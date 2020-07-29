Часть Днепра останется без света: кого коснется
В четверг, 30 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
пер. Вольный, 6;
пер. Фестивальный, 3, 3а, 5;
ул. Каневская, 38,40;
ул. Логашевского, 35,
ул. Малышева, 1-39,2-30;
пер. Малышева, 6-12;
ул. Боевая, 2-18;
ул. Варваровская, 1,9,13-21;
ул. Новочеркасская, 3-63,2-64;
ул. Поленова, 1-59,2-60;
ул. Гагринская, 8-38,27-71;
пер. Солончаковый, 1-15,1-19;
ул. Гринченко, 109-117.
Индустриальный район:
просп. Калнышевского, 1а,
ул. Байкальская, 11;
ул. Батумская, 46, 21д.
Соборный район:
ул. Елены Ган;
ул. Маневровая;
ул. Ласточкина;
ул. Достоевского;
ул. Набережная Победы, 50, 50а, 50б, 42, 42б, 42в, 42г, 44, 44а, 46, 46-б.
Шевченковский район:
ул. Паникахи, 121, 119, 117;
ул. Запорожское Шоссе, 80, 82, 55;
ул. Владимирская, 2-28; 1-17;
ул. Леонтовича, 1-47, 2-32;
ул. Саксаганского, 1-27, 2-30;
ул. Сечевых Стрельцов, 91;
ул. Карабиновская, 17-25;
ул. Выборная, 1;
ул. Мономаха, 1, 2, 4, 6, 5, 9,17;
ул. Глинки, 16, 18, 20, 24;
ул. Центральная, 12.
Новокодакский район:
ул. Звездная, 39-65, 44-66,1-37, 2-42;
ул. Мукачевская, 99 / 1-119, 128-154,57-99 / 2, 78-126;
ул. Белорусская, 1-5,7-23,2-10;
пер. Товарищеский, 1-3, 2-6;
ул. Рудная, 1-21, 2-18;
ул. Товарищеская, 1-23, 2-28,25, 30,32;
пер. Варяжский, 2а, 2в;
ул. Коробова, 3;
ул. Андрейченко, 91-113, 70-124,18-52, 35-65, 68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84,90а, 94а, 99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а, 124б, 126,70д, 70г, 70а, 78 / 1,78,72,74,76а, 76б, 76а, 76,70, 89,89, 66/1,66/2,
ул. Сахалинская, 1а-33, 2,4-26;
пер. Крутой, 1-15, 2-26;
ул. Покровская, 1-33,2-16;
ул. Дорогобужская, 13-21,12-14;
ул. Косинского, 23-51, 32-60;
пер. Двинский, 1-17,4-8,2-20,3-13;
пер. Герцена, 15/2;
ул. Герцена, 21а-61, 24а-48;
ул. Вагнера, 44-48, 59-63;
ул. Дорогобужская, 17б, в;
ул. Садовского, 1-47,47a, 4-26;
ул. Геологическая, 34-64;
пер. Покровский, 1,1А-9а, 2-16;
ул. Лавандовая, 58;
пер. Андрейченко, 1-15,2-14;
ул. Двинская, 1,3,3а, 5;
ул. Ясеневая, 80, 80а;
ул. Новопокровская, 1-75, 2-54;
ул. Метростроительная, 4Д;
ул. Заводская, 102-Б, 91-б, 94А;
ул. Колобова, 26;
ул. Кондратюка, 1.
Самарский район:
ул. Гречко, 41-119,76а-106а;
ул. Полевая, 21-79,64-118а;
ул. Чаплинская, 387-265,218-290.
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