Часть Днепра останется без газа: кого коснется

В Днепре с 16 июня будет временно ограничено распределение природного газа для ряда потребителей.

Это связано с проведением ремонтных работ на системе газоснабжения, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".

Газа не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район

пер. Смелый, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1а, 3, 5;

ул. 230-й Стрелковой дивизии, 1а, 3.

Самарский район

ул. Ржаная, 8, 2, 12, 36, 38, 38а, 38б, 38в;

ул. Халхингольская, 12, 14, 54, 123;

пер. Спортивный, 5,

ул. Еловая, 2/а, корп. 1,

пер. Еловый, 1а;

ул. Ореховая, 41 (дачи)

ул. Шиянка, 1, 38, 40, 44, 46, 49, 52, 53, 59, 60, 165, 169 (дачи)

ул. Палисадная, 84;

садовое общество "Шиянка", 12, 13, 19, 26, 27, 28, 32, 65, 67, 68, 69, 75, 77, 84, 91, 99, 105, 123/108, 109, 112, 126, 127, 128, 129, 130, 137, 138, 143.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине по решению Шестого апелляционного суда в июне 2020-го в 2-3 раза повысили нормативы на газ. В результате семьям без счетчиков придется платить за голубое топливо значительно больше.