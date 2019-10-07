"Будете у меня плакать!" На Днепропетровщине учительница издевалась над третьеклассниками

В одной из школ Каменского Днепропетровской области учительница младших классов устроила разборки с третьеклассниками прямо посреди урока.

Женщина унижала, грубила и угрожала ученикам, которые, на ее взгляд, вели себя неподобающим образом. Диктофонную запись одного из школьников опубликовали в Facebook-сообществе "Просто Днепродзержинск".

В Каменском учительница терроризирует треьеклассиков Кадр из фильма "Плохая училка"

Так, сначала учительница решила разобраться с учеником, который забыл принести в школу дневник. Она заявила, что ему в этой школе не место, поэтому направила ребенка в учебное заведение по месту жительства, отметив, что у неё здесь "и своих придурков хватает". В завершение женщина предупредила, что если ребенок "еще хоть раз повысит свой голос", то она даст ему "по его толстой мордяке".

Свою следующую "жертву" учительница обвинила в том, что он "превратил ее в собаку" и "вытрепал из нее все нервы". Не желая больше иметь дело с учеником, который ее не слушается, учительница с криками прогнала его "к чертовой матери".

В заключение женщина заявила всему классу о своем намерении мстить за подобное отношение к себе.

"Ну, погодите, вот такие у вас и оценки будут. Будете вы у меня еще плакать!", – подытожила учительница.

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