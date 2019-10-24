Часть Днепра останется без света: кого коснется

В пятницу, 25 октября, в шести районах Днепра не будет света.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 25 октября Блокнот Анапа

Новости На Днепропетровщине синоптики предупредили о серьезной опасности

Адреса, по которым отключат свет:

Соборный район:

пер. Минеральный 1-13;

ул. Минеральная 23-49, 12-34, 1-21, 2-10;

садов. товар. "Коммунальщик";

ул. Степная 7-17;

пер. Красина 3-9;

ул. Родомановская 1-5, 2-14;

ул. Мильмана, 61;

ул. Омельченко Григория 1-7, 2-40;

ул. Яснополянская 5-143, 4-24;

ул. Бакинская 184-190.

Индустриальный район:

ул. Воронежская 33-52;

ул. Смоленская 9-82а;

ул. Оренбургская 27-122;

ул. Новосибирская 25-79;

ул. Иркутская 78-119;

ул. Байкальская 33-58а;

ул. Холодильная 27, 29, 31;

ул. Березинская, 29;

школа №138.

Амур-Нижнеднепровский район:

просп. Слобожанский, 113, 115, 117, 119.

Чечеловский район:

ул. Леваневского, 36, 38-56, 47,55;

пер. Шинковского, 1-9, 4-8;

пер. Жоржинский, 2-18, 11-35;

ул. Аптекарская балка 24-28.

Шевченковский район:

ул. Дмитрия Яворницкого, 68

Центральный район:

ул. Старокозацкая 52, 52а;

ул. Михаила Грушевского, 5/7;

ул. Старокозацкая 5, 7, 9, 12а, 15;

ул. Сечевых Стрельцов, 10.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский пообещал снизить коммуналку в Украине. Президент Украины заявил, что одной из задач власти является уменьшение доли доходов, которую украинские семьи тратят на оплату тарифов на коммунальные услуги. Также он добавил, что прожиточный минимум в 2020 году должен увеличиться.

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