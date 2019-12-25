Часть Днепра останется без света: кого коснется

В среду, 25 декабря, несколько районов Днепра останутся без электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных работ, техобслуживания и монтажа оборудования, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
В Днепре отключат свет 25 декабря
Пикабу
Света не будет по таким адресам:
Соборный район:
ул. Вернадского 27/52, 33б, 23, 27/40;
ул. Рогалева 12.
Шевченковский район:
ул. Михаила Грушевского 42а, 46, 55а;
ул. Петлюры 25-39, 30-46;
ул. Вознесенская 25;
Спортивно-оздоровительный комплекс.
Центральный район:
ул. Менахем-Мендл Шнеерсона 1, 5, 5г, 5в, 7, 9, 13.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре задержали подозреваемых в покушении на заказное убийство. В январе 2019 года один из членов группировкирасстрелял авто с водителем и пассажиром из гранатомета. Правоохранители установили, что к покушению причастны четыре мужчины.
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