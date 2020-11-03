'Бюджет участия' – инициативы, меняющие Днепр к лучшему

В Днепре все больше людей могут воплощать собственные образовательные проекты или инициативы из спорта и благоустройства – благодаря условиям, которые в городе создал мэр Борис Филатов. Проекты активных горожан качественно воплощаются в течение четырех лет существования программы – раньше такого не было.

В частности, благодаря системной работе и консультациям с общественностью, механизмы партиципаторного финансирования постоянно совершенствуют – чтобы именно люди на местах имели больше возможностей и вместе могли создавать город своей мечты. В этом году из-за пандемии коронавируса последний этап общественного голосования за проекты "бюджета участия" было перенесено на несколько недель. Поэтому 10 проектов не смогли войти в финал, хотя имели на это все шансы. Мэр Днепра Борис Филатов заверил, что их профинансируют отдельно. На это выделят 7 млн грн.

Авторы инициатив радуются: "Мэр соблюдает слово. Хорошо, что в нашем городе поддержка подобных разработок происходит делом, а не словами. Филатов правильно делает, что уделяет этому внимание", – говорят разработчики.

"Это сплачивает людей. Все движутся к единой цели, – убеждена соавтор ряда проектов Ольга Худа. – У нас уже есть наработки относительно того, что мы хотим изменить в своем массиве и в следующем году."Бюджет участия" – это об улучшении пространства и о соединении людей".

Сейчас Днепр справедливо является одним из лидеров "Бюджета участия" в Украине. За четыре года было выделено 136 млн грн на осуществление проектов горожан. В общем каждый сезон сумма финансирования увеличивается – ведь это помогает максимально привлекать днепрян к местному самоуправлению.

"Это – инструмент прямой демократии, который позволяет нам создавать положительный имидж города. В том числе – в области IТ. Это действительно что-то надкреативне. Главное – каждый житель может высказать свои пожелания, внести свой вклад в развитие города", – говорит Николай Кузичев.

Его поддерживают и другие авторы, для которых партиципаторне финансирование является действенным способом заявить о своих идеях и получить поддержку земляков.

"Я ознакомился фактически с каждым проектом лично и понимаю их специфику. Важно было услышать мнения людей, в частности, как мы в дальнейшем будем развивать партиципаторное финансирование", – сказал мэр Днепра Борис Филатов во время встречи с авторами проектов "Бюджета участия", которая длилась более часа.

Он также отметил: удалось собрать немало хороших идей, в частности, привлечение технических специалистов, архитекторов и тому подобное.

Кроме того, мэр Днепра заметил, что проекты "Бюджета участия" являются маркером инициативности и востребованности определенных проблем, на которые люди обращают внимание, поэтому некоторые инициативы будут внесены в плановые работы на 2021-й год. Также в следующем году финансирование "Бюджета участия" планируют увеличить на 10 млн грн.