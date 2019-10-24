Часть Днепра останется без света: кого коснется

В пятницу, 25 октября, в шести районах Днепра не будет света.
Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
В Днепре отключат свет 25 октября
Блокнот Анапа
Адреса, по которым отключат свет:
Соборный район:
пер. Минеральный 1-13;
ул. Минеральная 23-49, 12-34, 1-21, 2-10;
садов. товар. "Коммунальщик";
ул. Степная 7-17;
пер. Красина 3-9;
ул. Родомановская 1-5, 2-14;
ул. Мильмана, 61;
ул. Омельченко Григория 1-7, 2-40;
ул. Яснополянская 5-143, 4-24;
ул. Бакинская 184-190.
Индустриальный район:
ул. Воронежская 33-52;
ул. Смоленская 9-82а;
ул. Оренбургская 27-122;
ул. Новосибирская 25-79;
ул. Иркутская 78-119;
ул. Байкальская 33-58а;
ул. Холодильная 27, 29, 31;
ул. Березинская, 29;
школа №138.
Амур-Нижнеднепровский район:
просп. Слобожанский, 113, 115, 117, 119.
Чечеловский район:
ул. Леваневского, 36, 38-56, 47,55;
пер. Шинковского, 1-9, 4-8;
пер. Жоржинский, 2-18, 11-35;
ул. Аптекарская балка 24-28.
Шевченковский район:
ул. Дмитрия Яворницкого, 68
Центральный район:
ул. Старокозацкая 52, 52а;
ул. Михаила Грушевского, 5/7;
ул. Старокозацкая 5, 7, 9, 12а, 15;
ул. Сечевых Стрельцов, 10.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский пообещал снизить коммуналку в Украине. Президент Украины заявил, что одной из задач власти является уменьшение доли доходов, которую украинские семьи тратят на оплату тарифов на коммунальные услуги. Также он добавил, что прожиточный минимум в 2020 году должен увеличиться.
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