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12 марта • обновлено в 08:23
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Карина Бондаренко

Будет дождливо: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

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В четверг, 12 марта, в Днепре будет теплая и облачная погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, дождь в городе стоит ожидать лишь ночью.

Температура воздуха днем от +14 до +16 градусов, ночью +5...+7. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Погода в Украине 12 марта

Погода в Украине 12 марта

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее синоптик Наталья Диденко заверила, что из-за циклона Gizela, который свирепствует на севере Европы, 12 марта в некоторых регионах Украины ожидается дождливая и ветреная погода.

  • По ее словам, в четверг в Украине пройдут дожди – в восточной части и местами на западе.

  • Синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич заверил, что аномальное весеннее тепло пойдет на спад, уже 15 марта опустившись до привычной для этой даты температуры.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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