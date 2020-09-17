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Часть Днепра останется без электричества: кого коснется

София Ковнир
София Ковнир
Жизнь города
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Часть Днепра останется без электричества: кого коснется

В пятницу, 18 сентября, несколько районов Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Центральный район:

  • ул. Шмидта, 25, 25а;

  • ул. Нахимова, 26-88, 27а, 27б-51;

  • ул. Стромцова, 9-33;

  • ул. Ушакова, 10;

  • ул. Никопольская, 31, 34.

Чечеловский район:

  • ул. Клюева, 24;

  • ул. Уральская, 9.

Самарский район:

  • ул. Кокчетавская, 1-3, 2-40;

  • ул. Выставочная;

  • ул. Кожедуба, 48;

  • ул. Наставников, 38-54, 35-51;

  • ул. Жовтоводская, 27-41, 30-40;

  • ул. Подснежников, 3-57, 2-54;

  • ул. Джамбульская, 1-41, 2-60;

  • ул. Пальмовая, 9-25, 14-28;

  • пер. Томский, 23-43;

  • ул. Ореховая, 15-19;

  • ул. Днепростроя, 5-41, 2-26;

  • пер. Джамбульский, 7-11, 2-6;

  • ул. Гречко, 41-119, 76-106;

  • ул. Полевая, 21-79, 64-118а;

  • ул. Чаплинская, 387-265, 218-290

Новокодакский район:

  • ул. Доблестная, 230-234, 275-359, 243-253, 260-400;

  • пер. Казахский, 53;

  • ул. Мостовая, 226-234, 241-253;

  • ул. Геологическая, 2-30;

  • ул. Красногорская, 1-15, 2-16;

  • ул. Косинского, 3-21, 8-30;

  • ул. Глебова, 2-52, 1-81;

  • ул. Садовского, 15-16а;

  • ул. Десняка, 1-43, 2-56;

  • ул. Грузинская, 1-25, 2-36;

  • ул. Барвинок, 1-27, 66-98;

  • пер. Грузинский, 1-3, 2-4;

  • ул. Корсунская, 1-5, 2-18;

  • ул. Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

  • ул. Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62;

  • ул. Старобазарная, 71-79, 26-40;

  • пл. Сентябрьская, 1, 5, 7, 4-12;

  • ул. Фортечная, 98-100, 101-111, 102-106;

  • ул. Речковая, 1-29, 4-24;

  • ул. Алеутская, 12/1;

  • ул. Тарана, 6-28, 9-41;

  • ул. Кедровая, 19;

  • ул. Полесская, 31, 23-91, 26-76;

  • ул. Мукачева, 53-89;

  • ул. Очаковская, 2-20, 3-29;

  • ул. Лысенко, 1, 3ж, 3д, 2-10б, 10в;

  • ул. Цветочная, 1-25, 2-42;

  • ул. Энтузиастов, 1-37, 2-30;

  • ул. Солнечная, 1-7, 2-22;

  • ул. Иллюшина, 1-7а, 2-8;

  • ул. Гайдамакская, 30/2-86, 35-89;

  • ул. Порохова, 30-66, 37-83;

  • ул. Жигулевская, 38, 38а;

  • ул. Мытищенская, 1-39, 2-34;

  • ул. Жигулевская, 1-37, 2-36;

  • ул. Юпитерная, 1-19, 2-16;

  • ул. Железнодорожная;

  • ул. Щепкина, 3-15, 6;

  • пр. Нигояна, 18, 20, 22-26;

  • пер. Железнодорожный, 9-15, 12-14;

  • пер. Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

  • ул. Тесная, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;

  • ул. Шухевича, 22, 24;

  • ул. Билецкого, 4-42, 5;

  • ул. Ясеневая, 1-49, 2-80, 80а;

  • ул. Сковороды, 1-111, 2-124;

  • ул. Хвылевого, 48-78, 55-85, 39-55, 40-48;

  • ул. Андрейченка, 91-113, 70-124;

  • пер. Андрейченка, 18-52, 35-65;

  • ул. Сахалинская, 1а-33, 2, 4-26;

  • пер. Крутой, 1-15, 2-26;

  • ул. Покровская, 1-33, 2-16;

  • ул. Дорогобузская, 13-21, 12-14;

  • ул. Косинского, 23-51, 32-60;

  • пер. Двинский, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13;

  • пер. Герцена, 15/2;

  • ул. Герцена, 21а-61, 24а-48;

  • ул. Вагнера, 44-48, 59-63;

  • ул. Геологичная, 34-64;

  • пер. Покровский, 1, 1а-9а, 2-16;

  • ул. Лавандова, 58;

  • ул. Двинская, 1, 3, 3а, 5;

  • ул. Десантная, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;

  • ул. Петра Сиротина, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2-65, 60-70, 67-115;

  • ул. Мукачова, 57-99/2, 78-126;

  • пер. Варяжский, 2а, 2в;

  • ул. Абая, 33-65, 40-565;

  • пер. Беларуский, 7-23, 12-26;

  • ул. Заслоновая, 1-9, 22-26;

  • ул. Товарищеская, 25, 30, 32.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Колпака, 4-32;

  • ул. Таганрогская, 339, 283-361, 306-374;

  • пер. Шатурский, 1-7, 2-8;

  • ул. Шефская, 1-13, 2-22;

  • ул. Широкая, 221, 47-71, 18-36, 45, 16;

  • ул. Казахстанская, 1-7, 2-24;

  • ул. Заярская, 1-47;

  • пер. Казахстанский, 5-23, 2-36;

  • ул. Минусинская 85, 87, 83, 22-80, 52а, 89-141б, 82-174;

  • ул. Донецкое шоссе, 2, 2а, 2в, 4, 4д, 6, 8, 10, 12,1 2а;

  • ул. Дементьева, 1, 2, 4;

  • ул. Береговая, 240а;

  • ул. Ингульская, 73-111, 254-292, 113-147, 292-312;

  • пер. Балканский, 2-56;

  • ул. Петрозаводская, 296а.

  • пер. Таганрогский, 8-12, 13-17;

  • ул. Терновая, 5, 4а;

  • ул. Штормовая, 115-213, 120-222;

  • пер. Штормовой, 5, 17-23, 4, 10-32;

  • ул. Чайковского, 103;

  • ул. Минская, 1-9, 2;

  • пер. Перовской, 1-3, 9;

  • ул. Тбилиская, 15-35, 10-38;

  • ул. Знаменовская, 10, 13-19;

  • пер. Знаменовский, 1-7, 2-8;

  • ул. Вологодская, 105а-155, 120-132;

  • ул. Далекозападная, 129-143;

  • ул. Майская, 1-9, 6, 10;

  • ул. Смольна, 1-9, 4-6;

  • ул. Холодильная, 4-8, 12\1;

  • ул. Бажова, 32, 34, 36, 39;

  • ул. Каруны, 54-78.

Индустриальный район:

  • ул. Калиновая, 66, 73, 75, 77, 79, 81;

  • ул. Андрусенко, 1-27, 2-34;

  • ул. Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;

  • ул. Гребинки, 1-41, 8-42;

  • ул. Декабрьская, 2, 14, 1-7;

  • ул. Кольцевая, 1-27, 2-30;

  • ул. Крылова, 1-17, 2-14;

  • ул. Некрасова, 1, 2-14;

  • ул. Отечественная, 1-11;

  • ул. Раздельная, 1-35, 2-26;

  • ул. Тургенева, 1-35, 2-30.

Шевченковский район:

  • ул. Веснина, 63-111, 58а-102а;

  • ул. Денисова, 24а-54;

  • ул. Платова, 100а-108б;

  • пер. Баженова, 41-53;

  • пер. Веснина, 1-й, 2-й, 3-й;

  • пер. Конечный, 1-17, 2-20;

  • ул. Сурикова, 57-69, 46-64;

  • ж/м Тополь-2, 1, 2;

  • ул. Паникахи, 2, 26б; 34а.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Каменском разыскивают без вести пропавшую девушку с инвалидностью.

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