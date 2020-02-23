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23 февраля • обновлено в 11:05
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Игорь Кравченко

Бусы Олега Винника и усы Павла Зиброва: в электротранспорте Днепра появились необычные мотиваторы

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В общественном транспорте Днепра начали использовать известные имена для мотивации культурного поведения.

В электротранспорте Днепра разместили оригинальные и ироничные таблички. Об этом сообщили на Facebook-странице "Музей истории Днепра".

По задумке авторов, кроме мотивации для людей, эти таблички станут элементом целостного образа Днепра.

"Те мелочи, которые образуют целостный образ Днепра. Недавно в днепровском электротранспорте разместили оригинальные и ироничные таблички с советами. Горожанам рассказывают о правилах поведения, используя популярные в массовой культуре имена", - говорится в сообщении.

В трамваях Днепра появились оригинальные таблички

В трамваях Днепра появились оригинальные таблички

Facebook/Музей истории Днепра

В трамваях Днепра появились оригинальные таблички

В трамваях Днепра появились оригинальные таблички

Facebook/Музей истории Днепра

В трамваях Днепра появились оригинальные таблички

В трамваях Днепра появились оригинальные таблички

Facebook/Музей истории Днепра

В трамваях Днепра появились оригинальные таблички

В трамваях Днепра появились оригинальные таблички

Facebook/Музей истории Днепра

В трамваях Днепра появились оригинальные таблички

В трамваях Днепра появились оригинальные таблички

Facebook/Музей истории Днепра

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на ж\м Тополь-3 женщина собирала вещи на своем балконе, а из-за их обилия мусор начал выпадать на улицу. За много лет двор постепенно обзавелся собственной свалкой.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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