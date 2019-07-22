В Днепре из-за перекрытия Нового моста жителям стало труднее добираться с одного берега на другой.

Так, неравнодушные люди придумали оригинальный способ для переправы через Новый мост - на самокате или велосипеде, сообщила Ольга Палий на странице в Facеbook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Дождались! Аренда самокатов и велосипедов для того, чтобы переехать Новый мост, есть. На одном конце моста берешь, на другом сдаешь. Пока бесплатно", – написала Палий.

Девушка отметила, что рядом стоит платный велопрокат, цена за переправу - 10 гривень.

Велосипед для переправы Facebook Ольги Палий

Самокат для переправы Facebook Ольги Палий

Facebook Татьяны Валигурской

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