Бусы Олега Винника и усы Павла Зиброва: в электротранспорте Днепра появились необычные мотиваторы

В общественном транспорте Днепра начали использовать известные имена для мотивации культурного поведения.

В электротранспорте Днепра разместили оригинальные и ироничные таблички. Об этом сообщили на Facebook-странице "Музей истории Днепра".

По задумке авторов, кроме мотивации для людей, эти таблички станут элементом целостного образа Днепра.

"Те мелочи, которые образуют целостный образ Днепра. Недавно в днепровском электротранспорте разместили оригинальные и ироничные таблички с советами. Горожанам рассказывают о правилах поведения, используя популярные в массовой культуре имена", - говорится в сообщении.

В трамваях Днепра появились оригинальные таблички Facebook/Музей истории Днепра

В трамваях Днепра появились оригинальные таблички Facebook/Музей истории Днепра

В трамваях Днепра появились оригинальные таблички Facebook/Музей истории Днепра

В трамваях Днепра появились оригинальные таблички Facebook/Музей истории Днепра

В трамваях Днепра появились оригинальные таблички Facebook/Музей истории Днепра

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на ж\м Тополь-3 женщина собирала вещи на своем балконе, а из-за их обилия мусор начал выпадать на улицу. За много лет двор постепенно обзавелся собственной свалкой.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал