В Днепре из-за перекрытия Нового моста жителям стало труднее добираться с одного берега на другой.
Так, неравнодушные люди придумали оригинальный способ для переправы через Новый мост - на самокате или велосипеде, сообщила Ольга Палий на странице в Facеbook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Дождались! Аренда самокатов и велосипедов для того, чтобы переехать Новый мост, есть. На одном конце моста берешь, на другом сдаешь. Пока бесплатно", – написала Палий.
Девушка отметила, что рядом стоит платный велопрокат, цена за переправу - 10 гривень.
Велосипед для переправы
Facebook Ольги Палий
Самокат для переправы
Facebook Ольги Палий
Facebook Татьяны Валигурской
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