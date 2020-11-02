Будет тепло: днепряне убеждены в качественном начале отопительного сезона и уверены – смогут экономить, как и в прошлом году

В Днепре стартовал отопительный сезон. Тепло уже подают в городские больницы, школы и детсады. В общем запущено уже более сотни котельных.

Даже несмотря на более миллиардный долг горожан за полученное в предыдущие сезоны теплоснабжение, команде мэра Бориса Филатова удалось найти с "Нафтогазом" формулу реструктуризации – в отличие от ряда других территориальных общин. В целом именно термомодернизация и обновление мощностей позволяют удерживать в Днепре один из самых низких тарифов на тепло среди крупных украинских городов. То же касается и коммунальных услуг.

"Видите, вот наша батарея, теплая. Тепло. Это почувствовали и дети, и родители", – рассказывает и.о. заведующей детсада №1 Ольга Спектор. Женщина уверенно констатирует, что температура сейчас вполне комфортная для детей. Более того – теплые батареи в саду являются лучшим доказательством того, что тепло идет и в квартиры, убеждена Ольга: "Мы на первом этаже живем, несмотря на то, что под ногами подвал, мы довольны. Тепло".

Успешное вхождение в отопительный сезон – результат системной работы. Ведь еще четыре года назад треть сетей теплоснабжения в Днепре находилась в аварийном состоянии. В этом году в Днепре капитально отремонтировано 40 котлов, установлено 46 новых энергосберегающих насосов, заменено около 50 км тепловых сетей и 40 км изоляции коммуникаций.

Сейчас Днепр первым в Украине получил номинацию на газ, а системные модернизации и замена оборудования тепловых предприятий позволили сократить потребление энергоресурсов на 20-30%.

Одна из ныне обновленных котельных – на Батумской, 21д. Она обеспечивает тепловой энергией 233 жилых дома и 20 школ, детских садов и больниц. Сейчас здесь установлено оборудование высокой производительности. Самое главное в этих работах – уменьшение теплопотерь на пути к домам.

Борис Филатов

"Город готов к отопительному сезону. На любые проблемы (порывы или разводушка систем) у нас есть по две аварийные бригады в каждом районе, которые этим занимаются, а также слесари жилищно-эксплуатационных управлений", – подчеркнул Борис Филатов.

Всего в Днепре 2 582 жилых дома, которые в течение ближайших дней получат полномасштабное и качественное централизованное отопление. Контакт-центры переведены в усиленный режим работы. Сейчас же жителям верхних этажей домов нужно вовремя выпустить воздух из батарей.

В случае возникновения каких-либо проблем днепряне могут обращаться на горячую линию: +38 056 732 12 12, +38 095 732 12 12, +38 096 732 12 12, +38 073 732 12 12.