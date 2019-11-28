Будут умирать долго: в Днепре устроили жестокую ловушку для котов, сеть в гневе

В жилом массиве Парус в Днепре бездомных котов замуровали в подвале многоэтажки.

Местные жители обвиняют в содеянном председателя ОСМД. Об этом сообщили на странице благотворительной организации "Экстренная помощь животным" в Facebook.

В Днепре котов замуровали в подвале Мурманский вестник

"Вчера председатель ОСМД ещё одного из домов на Парусе решила замуровать котов в подвале. Для них единственным местом, где они могли спрятаться и ощутить тепло в холодные зимние дни и ночи, был подвал. И вот – нет его! Те, что замурованы, будут там умирать, долго и мучительно. Другие будут замерзать на улице и тоже умирать", – рассказала участница сообщества.

В Днепре устроили жестокую ловушку для котов Страница БО "Экстренная помощь животным" в Facebook

В Днепре устроили жестокую ловушку для котов Страница БО "Экстренная помощь животным" в Facebook

Автор обращения подчеркнула, что еще в марте пришлого года Днепровский горсовет признал бездомных котов частью экосистемы. Коммунальные жилищные предприятия, а также жилищные кооперативы и объединения домовладельцев должны не только следить за надлежащим состоянием подвалов и чердаков, но и предотвращать изоляцию четырехлапых. Как отметила днепрянка, животные в городе защищены только на бумаге.

"К большому сожалению и разочарованию, полиция ничего не сделала, чтобы их хоть как-то защитить, а даже наоборот – защищает вот таких бессердечных и бездушных людей", – сказано в сообщении.

Пост вызвал бурную реакцию пользователей сети.

"Кроме того, часть животных осталась на улице и они просто не понимают, почему не могут теперь попасть к себе домой. Сегодня они мокнут под дождем, а завтра будут мерзнуть на морозе и погибать от холода", – отметила местная жительница.

"Вызывайте ГСЧС и спасайте животных. Позвоните в зооконтроль. Найдите сварщика и освободите", – советуют в комментариях.

"В Днепре запрещено это. Кошки в Днепре – часть экосистемы!" – напомнила днепрянка.

Скриншот Страница БО "Экстренная помощь животным" в Facebook

Скриншот Страница БО "Экстренная помощь животным" в Facebook

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сеть разозлило видео издевательства над животным в Одессе. На "Староконном" рынке продавец попугаев посадил одну из птиц на цепь, чем разозлил покупателей. Они вызвали полицию и написали заявление по факту жестокого обращения с животным.

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