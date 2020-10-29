Часть Днепра останется без электричества: кого коснется

Алина Рашевская Жизнь города 18:30, 29.10.2020

В пятницу, 30 октября, несколько районов Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Центральный район:

  • улица Симона Петлюры, 10-62,9-63;

  • улица Дарвина, 14-40,21-57

  • улица В. Антоновича, 65

  • улица Старокозацкая, 58, 56, 52, 66а

  • проспект А. Поля, 42в, 44, 44а, 44б, 44в, 44г

  • улица М. Драгоманова, 64.

Соборный район:

  • бульвар Славы, 14, 16, 18, 18а

  • улица В. Вернадского, 37, 37б

  • улица Гусенко

  • улица Жуковского

  • улица О. Гончара

Шевченковский район:

  • улица Ширшова, 1б

  • бульвар Европейский, 4/2, 6

  • улица Харьковская, 2, 5, 7, 11, 9, 16, 13

  • улица Глинки, 11

  • улица Адмиральская, 1а

  • улица Баженова, 2-98

  • переулок Баженова, 1-33,2-40

  • переулок Росси, 2-18, 1-33

  • улица Росси, 2-12 ,гараж

  • переулок Штрауса, 1-41,2-16.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • улица 230 Ст. дивизии, 49-87,50-84

  • улица Петрозаводская, 520,560

  • улица Ингульская, 318

  • улица В. Дубовика, 4-8,16,7-43,10

  • улица Житомирская, 274А;276;278;284

  • улица Черниговская, 413-431,350-408,379а-387а,Б,441

  • улица Петрозаводская, 452-500,517-523

  • улица Майская, 1-9;

  • улица Одесская, 105-155,6-104

  • улица Вологодская, 2-12,5-7;

  • улица Смольская, 1-137,4-6;

  • улица Холодильная, 4-8;

  • улица Дальневосточная, 129-143

  • улица Гребинки, 1-35,8-42;

  • улица Волокамская, 3-31,2-24;

  • улица Андрюсенко, 2-34,1-27;

  • улица Крылова, 4-12,1-17;

  • улица Раздельная, 1-35,2-26;

  • улица Тургенева, 1-35,2-30;

  • улица Гребинки, 1-35,8-42;

  • улица Кольцевая, 1-27,2-30

  • улица Таганрогская, 105-217,126-226

  • переулок Таганрогский, 8-12,13-17;

  • улица Терновая, 5,4а;

  • улица Штормовая, 115-213,120-222;

  • переулок Штормовой, 5,17-23,4,10-32;

  • улица Чайковского, 103

  • переулок Арктический, 33-49

  • улица Гуртовая, 4-16,1-3,20-38,42-54

  • улица Стародубцева, 41-53,48-66

  • улица Белградская, 43-77,42-44-64, 79-127а,66-104.

  • улица Широкая, 80-112, 73-173,44-76,75-173

  • переулок Широкий, 1-21,2-18-20

  • переулок Снайперский, 8-24,2а

  • улица Шефская, 51-57,50-62,49

  • улица Ковпака, 1-15

  • улица Казахстанская, 1-7,2-24

  • переулок Казахстанский, 5-23,2-36

  • улица Минусинская, 85,87

  • переулок Минусинский, 14,16,30,32

  • улица Минусинская, 15-83,22-80,52а

  • переулок Минусинский, 34,38,54,56

  • улица Минусинская, 89-141Б,82-174

  • переулок Окопный, 25

Самарский район:

  • улица Заозерная, 1-105,2-96

  • улица Новаторская, 1-119,2-128

  • улица Новгородская, 1-127,2-104

  • улица Элеваторная, 1-71,2-86

  • улица Кадровая, 1-113,2-112

  • улица Фонвизина, 1,5,2

  • улица Аграрная, 1а,5-33,51,2-34,52 Садик № 125,Котельная №125

  • улица Столярная, 1,36,8

  • улица О. Кобылянской

  • улица Андрощука

  • улица Таймирская, 1,2

  • улица Таращанская, 3,2

  • улица Пензенская, 1

  • улица М. Гречко, 41-119; 76-106

  • улица Полевая, 21-79; 64-118а

  • улица Чаплинская, 387-265; 218-290

Чечеловский район:

  • улица В. Антоновича, 70, 73-83

  • проспект Пушкина, 77, 77д

  • улица Громова, 1

  • улица Рабочая, 1, 3б

  • улица Романа Шухевича, 22,24

  • улица Щепкина, 8,10-12, 17

  • проспект Сергея Нигояна, 7

  • переулок Малый, 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a,169″б",169г

  • улица Юности, 135а-179″б" № с буквами,94-150, 105-131, 137-161

  • улица Глубокая, 1-47, 2-24;

  • улица Павелецкая, 90-72, 169-129;

  • улица Новопавелецкая, 54-84, 51-21;

  • улица Новошкольная, 35-65, 26-46; 61;

  • улица Стадионная, 38б-72;

  • улица Новошкольная, 75-105, 48-58а; 45А;

  • улица Высокогорная, 45-109, 44-116

  • улица Потечная, 2-80,3-59;

  • улица Новошкольная, 177-195,217, 104-134;

  • улица Сосновая, 1-11,22-46; в

  • улица Новошкольная, 100-102,153-175

Новокодакский район:

  • улица Кобзарская, 11-19, 10-18;

  • улица Чукотская, 1, 3, 13, 39

  • проспект Свободы, 228-266, 213, 261-265, 217-275

  • улица Старый путь, 153-227; 154-200;

  • улица Береговая, 1-7; 2-16;

  • улица Извилистая, 2-36

  • улица Старый путь, 79-83; 89-155; 128-154

  • улица Заборинская, 3-11; 6-10а;

  • улица Золотоосенняя, 80-88; 103-105; 113-121;

  • улица Юбилейная, 12;

  • улица Горная, 1-19; 2-10

  • улица Промышленная, 21, 25-63, 18-72;

  • улица Гайва, 3-7, 30а, 30б;

  • переулок Красный, 1-35, 2-26;

  • переулок Рабочий, 1-21, 2-18;

  • улица Старый путь, 68-112, 41-71;

  • улица Промышленная, 1-19, 2-16;

  • улица Рабочая, 1-11, 17, 2-26;

  • улица Юбилейная, 1-5, 2-10;

  • улица Мальвова, 1-11, 2-8 Дачи

  • улица Рубежная, 1,1a,1″б", 2-34

  • улица Ю. Кондратюка, 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140

  • переулок Малахитовый, 1-15, 2-14

  • улица Гвоздичная, 20-46, 29-57,

  • улица Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63

  • улица Ю. Кондратюка, 144-204/1, 151-169

  • улица Можайского, 25-69, 40-84

  • переулок Больничный, 33

  • переулок Малахитовый, 26,32а

  • улица Черногорская, 100-108,35-75, 36-92, 79,81,96,

  • улица Грузинская, 1-25, 2-36

  • улица Г. Барвинок, 1-27, 66-98

  • переулок Грузинский, 1-3, 2-4

  • улица Корсунская, 1-5, 2-18

  • улица Семена Бардадима, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118

  • улица Погорелая, 66-72,3-59, 10-62

  • улица Старобазарная, 71-79, 26-40

  • площадь Сентябрьская, 1,5,7, 4-12

  • улица Фортечна, 98-100, 101-111,102-106

  • улица Речная, 1-29, 4-24

  • улица Алеутская, 12/1

  • улица Тарана, 6-28, 9-41

  • улица Красноармейская, 16-64, 19-55

  • улица Народная, 2-34

  • улица Красноармейская, 2-14, 3-17

  • переулок Ивана Сохача, 16,21-31

  • улица Славная, 1-49, 2-46

  • улица Андрийченко, 91-113, 70-124

  • переулок Андрийченко, 18-52, 35-65

  • улица Сахалинская, 1а-33, 2,4-26

  • переулок Крутой, 1-15, 2-26

  • улица Покровская, 1-33,2-16

  • улица Дорогобужская, 13-21,12-14

  • улица Криштофа Косинского, 23-51, 32-60

  • переулок Двинский, 1-17,4-8,2-20,3-13

  • улица Андрийченко, 68а,68б,68г,68д,80-84,90а,94а,99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а,124″б",126,70д,70г,70а,78/1,78,72,74,76а,76б,76а,76,70Е, 89,89а,66/1,66/2

  • переулок Герцена, 15/2

  • улица Герцена, 21а-61, 24а-48

  • улица Вагнера, 44-48, 59-63

  • улица Дорогобужская, 17″б",17″в"

  • улица Николая Садовского, 1-47,47a,4-26

  • улица Геологическая, 34-64

  • переулок Покровский, 1,1а-9а,2-16

  • улица Лавандовая, 58

  • переулок Андрийченко, 1-15,2-14

  • улица Двинская, 1,3,3а,5,

  • улица Вагнера, 1-21, 2-14

  • переулок Вагнера, 2-22

  • переулок Герцена, 2,4-24, 5-25

  • улица Герцена, 1-19, 2-24

  • улица Десантная, 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72

  • улица Геологическая, 2а

  • улица Десняка, 1

  • улица Криштофа Косинского, 1, 2-4

  • улица Модеста 2

  • улица Лавандовая, 36,42/2,42а,42б,42г,44/1,44а,46/1,51, 51а, 53/2-65,60-70, 67-115,

  • улица Звездная;

  • улица М. Хвылевого, 48-78, 55-85,39-55, 40-48

  • улица Гвардейская, 11-33, 24-50, 117

  • улица 8 Марта, 1а,1-57, 2-64

  • улица Олимпийская, 1-15

  • переулок 8 Марта, 1-27, 2-22а

  • улица Рыжкова, 25-49, 32-70,51-115, 72-120

  • улица Г. Ткаченко, 30-44а

  • улица Ефрейтора Пирогова, 7,15,19,23,64,66

  • улица Каменогорская, 1-15, 2-16

  • улица Криштофа Косинского, 3-21, 6-30

  • улица Геологическая, 2-30

  • улица Глебова, 1-83, 2-52

  • улица Десняка, 1а-43, 2а-26, 32-56

  • улица Заслонова, 1-9, 22-26;

  • улица Полесская, 22-24, 21-23;

  • переулок Белорусский, 7-23, 12-26;

  • улица Приовражная, 17-59, 14-48;

  • улица Звездная, 39-65, 44-66;

  • улица Мукачевская, 128-154, 101-119;

  • переулок Белорусский, 1-7, 2,8,10;

  • улица Товарищеская, 3-23, 6-28;

  • переулок Товарищеский, 1-3, 2-6;

  • переулок Варяжский, 1-13, 4-20;

  • улица Курильская, 2-36, 1-33;

  • улица И. Вишенского, 1-21, 2-18;

  • улица Дружбы, 1-7, 2-20;

  • улица Товарищеская, 25, 30-32;

  • улица Звездная, 1-37, 2-42;

  • улица Мукачевская, 89-99, 78-130;

  • улица Приовражная, 1-15 оп.47843;

  • переулок Варяжский, 2, 2а

  • улица Железнодорожная Город, 17,19

  • улица Щепкина, 3-15, 6

  • проспект Сергея Нигояна, 18,20, 22-26

  • переулок Железнодорожный Город, 9-15, 12-14

  • переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26

  • проспект Сергея Нигояна, 4,10,14,16, 40-42

  • улица Тесная, 1-27, 2-30,27,29,30-34

  • переулок Танковый, 1-23, 2-12

  • переулок Солнечный, 1-23, 2-16,31,35

  • улица Якорная, 1-23, 2-18

  • улица Фортечная, 1-25, 4-24,24а-28

  • проспект Свободы, 76

  • улица Марии Гринченко, 31-35, 2-4,8-12,16-24

  • переулок Белозеровский, 1-27, 2-30

  • переулок Мраморный, 1-25, 2-20,34

  • проспект Свободы, 64,60

  • переулок Лемешева, 1-7, 4-6

  • улица Лысенко, 1,3ж,3д, 2-10″б",10в

  • улица Цветущая, 1-25, 2-42

  • улица Энтузиастов, 1-37, 2-30

  • улица Солнечная, 1-7, 2-22

  • улица Ильюшина, 1-7а, 2-8

  • улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89

  • улица Порохова, 30-66, 37-83

  • улица Жигулевская, 38,38а

  • улица Ильюшина, 9-53, 10-44

  • улица Митищенская, 1-39, 2-34

  • улица Жигулевская, 1-37, 2-36

  • улица Писемского, 21/1

  • улица Порохова, 1-35, 2-28

  • улица Юпитерная, 1-19, 2-16

  • улица Ю. Кондратюка, 209-231, 204/2-228

  • улица Весенняя, 1,4-12

  • переулок Неманский, 1-13; 2-24

  • переулок Тюменский, 1-31, 2-38

  • улица Коллективная, 1,2-12

  • улица Весенняя, 1-109, 4-98

  • переулок Зенитный, 1-15, 2-12

  • улица Ю. Кондратюка, 252,256а

  • улица Можайского, 1-21, 2-26,34,36

  • переулок Курсовой 1-й 1-21,21а, 4-20/2

  • улица Коллективная, 3-35, 14-42

  • улица Ватутина, 49-53а, 58/2,60,62,64

  • улица Ю. Кондратюка, 228а, 235-241,230А-244

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре ищут семью для ребенка матери-воровки.

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Днепр Жизнь города

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