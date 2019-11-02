Часть Днепра останется без газа в 2020 году: подробности

В Днепре в 2020 году запланирован ряд отключений газоснабжения на нескольких улицах города.

Это связано с проведением регламентных ремонтных работ на системе газоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".

Отключение газа Комсомольская правда

Газа не будет по следующим адресам:

Список адресов Пресс-служба "Днепрогаз"

Список адресов Пресс-служба "Днепрогаз"

Список адресов Пресс-служба "Днепрогаз"

Список адресов Пресс-служба "Днепрогаз"

Список адресов Пресс-служба "Днепрогаз"

Список адресов Пресс-служба "Днепрогаз"

Список адресов Пресс-служба "Днепрогаз"

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре текущего года цены на газ для украинцев вырастут, поскольку облгазы установили новые тарифы за транспортировку голубого топлива.

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