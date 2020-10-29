Часть Днепра останется без электричества: кого коснется
В пятницу, 30 октября, несколько районов Днепра останутся без электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Центральный район:
улица Симона Петлюры, 10-62,9-63;
улица Дарвина, 14-40,21-57
улица В. Антоновича, 65
улица Старокозацкая, 58, 56, 52, 66а
проспект А. Поля, 42в, 44, 44а, 44б, 44в, 44г
улица М. Драгоманова, 64.
Соборный район:
бульвар Славы, 14, 16, 18, 18а
улица В. Вернадского, 37, 37б
улица Гусенко
улица Жуковского
улица О. Гончара
Шевченковский район:
улица Ширшова, 1б
бульвар Европейский, 4/2, 6
улица Харьковская, 2, 5, 7, 11, 9, 16, 13
улица Глинки, 11
улица Адмиральская, 1а
улица Баженова, 2-98
переулок Баженова, 1-33,2-40
переулок Росси, 2-18, 1-33
улица Росси, 2-12 ,гараж
переулок Штрауса, 1-41,2-16.
Амур-Нижнеднепровский район:
улица 230 Ст. дивизии, 49-87,50-84
улица Петрозаводская, 520,560
улица Ингульская, 318
улица В. Дубовика, 4-8,16,7-43,10
улица Житомирская, 274А;276;278;284
улица Черниговская, 413-431,350-408,379а-387а,Б,441
улица Петрозаводская, 452-500,517-523
улица Майская, 1-9;
улица Одесская, 105-155,6-104
улица Вологодская, 2-12,5-7;
улица Смольская, 1-137,4-6;
улица Холодильная, 4-8;
улица Дальневосточная, 129-143
улица Гребинки, 1-35,8-42;
улица Волокамская, 3-31,2-24;
улица Андрюсенко, 2-34,1-27;
улица Крылова, 4-12,1-17;
улица Раздельная, 1-35,2-26;
улица Тургенева, 1-35,2-30;
улица Гребинки, 1-35,8-42;
улица Кольцевая, 1-27,2-30
улица Таганрогская, 105-217,126-226
переулок Таганрогский, 8-12,13-17;
улица Терновая, 5,4а;
улица Штормовая, 115-213,120-222;
переулок Штормовой, 5,17-23,4,10-32;
улица Чайковского, 103
переулок Арктический, 33-49
улица Гуртовая, 4-16,1-3,20-38,42-54
улица Стародубцева, 41-53,48-66
улица Белградская, 43-77,42-44-64, 79-127а,66-104.
улица Широкая, 80-112, 73-173,44-76,75-173
переулок Широкий, 1-21,2-18-20
переулок Снайперский, 8-24,2а
улица Шефская, 51-57,50-62,49
улица Ковпака, 1-15
улица Казахстанская, 1-7,2-24
переулок Казахстанский, 5-23,2-36
улица Минусинская, 85,87
переулок Минусинский, 14,16,30,32
улица Минусинская, 15-83,22-80,52а
переулок Минусинский, 34,38,54,56
улица Минусинская, 89-141Б,82-174
переулок Окопный, 25
Самарский район:
улица Заозерная, 1-105,2-96
улица Новаторская, 1-119,2-128
улица Новгородская, 1-127,2-104
улица Элеваторная, 1-71,2-86
улица Кадровая, 1-113,2-112
улица Фонвизина, 1,5,2
улица Аграрная, 1а,5-33,51,2-34,52 Садик № 125,Котельная №125
улица Столярная, 1,36,8
улица О. Кобылянской
улица Андрощука
улица Таймирская, 1,2
улица Таращанская, 3,2
улица Пензенская, 1
улица М. Гречко, 41-119; 76-106
улица Полевая, 21-79; 64-118а
улица Чаплинская, 387-265; 218-290
Чечеловский район:
улица В. Антоновича, 70, 73-83
проспект Пушкина, 77, 77д
улица Громова, 1
улица Рабочая, 1, 3б
улица Романа Шухевича, 22,24
улица Щепкина, 8,10-12, 17
проспект Сергея Нигояна, 7
переулок Малый, 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a,169″б",169г
улица Юности, 135а-179″б" № с буквами,94-150, 105-131, 137-161
улица Глубокая, 1-47, 2-24;
улица Павелецкая, 90-72, 169-129;
улица Новопавелецкая, 54-84, 51-21;
улица Новошкольная, 35-65, 26-46; 61;
улица Стадионная, 38б-72;
улица Новошкольная, 75-105, 48-58а; 45А;
улица Высокогорная, 45-109, 44-116
улица Потечная, 2-80,3-59;
улица Новошкольная, 177-195,217, 104-134;
улица Сосновая, 1-11,22-46; в
улица Новошкольная, 100-102,153-175
Новокодакский район:
улица Кобзарская, 11-19, 10-18;
улица Чукотская, 1, 3, 13, 39
проспект Свободы, 228-266, 213, 261-265, 217-275
улица Старый путь, 153-227; 154-200;
улица Береговая, 1-7; 2-16;
улица Извилистая, 2-36
улица Старый путь, 79-83; 89-155; 128-154
улица Заборинская, 3-11; 6-10а;
улица Золотоосенняя, 80-88; 103-105; 113-121;
улица Юбилейная, 12;
улица Горная, 1-19; 2-10
улица Промышленная, 21, 25-63, 18-72;
улица Гайва, 3-7, 30а, 30б;
переулок Красный, 1-35, 2-26;
переулок Рабочий, 1-21, 2-18;
улица Старый путь, 68-112, 41-71;
улица Промышленная, 1-19, 2-16;
улица Рабочая, 1-11, 17, 2-26;
улица Юбилейная, 1-5, 2-10;
улица Мальвова, 1-11, 2-8 Дачи
улица Рубежная, 1,1a,1″б", 2-34
улица Ю. Кондратюка, 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140
переулок Малахитовый, 1-15, 2-14
улица Гвоздичная, 20-46, 29-57,
улица Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63
улица Ю. Кондратюка, 144-204/1, 151-169
улица Можайского, 25-69, 40-84
переулок Больничный, 33
переулок Малахитовый, 26,32а
улица Черногорская, 100-108,35-75, 36-92, 79,81,96,
улица Грузинская, 1-25, 2-36
улица Г. Барвинок, 1-27, 66-98
переулок Грузинский, 1-3, 2-4
улица Корсунская, 1-5, 2-18
улица Семена Бардадима, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118
улица Погорелая, 66-72,3-59, 10-62
улица Старобазарная, 71-79, 26-40
площадь Сентябрьская, 1,5,7, 4-12
улица Фортечна, 98-100, 101-111,102-106
улица Речная, 1-29, 4-24
улица Алеутская, 12/1
улица Тарана, 6-28, 9-41
улица Красноармейская, 16-64, 19-55
улица Народная, 2-34
улица Красноармейская, 2-14, 3-17
переулок Ивана Сохача, 16,21-31
улица Славная, 1-49, 2-46
улица Андрийченко, 91-113, 70-124
переулок Андрийченко, 18-52, 35-65
улица Сахалинская, 1а-33, 2,4-26
переулок Крутой, 1-15, 2-26
улица Покровская, 1-33,2-16
улица Дорогобужская, 13-21,12-14
улица Криштофа Косинского, 23-51, 32-60
переулок Двинский, 1-17,4-8,2-20,3-13
улица Андрийченко, 68а,68б,68г,68д,80-84,90а,94а,99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а,124″б",126,70д,70г,70а,78/1,78,72,74,76а,76б,76а,76,70Е, 89,89а,66/1,66/2
переулок Герцена, 15/2
улица Герцена, 21а-61, 24а-48
улица Вагнера, 44-48, 59-63
улица Дорогобужская, 17″б",17″в"
улица Николая Садовского, 1-47,47a,4-26
улица Геологическая, 34-64
переулок Покровский, 1,1а-9а,2-16
улица Лавандовая, 58
переулок Андрийченко, 1-15,2-14
улица Двинская, 1,3,3а,5,
улица Вагнера, 1-21, 2-14
переулок Вагнера, 2-22
переулок Герцена, 2,4-24, 5-25
улица Герцена, 1-19, 2-24
улица Десантная, 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72
улица Геологическая, 2а
улица Десняка, 1
улица Криштофа Косинского, 1, 2-4
улица Модеста 2
улица Лавандовая, 36,42/2,42а,42б,42г,44/1,44а,46/1,51, 51а, 53/2-65,60-70, 67-115,
улица Звездная;
улица М. Хвылевого, 48-78, 55-85,39-55, 40-48
улица Гвардейская, 11-33, 24-50, 117
улица 8 Марта, 1а,1-57, 2-64
улица Олимпийская, 1-15
переулок 8 Марта, 1-27, 2-22а
улица Рыжкова, 25-49, 32-70,51-115, 72-120
улица Г. Ткаченко, 30-44а
улица Ефрейтора Пирогова, 7,15,19,23,64,66
улица Каменогорская, 1-15, 2-16
улица Криштофа Косинского, 3-21, 6-30
улица Геологическая, 2-30
улица Глебова, 1-83, 2-52
улица Десняка, 1а-43, 2а-26, 32-56
улица Заслонова, 1-9, 22-26;
улица Полесская, 22-24, 21-23;
переулок Белорусский, 7-23, 12-26;
улица Приовражная, 17-59, 14-48;
улица Звездная, 39-65, 44-66;
улица Мукачевская, 128-154, 101-119;
переулок Белорусский, 1-7, 2,8,10;
улица Товарищеская, 3-23, 6-28;
переулок Товарищеский, 1-3, 2-6;
переулок Варяжский, 1-13, 4-20;
улица Курильская, 2-36, 1-33;
улица И. Вишенского, 1-21, 2-18;
улица Дружбы, 1-7, 2-20;
улица Товарищеская, 25, 30-32;
улица Звездная, 1-37, 2-42;
улица Мукачевская, 89-99, 78-130;
улица Приовражная, 1-15 оп.47843;
переулок Варяжский, 2, 2а
улица Железнодорожная Город, 17,19
улица Щепкина, 3-15, 6
проспект Сергея Нигояна, 18,20, 22-26
переулок Железнодорожный Город, 9-15, 12-14
переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26
проспект Сергея Нигояна, 4,10,14,16, 40-42
улица Тесная, 1-27, 2-30,27,29,30-34
переулок Танковый, 1-23, 2-12
переулок Солнечный, 1-23, 2-16,31,35
улица Якорная, 1-23, 2-18
улица Фортечная, 1-25, 4-24,24а-28
проспект Свободы, 76
улица Марии Гринченко, 31-35, 2-4,8-12,16-24
переулок Белозеровский, 1-27, 2-30
переулок Мраморный, 1-25, 2-20,34
проспект Свободы, 64,60
переулок Лемешева, 1-7, 4-6
улица Лысенко, 1,3ж,3д, 2-10″б",10в
улица Цветущая, 1-25, 2-42
улица Энтузиастов, 1-37, 2-30
улица Солнечная, 1-7, 2-22
улица Ильюшина, 1-7а, 2-8
улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89
улица Порохова, 30-66, 37-83
улица Жигулевская, 38,38а
улица Ильюшина, 9-53, 10-44
улица Митищенская, 1-39, 2-34
улица Жигулевская, 1-37, 2-36
улица Писемского, 21/1
улица Порохова, 1-35, 2-28
улица Юпитерная, 1-19, 2-16
улица Ю. Кондратюка, 209-231, 204/2-228
улица Весенняя, 1,4-12
переулок Неманский, 1-13; 2-24
переулок Тюменский, 1-31, 2-38
улица Коллективная, 1,2-12
улица Весенняя, 1-109, 4-98
переулок Зенитный, 1-15, 2-12
улица Ю. Кондратюка, 252,256а
улица Можайского, 1-21, 2-26,34,36
переулок Курсовой 1-й 1-21,21а, 4-20/2
улица Коллективная, 3-35, 14-42
улица Ватутина, 49-53а, 58/2,60,62,64
улица Ю. Кондратюка, 228а, 235-241,230А-244
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре ищут семью для ребенка матери-воровки.