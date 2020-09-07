Часть Днепра останется без электричества: кого коснется

Отключение света в Днепре. Форпост Севастополь
Во вторник, 8 сентября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
ул. Антарктическая, 121-139, 134-162, 139, 162;
ул. Дачная, 75-91, 86-114;
пер. Дачный, 2-10, 1-15;
ул. Косогорная, 94-98, 119-121;
ул. Ноябрьская, 1-11, 6-16;
ул. Псковская, 58-78, 59-73;
ул. Эстафетная, 2-24, 9-33, 9А, 11А, 13А;
ул. Гречко, 41-119; 76-106;
ул. Полевая, 21-79; 64-118а;
ул. Чаплинская, 387-265; 218-290.
ул. Троицкая, 62-70;
ул. Короленко, 81;
ул Драгоманова, 20-68,17-21;
ул. Украинская, 24-38,21-33;
ж/м Тополь-3, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 51, 56а, 65;
ул. Паникахи, 75, 75А.
ул. Гарина, 1-57, 4-22;
ул. Писарева, 47-55, 52-58;
ул. Космическая, 19, 21;
пер. Днепровский, 1-б;
ул. Рейгарда, 1-45,2-46;
ул. Кишеневская, 8-30, 1-79;
ул. Маневровая, 3-27,4-22;
ул. Глазунова, 3-23,4-22;
ул. Ган, 2-10,1-7;
ул. Ласточкина, 28-84, 15-57;
ул. Достоевского, 2-22,1-29;
ул. Ботаническая, 6-10, 3-17;
ул. Бронетанковая, 3-25.
ул. Тесная, 7.
ул. Свердлова, 72;
ул. Кабардиновская, 2.
ул. Минская, 1-9,2;
пер. Перовской, 1-3,9;
ул. Тбилисская, 15-35,10-38;
ул. Знаменовская, 10,13-19;
пер. Знаменовский, 1-7,2-8;
пр. Слобожанский, 67, 69, 71, 77, 81;
ул. Вологодская, 105а-155; 120-132;
ул. Дальневосточная, 129-143;
ул. Майская, 1-9,6,10;
ул. Смольная, 1-9,4-6;
ул. Холодильная, 4-8,12/1.
ул. Андрусенко, 1-27, 2-34;
ул. Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;
ул. Гребинки, 1-41,8-42;
ул. Декабрьская, 2,14,1-7;
ул. Кольцевая, 1-27,2-30;
ул. Крылова, 1-17,2-14;
ул. Некрасова, 1,2-14;
ул. Отечественная, 1-11;
ул. Раздельная, 1-35,2-26;
ул. Тургенева, 1-35,2-30.
улица Грузинская, 1-25, 2-36;
улица Барвинок, 1-27, 66-98;
переулок Грузинский, 1-3, 2-4;
улица Корсунская, 1-5, 2-18;
улица Семена Бардадима, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;
улица Погорелая, 66-72,3-59, 10-62;
улица Старобазарная, 71-79, 26-40;
площадь Сентябрьская, 1,5,7, 4-12;
улица Фортечная, 98-100, 101-111,102-106;
улица Речная, 1-29, 4-24;
улица Алеутская, 12/1;
улица Тарана, 6-28, 9-41;
улица Лысенко, 1,3ж,3д, 2-10″б",10в;
улица Цветущая, 1-25, 2-42;
улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;
улица Солнечная, 1-7, 2-22;
улица Иллюшина, 1-7а, 2-8;
улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;
улица Порохова, 30-66, 37-83;
улица Жигулевская, 38,38а;
улица Иллюшина, 9-53, 10-44;
улица Митищенская, 1-39, 2-34;
улица Жигулевская, 1-37, 2-36;
улица Писемского, 21/1;
улица Порохова, 1-35, 2-28;
улица Юпитерная, 1-19, 2-16;
улица Полесская, 1-19, 2-20;
улица Звездная, 1-37, 2-42; 39-65, 44-66;
улица Мукачова, 57-99/2, 78-126; 99 / 1-119, 128-154;
переулок Варяжский, 2а,2в;
улица Полесская, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;
переулок Полесский, 2-4; 5;
улица Абая, 33-65, 40-565;
переулок Белорусский, 7-23, 12-26;
улица Заслонова, 1-9, 22-26;
улица Полесская, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;
переулок Полесский, 2-4, 5;
переулок Белорусский, 7-23, 12-26; 1- 5, 2-10;
улица Заслонова, 1-9, 22-26;
улица Каменская, 36,38-а, 38, 38-б, 40;
улица Алмазная, 8;
переулок Ивана Мазепы, 58;
улица Диамантная, 2, 4;
улица Ахматовой, 1,3;
улица Коксовая, 70;
улица Вагнера, 1-21, 2-14;
переулок Вагнера, 2-22;
улица Кедровая, 1-43, 2-36;
улица Курильская, 1-33, 2-36;
переулок Варяжский, 1-13, 4-18;
переулок Товарищеский, 1-3, 2-6;
улица Вишневского, 1-21, 2-18;
улица Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30,32;
улица Звездная.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что 5 сентября на востоке Украины во время прохождения военной службы погиб старший солдат Грицишин Виталий Зиновьевич. Он родом из города Павлоград Днепропетровской области.
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