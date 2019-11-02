Часть Днепра останется без газа в 2020 году: подробности

В Днепре в 2020 году запланирован ряд отключений газоснабжения на нескольких улицах города.
Это связано с проведением регламентных ремонтных работ на системе газоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".
Отключение газа
Комсомольская правда
Газа не будет по следующим адресам:
Список адресов
Пресс-служба "Днепрогаз"
Список адресов
Пресс-служба "Днепрогаз"
Список адресов
Пресс-служба "Днепрогаз"
Список адресов
Пресс-служба "Днепрогаз"
Список адресов
Пресс-служба "Днепрогаз"
Список адресов
Пресс-служба "Днепрогаз"
Список адресов
Пресс-служба "Днепрогаз"
Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре текущего года цены на газ для украинцев вырастут, поскольку облгазы установили новые тарифы за транспортировку голубого топлива.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram