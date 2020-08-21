Больше тысячи: в Днепре увеличилось количество зараженных коронавирусом

По состоянию на утро 21 августа в Днепре коронавирусом заразились 1007 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 26 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 306 человек. 152 пациента получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Победить болезнь удалось 701 жителю Днепра. 19 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на скорость распространения коронавируса в помещении может влиять влажность воздуха. При этом лучше вирус циркулирует при низком уровне влажности.

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