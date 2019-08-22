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Часть Днепра осталась без воды: что случилось

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Сегодня, 22 августа, в Днепре на улице Метростроевской, в районе дома №19 отключили водоснабжение по нескольким адресам.

Это связано с аварией на водоводе Д-500 мм, сообщили в пресс-службе КП "Днепрводоканал".

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Отключение воды

Отключение воды

Astrakhanfm

Воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Большая Диевская, дома с №111 по №561;

  • ул. Большая Диевская, 111 (Городская больница №5);

  • пер. Красноармейский;

  • ул. Повстанческая;

  • пер. Повстанческий;

  • пер. Цветочный;

  • ул. Макарова;

  • пер. Короленко;

  • ул. Вильямса, дома с №38 по №94;

  • ул. Николая Кулиша;

  • ул. Металлоконструкций;

  • ул. Заднепровская;

  • ул. Костычева.

Сейчас специалисты ремонтно-эксплуатационной службы пытаются устранить утечку и восстановить водоснабжение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине введут второй тариф на газ и пересчитают тепло: сколько заплатим.

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Место
Украина Днепр
Теги
авария ЖКХ
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