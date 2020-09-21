Часть Днепра останется без электричества: кого коснется

Во вторник, 22 сентября, несколько районов Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Варваровская, 2, 2а;

улица Отечественная, 246.

Новокодакский район:

улица Грузинская, 1-25, 2-36;

улица Барвинок, 1-27, 66-98;

переулок Грузинский, 1-3, 2-4;

улица Корсунская, 1-5, 2-18;

улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62;

улица Старобазарная, 71-79, 26-40;

площадь Сентябрьская 1, 5, 7, 4-12;

улица Крепостная, 98-100, 101-111, 102-106;

улица Речная, 1-29, 4-24;

улица Алеутская, 12/1;

улица Тарана, 6-28, 9-41.

Шевченковский район:

жилой массив Тополь-3, 30, 31а, 31б, 31;

улица Паникахи 115, 119, 119а, 119б, 119д, 119г;

улица Запорожское Шоссе, 82, 88, 98б;

улица Научная, 41, 68.

улица Лизы Чайкиной, 9, 11, 13, 15, 6-22;

улица Аксакова, 2-18, 1-19;

улица Радио, 2-18, 1-17;

переулок Радио, 4-16;

жилой массив Тополь-2, 7, 7а, 43;

улица Тополиная, 26, 41.

переулок Джинчарадзе, 4;

Запорожское шоссе, 38.

Чечеловский район:

улица Нарымская, 104;

улица Рабочая, 152, 152г.

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