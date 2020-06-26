Часть Днепра останется без газа: кого коснется

В Днепре с 1 июля будет временно ограничено распределение природного газа для ряда потребителей.

Это связано с проведением ремонтных работ на системе газоснабжения, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".

Газа не будет по следующим адресам:

ул. Краевая, 87, 83, 81, 81а;

ул. Красносельская, 66, 64, 72.

ул. Бердянская, 38, 40, 44, 44, 50, 52/1, 52/2, 56, 57

ул. Пчилки, 35, 45, 47, 47а, 49/1, 49/2, 50, 51/1, 51, 48, 44, 42, 40/1, 40/2, 56, 54.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине по решению Шестого апелляционного суда в июне 2020-го в 2-3 раза повысили нормативы на газ. В результате семьям без счетчиков придется платить за голубое топливо значительно больше.