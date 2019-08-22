Часть Днепра осталась без воды: что случилось

Сегодня, 22 августа, в Днепре на улице Метростроевской, в районе дома №19 отключили водоснабжение по нескольким адресам.

Это связано с аварией на водоводе Д-500 мм, сообщили в пресс-службе КП "Днепрводоканал".

Отключение воды Astrakhanfm

Воды не будет по следующим адресам:

ул. Большая Диевская, дома с №111 по №561;

ул. Большая Диевская, 111 (Городская больница №5);

пер. Красноармейский;

ул. Повстанческая;

пер. Повстанческий;

пер. Цветочный;

ул. Макарова;

пер. Короленко;

ул. Вильямса, дома с №38 по №94;

ул. Николая Кулиша;

ул. Металлоконструкций;

ул. Заднепровская;

ул. Костычева.

Сейчас специалисты ремонтно-эксплуатационной службы пытаются устранить утечку и восстановить водоснабжение.

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