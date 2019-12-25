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25 декабря • обновлено в 09:07
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Алина Рашевская

Часть Днепра останется без света: кого коснется

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В среду, 25 декабря, несколько районов Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ, техобслуживания и монтажа оборудования, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 25 декабря

В Днепре отключат свет 25 декабря

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Света не будет по таким адресам:

Соборный район:

  • ул. Вернадского 27/52, 33б, 23, 27/40;

  • ул. Рогалева 12.

Шевченковский район:

  • ул. Михаила Грушевского 42а, 46, 55а;

  • ул. Петлюры 25-39, 30-46;

  • ул. Вознесенская 25;

  • Спортивно-оздоровительный комплекс.

Центральный район:

  • ул. Менахем-Мендл Шнеерсона 1, 5, 5г, 5в, 7, 9, 13.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре задержали подозреваемых в покушении на заказное убийство. В январе 2019 года один из членов группировкирасстрелял авто с водителем и пассажиром из гранатомета. Правоохранители установили, что к покушению причастны четыре мужчины.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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