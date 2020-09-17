Часть Днепра останется без электричества: кого коснется
В пятницу, 18 сентября, несколько районов Днепра останутся без электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Центральный район:
ул. Шмидта, 25, 25а;
ул. Нахимова, 26-88, 27а, 27б-51;
ул. Стромцова, 9-33;
ул. Ушакова, 10;
ул. Никопольская, 31, 34.
Чечеловский район:
ул. Клюева, 24;
ул. Уральская, 9.
Самарский район:
ул. Кокчетавская, 1-3, 2-40;
ул. Выставочная;
ул. Кожедуба, 48;
ул. Наставников, 38-54, 35-51;
ул. Жовтоводская, 27-41, 30-40;
ул. Подснежников, 3-57, 2-54;
ул. Джамбульская, 1-41, 2-60;
ул. Пальмовая, 9-25, 14-28;
пер. Томский, 23-43;
ул. Ореховая, 15-19;
ул. Днепростроя, 5-41, 2-26;
пер. Джамбульский, 7-11, 2-6;
ул. Гречко, 41-119, 76-106;
ул. Полевая, 21-79, 64-118а;
ул. Чаплинская, 387-265, 218-290
Новокодакский район:
ул. Доблестная, 230-234, 275-359, 243-253, 260-400;
пер. Казахский, 53;
ул. Мостовая, 226-234, 241-253;
ул. Геологическая, 2-30;
ул. Красногорская, 1-15, 2-16;
ул. Косинского, 3-21, 8-30;
ул. Глебова, 2-52, 1-81;
ул. Садовского, 15-16а;
ул. Десняка, 1-43, 2-56;
ул. Грузинская, 1-25, 2-36;
ул. Барвинок, 1-27, 66-98;
пер. Грузинский, 1-3, 2-4;
ул. Корсунская, 1-5, 2-18;
ул. Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;
ул. Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62;
ул. Старобазарная, 71-79, 26-40;
пл. Сентябрьская, 1, 5, 7, 4-12;
ул. Фортечная, 98-100, 101-111, 102-106;
ул. Речковая, 1-29, 4-24;
ул. Алеутская, 12/1;
ул. Тарана, 6-28, 9-41;
ул. Кедровая, 19;
ул. Полесская, 31, 23-91, 26-76;
ул. Мукачева, 53-89;
ул. Очаковская, 2-20, 3-29;
ул. Лысенко, 1, 3ж, 3д, 2-10б, 10в;
ул. Цветочная, 1-25, 2-42;
ул. Энтузиастов, 1-37, 2-30;
ул. Солнечная, 1-7, 2-22;
ул. Иллюшина, 1-7а, 2-8;
ул. Гайдамакская, 30/2-86, 35-89;
ул. Порохова, 30-66, 37-83;
ул. Жигулевская, 38, 38а;
ул. Мытищенская, 1-39, 2-34;
ул. Жигулевская, 1-37, 2-36;
ул. Юпитерная, 1-19, 2-16;
ул. Железнодорожная;
ул. Щепкина, 3-15, 6;
пр. Нигояна, 18, 20, 22-26;
пер. Железнодорожный, 9-15, 12-14;
пер. Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;
ул. Тесная, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;
ул. Шухевича, 22, 24;
ул. Билецкого, 4-42, 5;
ул. Ясеневая, 1-49, 2-80, 80а;
ул. Сковороды, 1-111, 2-124;
ул. Хвылевого, 48-78, 55-85, 39-55, 40-48;
ул. Андрейченка, 91-113, 70-124;
пер. Андрейченка, 18-52, 35-65;
ул. Сахалинская, 1а-33, 2, 4-26;
пер. Крутой, 1-15, 2-26;
ул. Покровская, 1-33, 2-16;
ул. Дорогобузская, 13-21, 12-14;
ул. Косинского, 23-51, 32-60;
пер. Двинский, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13;
пер. Герцена, 15/2;
ул. Герцена, 21а-61, 24а-48;
ул. Вагнера, 44-48, 59-63;
ул. Геологичная, 34-64;
пер. Покровский, 1, 1а-9а, 2-16;
ул. Лавандова, 58;
ул. Двинская, 1, 3, 3а, 5;
ул. Десантная, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;
ул. Петра Сиротина, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2-65, 60-70, 67-115;
ул. Мукачова, 57-99/2, 78-126;
пер. Варяжский, 2а, 2в;
ул. Абая, 33-65, 40-565;
пер. Беларуский, 7-23, 12-26;
ул. Заслоновая, 1-9, 22-26;
ул. Товарищеская, 25, 30, 32.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Колпака, 4-32;
ул. Таганрогская, 339, 283-361, 306-374;
пер. Шатурский, 1-7, 2-8;
ул. Шефская, 1-13, 2-22;
ул. Широкая, 221, 47-71, 18-36, 45, 16;
ул. Казахстанская, 1-7, 2-24;
ул. Заярская, 1-47;
пер. Казахстанский, 5-23, 2-36;
ул. Минусинская 85, 87, 83, 22-80, 52а, 89-141б, 82-174;
ул. Донецкое шоссе, 2, 2а, 2в, 4, 4д, 6, 8, 10, 12,1 2а;
ул. Дементьева, 1, 2, 4;
ул. Береговая, 240а;
ул. Ингульская, 73-111, 254-292, 113-147, 292-312;
пер. Балканский, 2-56;
ул. Петрозаводская, 296а.
пер. Таганрогский, 8-12, 13-17;
ул. Терновая, 5, 4а;
ул. Штормовая, 115-213, 120-222;
пер. Штормовой, 5, 17-23, 4, 10-32;
ул. Чайковского, 103;
ул. Минская, 1-9, 2;
пер. Перовской, 1-3, 9;
ул. Тбилиская, 15-35, 10-38;
ул. Знаменовская, 10, 13-19;
пер. Знаменовский, 1-7, 2-8;
ул. Вологодская, 105а-155, 120-132;
ул. Далекозападная, 129-143;
ул. Майская, 1-9, 6, 10;
ул. Смольна, 1-9, 4-6;
ул. Холодильная, 4-8, 12\1;
ул. Бажова, 32, 34, 36, 39;
ул. Каруны, 54-78.
Индустриальный район:
ул. Калиновая, 66, 73, 75, 77, 79, 81;
ул. Андрусенко, 1-27, 2-34;
ул. Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;
ул. Гребинки, 1-41, 8-42;
ул. Декабрьская, 2, 14, 1-7;
ул. Кольцевая, 1-27, 2-30;
ул. Крылова, 1-17, 2-14;
ул. Некрасова, 1, 2-14;
ул. Отечественная, 1-11;
ул. Раздельная, 1-35, 2-26;
ул. Тургенева, 1-35, 2-30.
Шевченковский район:
ул. Веснина, 63-111, 58а-102а;
ул. Денисова, 24а-54;
ул. Платова, 100а-108б;
пер. Баженова, 41-53;
пер. Веснина, 1-й, 2-й, 3-й;
пер. Конечный, 1-17, 2-20;
ул. Сурикова, 57-69, 46-64;
ж/м Тополь-2, 1, 2;
ул. Паникахи, 2, 26б; 34а.
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