок Товарищеский, 1 — 3, 2 — 6;
улица Вишенского, 1 — 21, 2 — 18;
улица Товарищеская, 1 — 25, 2 — 32.
Чечеловский район:
улица Глубокая, 1 — 47, 2 — 26, 71;
улица Новопавелецкая, 21 — 51, 24 — 54;
улица Павелецкая, 72 — 90, 127 — 169;
улица Новошкольная, 75 — 105, 26а — 58г, 35 — 63;
улица Высокогорная, 70 — 98, 73 — 99в;
улица Стадионная, 38 — 64;
переулок Малый, 1 — 9, 15 — 27, 31 — 41, 54 — 70а, 72, 2 — 16, 167a, 169б, 169г;
улица Юности, 135а — 179б, 94 — 150, 105 — 131;
улица Докучаева, 33;
улица Тупиковая, 7а;
улица Ставропольская;
улица Революции;
проспект Металлургов, 1 — 39;
улица Угольная, 2а;
улица Зеркальная, 1;
улица Богдановская, 2 — 22, 11 — 59;
улица Канатная, 21 — 39;
улица Нарымская, 4 — 60, 21 — 43;
улица Романа Шухевича, 22, 24;
улица Щепкина, 8 — 12, 17;
проспект Сергея Нигояна, 7;
улица Владимира Антоновича, 42, 59;
улица Бардина, 1 — 2, 3 — 10;
улица Шмидта, 30 — 42, 45 — 53;
улица Философская, 51 — 55, 62 — 70.
Соборный район:
улица Ивана Акинфиева, 1а, 1/3, 5;
переулок Урицкого, 9;
улица Сергея Ефремова, 14-26, 21, 21а, 21б;
улица Мильмана, 89 — 147, 156 — 230;
улица Байкова, 81 — 113, 90 — 162;
переулок Ракетный;
улица Верхоянская;
улица Дружинников;
переулок Феодосия Макаревского, 4;
площадь Соборная, 1б, 2а, 4.
Шевченковский район:
улица Паникахи, 53, 59, 61, 61д;
улица Старокозацкая, 44, 45/18, 46а, 48, 48а, 57;
улица Андрея Фабра, 13, 15;
улица Мечникова, 11;
улица Сечевых Стрельцов, 73, 88, 90;
проспект Богдана Хмельницкого, 1, 3;
улица Михаила Драгоманова, 2 — 18, 1 — 15;
улица Михаила Грушевского, 54, 67 — 77;
улица Украинская, 13 — 19;
улица Александра Конинского, 52, 54, 56а, 15а — 73;
улица Сергея Подолинского, 10;
улица Короленко, 46-50,87-91.
Индустриальный район:
улица Звонкая, 2 — 24, 3 — 23;
улица Журавлиная, 1 — 17, 2 – 18.
Центральный район:
улица Воскресенская, 23 — 29;
улица Игоря Сикорского, 21 — 37, 18 – 28;
улица Старокозацкая, 25 — 33, 22 — 32.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре срочно собирают деньги для помощи 23-летнему Руслану Ширинову.