Часть Днепра останется без электричества: кого коснется

Во вторник, 22 сентября, несколько районов Днепра останутся без электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Варваровская, 2, 2а;
улица Отечественная, 246.
Новокодакский район:
улица Грузинская, 1-25, 2-36;
улица Барвинок, 1-27, 66-98;
переулок Грузинский, 1-3, 2-4;
улица Корсунская, 1-5, 2-18;
улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;
улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62;
улица Старобазарная, 71-79, 26-40;
площадь Сентябрьская 1, 5, 7, 4-12;
улица Крепостная, 98-100, 101-111, 102-106;
улица Речная, 1-29, 4-24;
улица Алеутская, 12/1;
улица Тарана, 6-28, 9-41.
Шевченковский район:
жилой массив Тополь-3, 30, 31а, 31б, 31;
улица Паникахи 115, 119, 119а, 119б, 119д, 119г;
улица Запорожское Шоссе, 82, 88, 98б;
улица Научная, 41, 68.
улица Лизы Чайкиной, 9, 11, 13, 15, 6-22;
улица Аксакова, 2-18, 1-19;
улица Радио, 2-18, 1-17;
переулок Радио, 4-16;
жилой массив Тополь-2, 7, 7а, 43;
улица Тополиная, 26, 41.
переулок Джинчарадзе, 4;
Запорожское шоссе, 38.
Чечеловский район:
улица Нарымская, 104;
улица Рабочая, 152, 152г.
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