Был голоден и напуган: в Днепре из рук похитителя вырвали 5-летнего ребенка

В Днепре 10 января спасали 5-летнего ребенка, который из-за халатности пьяной матери оказался вдали от дома с малознакомым мужчиной.

Голодного и озябшего мальчика обнаружили в автобусе. Напуганный малыш послушно сидел на сидении, в то время как его пьяный похититель крепко спал на полу. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.

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О том, что в салоне рейсового автобуса находится мужчина с признаками сильного алкогольного опьянения с маленьким ребенком, который его боится, сообщила в полицию пассажирка. Женщина посадила ребенка с собой. Уже в Днепре она передала мальчика патрульным.

В Днепре из рук похитителя вырвали 5-летнего ребенка actual.today

Сопроводитель ребенка находился в таком состоянии, что не мог сидеть на сидении, а лежал прямо на полу рядом. Мужчина вел себя неадекватно и даже забыл, что с ним был маленький мальчик.

Патрульные узнали все обстоятельства происшествия у бабушки малыша, телефон которой нашли у нетрезвого гражданина, и у самого мальчика, который оказался очень коммуникабельным и умным. Как выяснилось, мужчина, который привез его в Днепр из Терновки, является "другом" его матери. Взрослые вместе употребляли алкогольные напитки, а потом поссорились. В результате конфликта мужчина забрал мальчика с собой. В Терновке малого уже разыскивала бабушка. Полицейским мальчик объяснил, что хочет вернуться к родным, а этот "дядя" на него ругается.

В Днепре из рук похитителя вырвали 5-летнего ребенка Пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области

Ребенок был легко одет и голоден. Патрульные передали малыша сотрудникам ювенальной превенции, гражданина же доставили в Днепровское отделение полиции. За его поведение в общественном месте был составлен административный материал по ст. 173 КУоАП (Мелкое хулиганство).

В Днепре из рук похитителя вырвали 5-летнего ребенка Пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепр вечером 9 января доставили бойца ВСУ, получившего минно-взрывное ранение в поселке Широкино. Потерпевшего госпитализировали в областную клиническую больницу имени Мечникова. Тяжелого солдата оперировали всю ночь.

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