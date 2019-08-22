Часть Днепра осталась без воды: что случилось

Сегодня, 22 августа, в Днепре на улице Метростроевской, в районе дома №19 отключили водоснабжение по нескольким адресам.
Это связано с аварией на водоводе Д-500 мм, сообщили в пресс-службе КП "Днепрводоканал".
Отключение воды
Astrakhanfm
Воды не будет по следующим адресам:
ул. Большая Диевская, дома с №111 по №561;
ул. Большая Диевская, 111 (Городская больница №5);
пер. Красноармейский;
ул. Повстанческая;
пер. Повстанческий;
пер. Цветочный;
ул. Макарова;
пер. Короленко;
ул. Вильямса, дома с №38 по №94;
ул. Николая Кулиша;
ул. Металлоконструкций;
ул. Заднепровская;
ул. Костычева.
Сейчас специалисты ремонтно-эксплуатационной службы пытаются устранить утечку и восстановить водоснабжение.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине введут второй тариф на газ и пересчитают тепло: сколько заплатим.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!