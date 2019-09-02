"Будет минус 50!" Мэр Днепра дал новый вызов по похудению

Мэр Днепра Борис Филатов продолжает флешмоб по похудению.

Городской голова сбросил уже 40 килограмм. Теперь в его планах "минус 50", сообщил мэр на странице в Facebook.

Филатов заявил, что только сильные умеют смеяться сквозь стиснутые зубы:

"Тебя бьют, а ты - смейся. Тебе ставят подножки, а ты - смейся. Тебе лгут, а ты - смейся. На тебя клевещут, а ты - смейся. Смейся всегда. Смейся везде. Смейся над безумием происходящего, над безысходностью обстоятельств, над людской глупостью, над болью утрат. Над собственной слабостью, которую никто не имеет права увидеть... Смейся, в первую очередь, над собой. Каждую минуту. Как бы тебе ни было тяжело. Над собой. Смейся. Смейся. Смейся. Ведь только сильные умеют смеяться сквозь стиснутые зубы", – написал мэр.

Мэр Днепра Facebook Бориса Филатова

Борис Альбертович активно продолжает худеть и в его планах сбросить 50 килограмм:

"Ну что, друзья, флешмоб "минус 40" вчера проехали. А теперь будет "минус 50". Снова зашил рот и это будет жесточайший квест ибо "сей же род не исходит, токмо молитвою и постом" (с). Смейся над собой, бывший жирный тролль. Потому, что дух сильнее плоти", – добавил городской голова.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Днепра до этого сбросил уже 30 килограмм и раскрыл секрет своего похудения.

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