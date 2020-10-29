Часть Днепра останется без электричества: кого коснется

В пятницу, 30 октября, несколько районов Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Центральный район:

улица Симона Петлюры, 10-62,9-63;

улица Дарвина, 14-40,21-57

улица В. Антоновича, 65

улица Старокозацкая, 58, 56, 52, 66а

проспект А. Поля, 42в, 44, 44а, 44б, 44в, 44г

улица М. Драгоманова, 64.

Соборный район:

бульвар Славы, 14, 16, 18, 18а

улица В. Вернадского, 37, 37б

улица Гусенко

улица Жуковского

улица О. Гончара

Шевченковский район:

улица Ширшова, 1б

бульвар Европейский, 4/2, 6

улица Харьковская, 2, 5, 7, 11, 9, 16, 13

улица Глинки, 11

улица Адмиральская, 1а

улица Баженова, 2-98

переулок Баженова, 1-33,2-40

переулок Росси, 2-18, 1-33

улица Росси, 2-12 ,гараж

переулок Штрауса, 1-41,2-16.

Амур-Нижнеднепровский район:

улица 230 Ст. дивизии, 49-87,50-84

улица Петрозаводская, 520,560

улица Ингульская, 318

улица В. Дубовика, 4-8,16,7-43,10

улица Житомирская, 274А;276;278;284

улица Черниговская, 413-431,350-408,379а-387а,Б,441

улица Петрозаводская, 452-500,517-523

улица Майская, 1-9;

улица Одесская, 105-155,6-104

улица Вологодская, 2-12,5-7;

улица Смольская, 1-137,4-6;

улица Холодильная, 4-8;

улица Дальневосточная, 129-143

улица Гребинки, 1-35,8-42;

улица Волокамская, 3-31,2-24;

улица Андрюсенко, 2-34,1-27;

улица Крылова, 4-12,1-17;

улица Раздельная, 1-35,2-26;

улица Тургенева, 1-35,2-30;

улица Гребинки, 1-35,8-42;

улица Кольцевая, 1-27,2-30

улица Таганрогская, 105-217,126-226

переулок Таганрогский, 8-12,13-17;

улица Терновая, 5,4а;

улица Штормовая, 115-213,120-222;

переулок Штормовой, 5,17-23,4,10-32;

улица Чайковского, 103

переулок Арктический, 33-49

улица Гуртовая, 4-16,1-3,20-38,42-54

улица Стародубцева, 41-53,48-66

улица Белградская, 43-77,42-44-64, 79-127а,66-104.

улица Широкая, 80-112, 73-173,44-76,75-173

переулок Широкий, 1-21,2-18-20

переулок Снайперский, 8-24,2а

улица Шефская, 51-57,50-62,49

улица Ковпака, 1-15

улица Казахстанская, 1-7,2-24

переулок Казахстанский, 5-23,2-36

улица Минусинская, 85,87

переулок Минусинский, 14,16,30,32

улица Минусинская, 15-83,22-80,52а

переулок Минусинский, 34,38,54,56

улица Минусинская, 89-141Б,82-174

переулок Окопный, 25

Самарский район:

улица Заозерная, 1-105,2-96

улица Новаторская, 1-119,2-128

улица Новгородская, 1-127,2-104

улица Элеваторная, 1-71,2-86

улица Кадровая, 1-113,2-112

улица Фонвизина, 1,5,2

улица Аграрная, 1а,5-33,51,2-34,52 Садик № 125,Котельная №125

улица Столярная, 1,36,8

улица О. Кобылянской

улица Андрощука

улица Таймирская, 1,2

улица Таращанская, 3,2

улица Пензенская, 1

улица М. Гречко, 41-119; 76-106

улица Полевая, 21-79; 64-118а

улица Чаплинская, 387-265; 218-290

Чечеловский район:

улица В. Антоновича, 70, 73-83

проспект Пушкина, 77, 77д

улица Громова, 1

улица Рабочая, 1, 3б

улица Романа Шухевича, 22,24

улица Щепкина, 8,10-12, 17

проспект Сергея Нигояна, 7

переулок Малый, 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a,169″б",169г

улица Юности, 135а-179″б" № с буквами,94-150, 105-131, 137-161

улица Глубокая, 1-47, 2-24;

улица Павелецкая, 90-72, 169-129;

улица Новопавелецкая, 54-84, 51-21;

улица Новошкольная, 35-65, 26-46; 61;

улица Стадионная, 38б-72;

улица Новошкольная, 75-105, 48-58а; 45А;

улица Высокогорная, 45-109, 44-116

улица Потечная, 2-80,3-59;

улица Новошкольная, 177-195,217, 104-134;

улица Сосновая, 1-11,22-46; в

улица Новошкольная, 100-102,153-175

Новокодакский район:

улица Кобзарская, 11-19, 10-18;

улица Чукотская, 1, 3, 13, 39

проспект Свободы, 228-266, 213, 261-265, 217-275

улица Старый путь, 153-227; 154-200;

улица Береговая, 1-7; 2-16;

улица Извилистая, 2-36

улица Старый путь, 79-83; 89-155; 128-154

улица Заборинская, 3-11; 6-10а;

улица Золотоосенняя, 80-88; 103-105; 113-121;

улица Юбилейная, 12;

улица Горная, 1-19; 2-10

улица Промышленная, 21, 25-63, 18-72;

улица Гайва, 3-7, 30а, 30б;

переулок Красный, 1-35, 2-26;

переулок Рабочий, 1-21, 2-18;

улица Старый путь, 68-112, 41-71;

улица Промышленная, 1-19, 2-16;

улица Рабочая, 1-11, 17, 2-26;

улица Юбилейная, 1-5, 2-10;

улица Мальвова, 1-11, 2-8 Дачи

улица Рубежная, 1,1a,1″б", 2-34

улица Ю. Кондратюка, 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140

переулок Малахитовый, 1-15, 2-14

улица Гвоздичная, 20-46, 29-57,

улица Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63

улица Ю. Кондратюка, 144-204/1, 151-169

улица Можайского, 25-69, 40-84

переулок Больничный, 33

переулок Малахитовый, 26,32а

улица Черногорская, 100-108,35-75, 36-92, 79,81,96,

улица Грузинская, 1-25, 2-36

улица Г. Барвинок, 1-27, 66-98

переулок Грузинский, 1-3, 2-4

улица Корсунская, 1-5, 2-18

улица Семена Бардадима, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118

улица Погорелая, 66-72,3-59, 10-62

улица Старобазарная, 71-79, 26-40

площадь Сентябрьская, 1,5,7, 4-12

улица Фортечна, 98-100, 101-111,102-106

улица Речная, 1-29, 4-24

улица Алеутская, 12/1

улица Тарана, 6-28, 9-41

улица Красноармейская, 16-64, 19-55

улица Народная, 2-34

улица Красноармейская, 2-14, 3-17

переулок Ивана Сохача, 16,21-31

улица Славная, 1-49, 2-46

улица Андрийченко, 91-113, 70-124

переулок Андрийченко, 18-52, 35-65

улица Сахалинская, 1а-33, 2,4-26

переулок Крутой, 1-15, 2-26

улица Покровская, 1-33,2-16

улица Дорогобужская, 13-21,12-14

улица Криштофа Косинского, 23-51, 32-60

переулок Двинский, 1-17,4-8,2-20,3-13

улица Андрийченко, 68а,68б,68г,68д,80-84,90а,94а,99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а,124″б",126,70д,70г,70а,78/1,78,72,74,76а,76б,76а,76,70Е, 89,89а,66/1,66/2

переулок Герцена, 15/2

улица Герцена, 21а-61, 24а-48

улица Вагнера, 44-48, 59-63

улица Дорогобужская, 17″б",17″в"

улица Николая Садовского, 1-47,47a,4-26

улица Геологическая, 34-64

переулок Покровский, 1,1а-9а,2-16

улица Лавандовая, 58

переулок Андрийченко, 1-15,2-14

улица Двинская, 1,3,3а,5,

улица Вагнера, 1-21, 2-14

переулок Вагнера, 2-22

переулок Герцена, 2,4-24, 5-25

улица Герцена, 1-19, 2-24

улица Десантная, 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72

улица Геологическая, 2а

улица Десняка, 1

улица Криштофа Косинского, 1, 2-4

улица Модеста 2

улица Лавандовая, 36,42/2,42а,42б,42г,44/1,44а,46/1,51, 51а, 53/2-65,60-70, 67-115,

улица Звездная;

улица М. Хвылевого, 48-78, 55-85,39-55, 40-48

улица Гвардейская, 11-33, 24-50, 117

улица 8 Марта, 1а,1-57, 2-64

улица Олимпийская, 1-15

переулок 8 Марта, 1-27, 2-22а

улица Рыжкова, 25-49, 32-70,51-115, 72-120

улица Г. Ткаченко, 30-44а

улица Ефрейтора Пирогова, 7,15,19,23,64,66

улица Каменогорская, 1-15, 2-16

улица Криштофа Косинского, 3-21, 6-30

улица Геологическая, 2-30

улица Глебова, 1-83, 2-52

улица Десняка, 1а-43, 2а-26, 32-56

улица Заслонова, 1-9, 22-26;

улица Полесская, 22-24, 21-23;

переулок Белорусский, 7-23, 12-26;

улица Приовражная, 17-59, 14-48;

улица Звездная, 39-65, 44-66;

улица Мукачевская, 128-154, 101-119;

переулок Белорусский, 1-7, 2,8,10;

улица Товарищеская, 3-23, 6-28;

переулок Товарищеский, 1-3, 2-6;

переулок Варяжский, 1-13, 4-20;

улица Курильская, 2-36, 1-33;

улица И. Вишенского, 1-21, 2-18;

улица Дружбы, 1-7, 2-20;

улица Товарищеская, 25, 30-32;

улица Звездная, 1-37, 2-42;

улица Мукачевская, 89-99, 78-130;

улица Приовражная, 1-15 оп.47843;

переулок Варяжский, 2, 2а

улица Железнодорожная Город, 17,19

улица Щепкина, 3-15, 6

проспект Сергея Нигояна, 18,20, 22-26

переулок Железнодорожный Город, 9-15, 12-14

переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26

проспект Сергея Нигояна, 4,10,14,16, 40-42

улица Тесная, 1-27, 2-30,27,29,30-34

переулок Танковый, 1-23, 2-12

переулок Солнечный, 1-23, 2-16,31,35

улица Якорная, 1-23, 2-18

улица Фортечная, 1-25, 4-24,24а-28

проспект Свободы, 76

улица Марии Гринченко, 31-35, 2-4,8-12,16-24

переулок Белозеровский, 1-27, 2-30

переулок Мраморный, 1-25, 2-20,34

проспект Свободы, 64,60

переулок Лемешева, 1-7, 4-6

улица Лысенко, 1,3ж,3д, 2-10″б",10в

улица Цветущая, 1-25, 2-42

улица Энтузиастов, 1-37, 2-30

улица Солнечная, 1-7, 2-22

улица Ильюшина, 1-7а, 2-8

улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89

улица Порохова, 30-66, 37-83

улица Жигулевская, 38,38а

улица Ильюшина, 9-53, 10-44

улица Митищенская, 1-39, 2-34

улица Жигулевская, 1-37, 2-36

улица Писемского, 21/1

улица Порохова, 1-35, 2-28

улица Юпитерная, 1-19, 2-16

улица Ю. Кондратюка, 209-231, 204/2-228

улица Весенняя, 1,4-12

переулок Неманский, 1-13; 2-24

переулок Тюменский, 1-31, 2-38

улица Коллективная, 1,2-12

улица Весенняя, 1-109, 4-98

переулок Зенитный, 1-15, 2-12

улица Ю. Кондратюка, 252,256а

улица Можайского, 1-21, 2-26,34,36

переулок Курсовой 1-й 1-21,21а, 4-20/2

улица Коллективная, 3-35, 14-42

улица Ватутина, 49-53а, 58/2,60,62,64

улица Ю. Кондратюка, 228а, 235-241,230А-244

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре ищут семью для ребенка матери-воровки.