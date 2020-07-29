Часть Днепра останется без света: кого коснется

В четверг, 30 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

пер. Вольный, 6;

пер. Фестивальный, 3, 3а, 5;

ул. Каневская, 38,40;

ул. Логашевского, 35,

ул. Малышева, 1-39,2-30;

пер. Малышева, 6-12;

ул. Боевая, 2-18;

ул. Варваровская, 1,9,13-21;

ул. Новочеркасская, 3-63,2-64;

ул. Поленова, 1-59,2-60;

ул. Гагринская, 8-38,27-71;

пер. Солончаковый, 1-15,1-19;

ул. Гринченко, 109-117.

Индустриальный район:

просп. Калнышевского, 1а,

ул. Байкальская, 11;

ул. Батумская, 46, 21д.

Соборный район:

ул. Елены Ган;

ул. Маневровая;

ул. Ласточкина;

ул. Достоевского;

ул. Набережная Победы, 50, 50а, 50б, 42, 42б, 42в, 42г, 44, 44а, 46, 46-б.

Шевченковский район:

ул. Паникахи, 121, 119, 117;

ул. Запорожское Шоссе, 80, 82, 55;

ул. Владимирская, 2-28; 1-17;

ул. Леонтовича, 1-47, 2-32;

ул. Саксаганского, 1-27, 2-30;

ул. Сечевых Стрельцов, 91;

ул. Карабиновская, 17-25;

ул. Выборная, 1;

ул. Мономаха, 1, 2, 4, 6, 5, 9,17;

ул. Глинки, 16, 18, 20, 24;

ул. Центральная, 12.

Новокодакский район:

ул. Звездная, 39-65, 44-66,1-37, 2-42;

ул. Мукачевская, 99 / 1-119, 128-154,57-99 / 2, 78-126;

ул. Белорусская, 1-5,7-23,2-10;

пер. Товарищеский, 1-3, 2-6;

ул. Рудная, 1-21, 2-18;

ул. Товарищеская, 1-23, 2-28,25, 30,32;

пер. Варяжский, 2а, 2в;

ул. Коробова, 3;

ул. Андрейченко, 91-113, 70-124,18-52, 35-65, 68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84,90а, 94а, 99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а, 124б, 126,70д, 70г, 70а, 78 / 1,78,72,74,76а, 76б, 76а, 76,70, 89,89, 66/1,66/2,

ул. Сахалинская, 1а-33, 2,4-26;

пер. Крутой, 1-15, 2-26;

ул. Покровская, 1-33,2-16;

ул. Дорогобужская, 13-21,12-14;

ул. Косинского, 23-51, 32-60;

пер. Двинский, 1-17,4-8,2-20,3-13;

пер. Герцена, 15/2;

ул. Герцена, 21а-61, 24а-48;

ул. Вагнера, 44-48, 59-63;

ул. Дорогобужская, 17б, в;

ул. Садовского, 1-47,47a, 4-26;

ул. Геологическая, 34-64;

пер. Покровский, 1,1А-9а, 2-16;

ул. Лавандовая, 58;

пер. Андрейченко, 1-15,2-14;

ул. Двинская, 1,3,3а, 5;

ул. Ясеневая, 80, 80а;

ул. Новопокровская, 1-75, 2-54;

ул. Метростроительная, 4Д;

ул. Заводская, 102-Б, 91-б, 94А;

ул. Колобова, 26;

ул. Кондратюка, 1.

Самарский район:

ул. Гречко, 41-119,76а-106а;

ул. Полевая, 21-79,64-118а;

ул. Чаплинская, 387-265,218-290.

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