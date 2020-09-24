Часть Днепра останется без электричества: кого коснется

В пятницу, 25 сентября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

улица Андрусенко, 1 — 27, 2 — 34;

улица Артюшенко, 72 — 76, 86 — 88, 90 — 104;

улица Гребинки, 1 — 41, 8 — 42;

улица Декабрьская, 1 — 7, 2, 14;

улица Кольцевая, 1 — 27, 2 — 30;

улица Крылова, 1 — 17, 2 — 14;

улица Некрасова, 1, 2 — 14;

улица Отечественная, 1 — 11;

улица Раздельная, 1 — 35, 2 — 26;

улица Тургенева, 1 — 35, 2 — 30;

проспект Калнышевского, 13, 13а, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 27а;

улица Королевой, 1, 1а, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17.

Шевченковский район:

улица Веснина, 63-111, 58а-102а;

улица Денисова, 24а-54;

улица Гибкая, 100а-108б;

переулок Баженова, 41-53, 42-46;

3-й переулок Веснина;

переулок Конечный, 1-17, 2-20;

улица Сурикова, 57-69, 46-64;

2-й переулок Веснина, 2-12, 5-11;

1-й переулок Веснина, 1-11;

улица Бурденко, 14-80, 15-71;

переулок Гибкий, 3-31, 4-20;

переулок Паганини, 1-29, 2-20;

улица Росси, 21-65, 28-40;

улица Смежная, 1-15, 2-24;

переулок Денисова, 2-40, 1-23;

улица Денисова, 10-32;

улица Синявского, 50-78;

переулок Чудский, 1-29, 2-18;

улица Уютная, 1-25, 20-40;

переулок Уютный;

Амур-Нижнеднепровский район:

улица 230-й Стрелковой Дивизии, 1а-43, 8-42;

улица Черниговская, 351а, 359а, 357а;

улица Петрозаводская, 458а, 500а/1;

улица Дубовика, 16;

улица Таганрогская, 105 — 217, 126 — 226, 283 — 361, 306 — 374, 339;

переулок Шатурский, 1 — 7, 2 — 8;

улица Шефская, 1 — 13, 2 — 22;

улица Широкая, 16, 45, 47 — 71, 18 — 36, 221;

переулок Таганрогский, 8 — 12, 13 — 17;

улица Терновая, 4а, 5;

улица Штормовая, 115 — 213, 120 — 222;

переулок Штормовой, 5, 10 — 32, 17 — 23;

улица Казахстанская, 1 — 7, 2 — 24;

улица Заярская, 1 — 47;

переулок Казахстанский, 2 — 36, 5 — 23;

улица Минусинская, 15 — 83, 22 — 80, 52а, 85, 87, 89 — 141б, 82 — 174;

переулок Минусинский, 14, 16, 30, 32, 34, 38, 54, 56;

переулок Окопный, 25;

улица Минская, 1 — 9, 2;

улица Перовской, 1 — 3, 9;

улица Тбилисская, 10 — 38, 15 — 35;

улица Знаменская, 10, 13 — 19;

переулок Знаменский, 1 — 7, 2 — 8.

Новокодакский район:

улица Железнодорожная, 17, 19;

улица Щепкина, 3 — 15, 6, 8, 10-12, 17;

проспект Нигояна, 4, 7, 10, 14, 16, 18, 20, 22-26, 40-42;

переулок Железнодорожный, 9 — 15, 12 — 14;

переулок Чумацкий, 2 — 4, 3 — 5, 9, 14 — 26;

улица Тесная, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;

улица Романа Шухевича, 22, 24;

улица Билецкого, 4 — 42, 5;

улица Ясеневая, 1 — 49, 2 — 80, 80а;

улица Григория Сковороды, 1 — 111, 2 — 124;

улица Хвылевого, 48 — 78, 55 — 85, 39 — 55, 40 — 48;

улица Гвардейская, 11 — 33, 24 — 50, 117;

улица Грузинская, 1 — 25, 2 — 36;

улица Барвинок, 1 — 27, 66 — 98;

переулок Грузинский, 1 — 3, 2 — 4;

улица Корсуньская, 1 — 5, 2 — 18;

улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49 — 69, 58 — 74, 75 — 133, 78 — 118;

улица Погорелая, 66 — 72, 3 — 59, 10 — 62;

улица Старобазарная, 71 — 79, 26 — 40;

площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4 — 12;

улица Крепостная, 98 — 100, 101 — 111, 102 — 106;

улица Речная, 1 — 29, 4 — 24;

улица Алеутская, 12/1;

улица Тарана, 6 — 28, 9 — 41;

улица Андрейченко, 14-52, 54-66, 59-85, 91-113, 70-124, 68а, 68б, 68г, 68д, 80-84, 90а, 94а, 99, 95, 119-123, 126, 1-65, 2-52, 124а, 124б, 126, 70д, 70г, 70а, 78/1, 78, 72, 74, 76а, 76б, 76а, 76, 70е, 89, 89а, 66/1, 66/2;

переулок Андрейченко, 18-52, 35-65, 1-15, 2-14;

улица Сахалинская, 1а-33, 2, 4-26;

переулок Крутой, 1-15, 2-26;

улица Покровская, 1-33, 2-16;

улица Дорогобужская, 13-21, 12-14, 17б, 17в;

переулок Двинский, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13;

улица Геологическая, 2а, 2-30, 34-64;

переулок Покровский, 1, 1а-9а, 2-16;

улица Двинская, 1, 3, 3а, 5.

улица Вагнера, 1-21, 2-14, 44-48, 59-63, 23-63; 16-42; 24-58;

переулок Вагнера, 2-22;

переулок Герцена 2, 4-24, 5-25, 15/2;

улица Герцена, 1-19, 2-24, 21а-61, 24а-48;

улица Десантная, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;

улица Десняка, 1-43, 2-56;

улица Косинского, 1, 2-4, 3-21, 8-30, 23-51, 32-60;

улица Николая Садовского, 2, 15-16а, 1-47, 47a ,4-26;

улица Лавандовая, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2-65, 60-70, 67-115, 58;

улица Зоряная 1-37, 2-42, 39-65, 44-66;

улица Мукачова, 57-99/2, 78-126, 99/1-119, 128-154, 121-127, 156-178, 129а-155, 180а-200, 280;

переулок Варяжский, 2а, 2в, 1-13, 4-18;

улица Приовражная, 1-15, 6-10, 14-50, 17-61;

переулок Полесский, 2-4, 5;

улица Абая, 33-65, 40-565;

переулок Белорусский, 7-23, 12-26, 1-5, 2-10;

улица Заслонова 1-9, 22-26;

улица Дружбы, 1-7, 2-20;

улица Кедровая, 1-43, 2-36;

улица Курильская, 1-33, 2-36;

переулок Товарищеский, 1-3, 2-6;

улица Вишневского, 1-21, 2-18;

улица Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30, 32;

улица Полесская, 1-19, 2-20, 31, 23-91, 26-76, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24, 26.

Самарский район:

улица Кульчицкого, 41-119, 76-106;

улица Полевая, 21-79, 64-118а;

улица Чаплинская, 387-265, 218-290.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине реформа сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), которая проводилась несколько лет, по факту провалилась.