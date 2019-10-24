Главная Новости
24 октября • обновлено в 13:35
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Часть Днепра останется без света: кого коснется

344 Читать материал на украинском

В пятницу, 25 октября, в шести районах Днепра не будет света.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 25 октября

В Днепре отключат свет 25 октября

Блокнот Анапа

Новости
На Днепропетровщине синоптики предупредили о серьезной опасности

Адреса, по которым отключат свет:

Соборный район:

  • пер. Минеральный 1-13;

  • ул. Минеральная 23-49, 12-34, 1-21, 2-10;

  • садов. товар. "Коммунальщик";

  • ул. Степная 7-17;

  • пер. Красина 3-9;

  • ул. Родомановская 1-5, 2-14;

  • ул. Мильмана, 61;

  • ул. Омельченко Григория 1-7, 2-40;

  • ул. Яснополянская 5-143, 4-24;

  • ул. Бакинская 184-190.

Индустриальный район:

  • ул. Воронежская 33-52;

  • ул. Смоленская 9-82а;

  • ул. Оренбургская 27-122;

  • ул. Новосибирская 25-79;

  • ул. Иркутская 78-119;

  • ул. Байкальская 33-58а;

  • ул. Холодильная 27, 29, 31;

  • ул. Березинская, 29;

  • школа №138.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • просп. Слобожанский, 113, 115, 117, 119.

Чечеловский район:

  • ул. Леваневского, 36, 38-56, 47,55;

  • пер. Шинковского, 1-9, 4-8;

  • пер. Жоржинский, 2-18, 11-35;

  • ул. Аптекарская балка 24-28.

Шевченковский район:

  • ул. Дмитрия Яворницкого, 68

Центральный район:

  • ул. Старокозацкая 52, 52а;

  • ул. Михаила Грушевского, 5/7;

  • ул. Старокозацкая 5, 7, 9, 12а, 15;

  • ул. Сечевых Стрельцов, 10.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский пообещал снизить коммуналку в Украине. Президент Украины заявил, что одной из задач власти является уменьшение доли доходов, которую украинские семьи тратят на оплату тарифов на коммунальные услуги. Также он добавил, что прожиточный минимум в 2020 году должен увеличиться.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина Днепр
Теги
ЖКХ коммунальные услуги тарифы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel