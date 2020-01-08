Бросил очередь и ушел вон: в Кривом Роге врач отказал в срочной помощи ребенку

В одной из больниц Кривого Рога Днепропетровской области маленькому ребенку с переломом пальца отказали в оказании медицинской помощи.

Причиной отказа врача послужило отсутствие в регистратуре талонов. Об этом рассказала мама малыша Ирина Уманская в Facebook-сообществе "Кривой Рог без цензуры".

В Кривом Роге врач отказал в срочной помощи ребенку intex-press.by

"Талонов нет уже утром, в регистратуре предложили ждать еще сутки. Врач отказал в помощи, хотя мы были первые в очереди. Другая больница (8-я городская) находится очень далеко, ребенок с болью должен был ехать в маршруте через весь город. Скорее всего, в 8-ой больнице посоветовали бы обратиться к этому же врачу! Сначала надо талон, затем направление от семейного врача, а уже после врач подумает, наложить ли ребенку гипс!" - написала Уманская.

Несмотря на болезненное состояние ребенка и настойчивость матери, доктор оказался неумолимым. К счастью, ребенок все же не остался без помощи, однако его матери пришлось для этого немало постараться.

"И что мы имеем: врач бросает очередь пациентов под кабинетом и уходит! Медсестра самостоятельно наложила ребенку гипс, что заняло всего 15 минут. Амбиции и настроение врача важнее здоровья детей. Очередной позор моего города", - подытожила криворожанка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге спасли мужчину, который пытался распрощаться с жизнью после конфликта с женой. Нетрезвый горожанин хотел спрыгнуть с моста, проходящего над железнодорожным полотном.

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