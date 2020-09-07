Часть Днепра останется без электричества: кого коснется

Во вторник, 8 сентября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Самарский район:

ул. Антарктическая, 121-139, 134-162, 139, 162;

ул. Дачная, 75-91, 86-114;

пер. Дачный, 2-10, 1-15;

ул. Косогорная, 94-98, 119-121;

ул. Ноябрьская, 1-11, 6-16;

ул. Псковская, 58-78, 59-73;

ул. Эстафетная, 2-24, 9-33, 9А, 11А, 13А;

ул. Гречко, 41-119; 76-106;

ул. Полевая, 21-79; 64-118а;

ул. Чаплинская, 387-265; 218-290.

Шевченковский район:

ул. Троицкая, 62-70;

ул. Короленко, 81;

ул Драгоманова, 20-68,17-21;

ул. Украинская, 24-38,21-33;

ж/м Тополь-3, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 51, 56а, 65;

ул. Паникахи, 75, 75А.

Соборный район:

ул. Гарина, 1-57, 4-22;

ул. Писарева, 47-55, 52-58;

ул. Космическая, 19, 21;

пер. Днепровский, 1-б;

ул. Рейгарда, 1-45,2-46;

ул. Кишеневская, 8-30, 1-79;

ул. Маневровая, 3-27,4-22;

ул. Глазунова, 3-23,4-22;

ул. Ган, 2-10,1-7;

ул. Ласточкина, 28-84, 15-57;

ул. Достоевского, 2-22,1-29;

ул. Ботаническая, 6-10, 3-17;

ул. Бронетанковая, 3-25.

Чечеловский район:

ул. Тесная, 7.

Центральный район:

ул. Свердлова, 72;

ул. Кабардиновская, 2.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Минская, 1-9,2;

пер. Перовской, 1-3,9;

ул. Тбилисская, 15-35,10-38;

ул. Знаменовская, 10,13-19;

пер. Знаменовский, 1-7,2-8;

пр. Слобожанский, 67, 69, 71, 77, 81;

ул. Вологодская, 105а-155; 120-132;

ул. Дальневосточная, 129-143;

ул. Майская, 1-9,6,10;

ул. Смольная, 1-9,4-6;

ул. Холодильная, 4-8,12/1.

Индустриальный район:

ул. Андрусенко, 1-27, 2-34;

ул. Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;

ул. Гребинки, 1-41,8-42;

ул. Декабрьская, 2,14,1-7;

ул. Кольцевая, 1-27,2-30;

ул. Крылова, 1-17,2-14;

ул. Некрасова, 1,2-14;

ул. Отечественная, 1-11;

ул. Раздельная, 1-35,2-26;

ул. Тургенева, 1-35,2-30.

Новокодакский район:

улица Грузинская, 1-25, 2-36;

улица Барвинок, 1-27, 66-98;

переулок Грузинский, 1-3, 2-4;

улица Корсунская, 1-5, 2-18;

улица Семена Бардадима, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;

улица Погорелая, 66-72,3-59, 10-62;

улица Старобазарная, 71-79, 26-40;

площадь Сентябрьская, 1,5,7, 4-12;

улица Фортечная, 98-100, 101-111,102-106;

улица Речная, 1-29, 4-24;

улица Алеутская, 12/1;

улица Тарана, 6-28, 9-41;

улица Лысенко, 1,3ж,3д, 2-10″б",10в;

улица Цветущая, 1-25, 2-42;

улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;

улица Солнечная, 1-7, 2-22;

улица Иллюшина, 1-7а, 2-8;

улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;

улица Порохова, 30-66, 37-83;

улица Жигулевская, 38,38а;

улица Иллюшина, 9-53, 10-44;

улица Митищенская, 1-39, 2-34;

улица Жигулевская, 1-37, 2-36;

улица Писемского, 21/1;

улица Порохова, 1-35, 2-28;

улица Юпитерная, 1-19, 2-16;

улица Полесская, 1-19, 2-20;

улица Звездная, 1-37, 2-42; 39-65, 44-66;

улица Мукачова, 57-99/2, 78-126; 99 / 1-119, 128-154;

переулок Варяжский, 2а,2в;

улица Полесская, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

переулок Полесский, 2-4; 5;

улица Абая, 33-65, 40-565;

переулок Белорусский, 7-23, 12-26;

улица Заслонова, 1-9, 22-26;

улица Полесская, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

переулок Полесский, 2-4, 5;

переулок Белорусский, 7-23, 12-26; 1- 5, 2-10;

улица Заслонова, 1-9, 22-26;

улица Каменская, 36,38-а, 38, 38-б, 40;

улица Алмазная, 8;

переулок Ивана Мазепы, 58;

улица Диамантная, 2, 4;

улица Ахматовой, 1,3;

улица Коксовая, 70;

улица Вагнера, 1-21, 2-14;

переулок Вагнера, 2-22;

улица Кедровая, 1-43, 2-36;

улица Курильская, 1-33, 2-36;

переулок Варяжский, 1-13, 4-18;

переулок Товарищеский, 1-3, 2-6;

улица Вишневского, 1-21, 2-18;

улица Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30,32;

улица Звездная.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что 5 сентября на востоке Украины во время прохождения военной службы погиб старший солдат Грицишин Виталий Зиновьевич. Он родом из города Павлоград Днепропетровской области.

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