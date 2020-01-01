Более 7,5 тысяч человек встретили Новый год в центре Днепра

Днепр встретил Новый 2020 год. Праздничной ночбю в центре, возле главной елки города, собрались более 7,5 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В этом году новогодний городок увеличился: теперь он расположился сразу на двух центральных площадях – Героев Майдана и Европейской.

Шумное празднование днепрянам и гостям города обеспечили звездные ведущие – Юрий Ткач и Юлия Лущинская. Также здесь выступил Евгений Хмара, симфонический оркестр и Dj Sergey Line. В течение ночи в новогоднем городке выступали аниматоры, состоялся мастер-класс "Танцы со звездами", Деды Морозы приняли участие в флешмобе.

Новогодний городок в центре будет работать все праздники. Так, 6 января с 18:00 на днепрян ждет праздничная программа, главный гость – Олег Скрипка и "Le Grand Orchestra", а 7 января с 19:00 здесь будут показывать вертеп-мюзикл.

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