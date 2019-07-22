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Быстро и бесплатно: в Днепре через Новый мост можно перебраться на самокате. Фото

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В Днепре из-за перекрытия Нового моста жителям стало труднее добираться с одного берега на другой.

Так, неравнодушные люди придумали оригинальный способ для переправы через Новый мост - на самокате или велосипеде, сообщила Ольга Палий на странице в Facеbook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Дождались! Аренда самокатов и велосипедов для того, чтобы переехать Новый мост, есть. На одном конце моста берешь, на другом сдаешь. Пока бесплатно", – написала Палий.

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Девушка отметила, что рядом стоит платный велопрокат, цена за переправу - 10 гривень.

Велосипед для переправы

Велосипед для переправы

Facebook Ольги Палий

Самокат для переправы

Самокат для переправы

Facebook Ольги Палий

Быстро и бесплатно: в Днепре через Новый мост можно перебраться на самокате. Фото

Facebook Татьяны Валигурской

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина Днепр
Теги
Новый мост в Днепре Днепр
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